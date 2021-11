–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia November 25, 2021 48 puntos de vista





El sector de Mar y Puertos de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha celebrado los d铆as 22, 23 y 24 de noviembre en Val猫ncia su segundo congreso en el que han podido debatir y exponer las problem谩ticas laborales que les afecta y tomar una serie de medidas entre las que destacan la creaci贸n de una caja de resistencia, mostrar el apoyo a la lucha de los trabajadores del metal de C谩diz y la elecci贸n de un nuevo secretariado permanente.

Los d铆as 22, 23 y 24 de noviembre ha tenido lugar en Val猫ncia el segundo congreso estatal del sector mar y puertos de CGT. Durante estos d铆as representantes de diferentes puertos de nuestro pa铆s han tenido oportunidad de debatir y exponer las problem谩ticas laborales que les afectan, ponerlas en com煤n y decidir nuevas estrategias de trabajo sindical. Entre las medidas acordadas destaca la creaci贸n de una caja de resistencia con un importe inicial de 25.000 鈧 鈥減ara afrontar nuevas luchas y que se incrementar谩 con sucesivos ingresos鈥 tal y como informan desde CGT. 鈥淓n el contexto de solidaridad de clase, impl铆cito en el ADN de CGT鈥, explican desde la organizaci贸n anarcosindicalista, tambi茅n han aprobado 鈥減or unanimidad鈥 una resoluci贸n de apoyo a la lucha de los trabajadores del metal de C谩diz 鈥減or un convenio digno y por el futuro de la Bah铆a, en una de las provincias del Estado espa帽ol con m谩s pobreza y alta tasa de desempleo鈥 inciden desde CGT.

En cuanto a las problem谩ticas laborales que afectan al sector el Congreso ha valorado positivamente las luchas mantenidas tanto en el 谩mbito sindical como en el judicial, 鈥測 las importantes consecuencias en la defensa de los derechos laborales comunes, evitando recortes e incluso impulsando mejoras en numerosos convenios鈥 afirman desde CGT, a la vez que denuncian 鈥渓os comportamientos caciquiles de algunos empresarios, cuyo m谩ximo exponente los tenemos en Remolcadores de Santander, donde se ha ejercido una brutal represi贸n sindical y en donde se mantiene un conflicto abierto, ante la total falta de respeto a los derechos laborales y al desprecio a cumplir la normativa laboral vigente鈥.

El Congreso del sector Mar y Puertos de CGT tambi茅n ha votado una resoluci贸n reclamando el reconocimiento a las personas trabajadoras del 谩mbito mar铆timo 鈥 portuario, que durante la pandemia y especialmente en el confinamiento han mantenido en marcha todo el tr谩fico mar铆timo, permitiendo el abastecimiento de hogares, hospitales y empresas vitales de la actividad econ贸mica.

Para finalizar, la organizaci贸n anarcosindicalista constata 鈥渓a necesidad de incrementar la posici贸n mayoritaria en el sector, llegando a colectivos que ahora est谩n al margen, y con el prop贸sito de poder afrontar con mayor garant铆a los retos de futuro鈥 por lo que tambi茅n han elegido un nuevo Secretariado Permanente que queda configurado con Ismael Furi贸 Genov茅s como secretario general, Cristina Roig Mart铆n, secretaria de organizaci贸n, Joaqu铆n P茅rez Rey, secretario de finanzas, Enrique Pecero Capilla, secretario de acci贸n sindical, Manuel Capa Colombo, secretario de comunicaci贸n, Enric Vall Soler, secretario de formaci贸n, Marcos D铆az Lires, coordinador estatal Salvamento Mar铆timo, Daniel Catal脿 Martinell, coordinador estatal de Amarre, Francisco Javier Grima Marco, coordinador estatal de Remolque. Jorge Villares Campos, coordinador estatal Autoridad Portuaria, y F茅lix Potenciano Aguilera coordinador estatal de Piscifactor铆as y Acuicultura.

