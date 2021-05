–

La Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia (CGT PVyM) se ha mostrado “molesta por el constante ninguneo” que sufren por parte de los medios de comunicación públicos y ha puesto como ejemplo la falta de cobertura de la manifestación del 1 de Mayo en València.

CGT PVyM está “molesta por el constante ninguneo” al que se ven sometidos “por los medios de comunicación y en particular por los medios públicos” según indican fuentes de la organización anarcosindicalista. “Es una constante que nuestras convocatorias no aparezcan en los medios, si hablamos de medios privados es triste, pero cuando ocurre desde medios públicos esa calificación se queda corta” inciden desde CGT que ponen como ejemplo lo ocurrido este sábado con la “multitudinaria” manifestación que transcurrió por el centro de València y “no mereció” ninguna cobertura por parte de los medios públicos como Àpunt o TVE “que dedicaron más tiempo a hablar del 1 de mayo en otras ciudades europeas que a las manifestaciones de aquí”.

Desde CGT van a tomar medidas, “están privándonos del acceso a unos medios que también son nuestros, que pagamos con nuestros impuestos, mientras se dedican a cubrir y amplificar discursos de odio”. “Ya está bien que estos medios que deberían ser públicos, no sean más que medios al servicio del gobierno de turno y sus amigos” afirman desde CGT.

La organización anarcosindicalista también ha querido “agradecer a toda la gente que acudió a las convocatorias de CGT, a pesar del silencio en los medios sobre éstas” y anima a estar atentos a las redes sociales porque en breve volverán a salir a la calle “para exigir la derogación de las reformas laborales”.

CGT “molesta” pel menystinc patit en els mitjans públics

La Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia (CGT PViM) s’ha mostrat “molesta pel constant menystinc” que pateixen per part dels mitjans de comunicació públics i ha posat com a exemple la falta de cobertura de la manifestació de l’1 de Maig a València.

CGT PViM està “molesta pel constant menystinc” al que es veuen sotmesos “pels mitjans de comunicació i en particular pels mitjans públics” segons indiquen fonts de l’organització anarcosindicalista. “És una constant que les nostres convocatòries no apareguen en els mitjans, si parlem de mitjans privats és trist, però quan ocorre des de mitjans públics aqueixa qualificació es queda tala” incideixen des de CGT que posen com a exemple l’ocorregut aquest dissabte amb la “multitudinà ria” manifestació que va transcórrer pel centre de València i “no va meréixer” cap cobertura per part dels mitjans públics com Àpunt o TVE “que van dedicar més temps a parlar de l’1 de maig en altres ciutats europees que a les manifestacions d’ací”.

Des de CGT prendran mesures, “estan privant-nos de l’accés a uns mitjans que també són nostres, que paguem amb els nostres impostos, mentre es dediquen a cobrir i amplificar discursos d’odi”. “Ja està bé que aquests mitjans que haurien de ser públics, no siguen més que mitjans al servei del govern de torn i els seus amics” afirmen des de CGT.

L’organització anarcosindicalista també ha volgut “agrair a tota la gent que va acudir a les convocatòries de CGT, malgrat el silenci en els mitjans sobre aquestes” i anima a estar atents a les xarxes socials perquè en breu tornaran a eixir al carrer “per a exigir la derogació de les reformes laborals”.

Manifestación de CGT en València con motivo del 1º de Mayo