CGT Mar i Ports tanca el congr茅s estatal celebrat a Val猫ncia

El sector de Mar i Ports de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha celebrat els dies 22, 23 i 24 de novembre a Val猫ncia el seu segon congr茅s en qu猫 han pogut debatre i exposar les problem脿tiques laborals que els afecta i prendre una s猫rie de mesures entre les que destaquen la creaci贸 d鈥檜na caixa de resist猫ncia, mostrar el suport a la lluita dels treballadors del metall de Cadis i l鈥檈lecci贸 d鈥檜n nou secretariat permanent.

Els dies 22, 23 i 24 de novembre ha tingut lloc a Val猫ncia el segon congr茅s estatal del sector mar i ports de CGT. Durant aquests dies representants de diferents ports del nostre pa铆s han tingut oportunitat de debatre i exposar les problem脿tiques laborals que els afecten, posar-les en com煤 i decidir noves estrat猫gies de treball sindical. Entre les mesures acordades destaca la creaci贸 d鈥檜na caixa de resist猫ncia amb un import inicial de 25.000 鈧 per afrontar noves lluites i que s鈥檌ncrementar脿 amb ingressos successius tal com informen des de CGT. 鈥淓n el context de solidaritat de classe, impl铆cit a l鈥橝DN de CGT鈥, expliquen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, tamb茅 han aprovat 鈥減er unanimitat鈥 una resoluci贸 de suport a la lluita dels treballadors del metall de Cadis 鈥減er un conveni digne i pel futur de la Bah铆a, a una de les prov铆ncies de l鈥橢stat espanyol amb m茅s pobresa i alta taxa d鈥檃tur鈥 incideixen des de CGT.

Pel que fa a les problem脿tiques laborals que afecten el sector el Congr茅s ha valorat positivament les lluites mantingudes tant en l鈥櫭爉bit sindical com en el judicial, 鈥渋 les importants conseq眉猫ncies en la defensa dels drets laborals comuns, evitant retallades i fins i tot impulsant millores en nombrosos convenis鈥 afirmen des de CGT, alhora que denuncien 鈥渆ls comportaments caciquils d鈥檃lguns empresaris, el m脿xim exponent dels quals els tenim a Remolcadores de Santander, on s鈥檋a exercit una brutal repressi贸 sindical i on es mant茅 un conflicte obert, davant la total falta de respecte als drets laborals i al menyspreu a complir la normativa laboral vigent鈥.

El Congr茅s del sector Mar i Ports de CGT tamb茅 ha votat una resoluci贸 reclamant el reconeixement a les persones treballadores de l鈥櫭爉bit mar铆tim 鈥 portuari, que durant la pand猫mia i especialment al confinament han mantingut en marxa tot el tr脿nsit mar铆tim, permetent l鈥檃bastament de llars, hospitals i empreses vitals de l鈥檃ctivitat econ貌mica.

Per finalitzar, l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista constata 鈥渓a necessitat d鈥檌ncrementar la posici贸 majorit脿ria al sector, arribant a col路lectius que ara estan al marge, i amb el prop貌sit de poder afrontar amb m茅s garantia els reptes de futur鈥, per aix貌 tamb茅 han triat un nou Secretariat Permanent que queda configurat amb Ismael Furi贸 Genov茅s com a secretari general, Cristina Roig Mart铆n, secret脿ria d鈥檕rganitzaci贸, Joaqu铆n P茅rez Rey, secretari de finances, Enrique Pecero Capilla, secretari d鈥檃cci贸 sindical, Manuel Capa Colombo, secretari de comunicaci贸, Enric Vall Soler, secretari de formaci贸, Marcos D铆az Lires, coordinador estatal Salvament Mar铆tim, Daniel Catal脿 Martinell, coordinador estatal d鈥橝marre, Francisco Javier Grima Marco, coordinador estatal de Remolc, Jorge Villares Campos, coordinador estatal Autoritat Portu脿ria, i F茅lix Potenciano Aguilera coordinador estatal de Piscifactories i Aq眉icultura.