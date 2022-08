–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia August 24, 2022

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) es solidaritza amb totes aquelles persones i poblacions afectades pels nombrosos incendis que s鈥檈stan produint de manera simult脿nia al llarg del Pa铆s Valenci脿, de l鈥橢stat Espanyol i de tota la Mediterr脿nia en el seu conjunt. Alhora CGT mostra suport a les bomberes forestals que, lluny de la imatge espectacularitzada dels mitjans de comunicaci贸 que ens treu de la realitat, formen part d鈥檜n col鈥ectiu que a dia de hui lluita m茅s que mai per estabilitzar i dignificar el seus llocs de treball on arrisquen les seues vides per combatre la capacitat destructiva del foc.

Es per aix貌 que, com a part de la classe obrera organitzada, i aprofitant que aquests incendis han posat de manifest les mancances de personal a l鈥檕peratiu, el sindicat de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana inscrit a CGT, exigeix a les institucions 鈥 que gestionen aquesta activitat mitjan莽ant la empresa p煤blica instrumental: Societat Valenciana de Gesti贸 Integral dels Serveis d鈥橢merg猫ncies (SGISE) 鈥 una millor conciliaci贸 laboral i familiar i una millor operativitat dels serveis de extinci贸 amb un nou model operatiu que contemple amb un tercer torn per cobrir totes les franges hor脿ries i unes unitats de refor莽 que estiguen actives tot el any.

No es poden seguir combatent aquests escenaris amb torns obsolets i pseudo-gu脿rdies que no garantitzen el correcte relleu de les unitats intervinents, ni amb unitats que solament treballen 6 mesos a l鈥檃ny.

Per altra banda, els coeficients reductors de l鈥檈dat de jubilaci贸 son altra q眉esti贸 que cal tindre en compte a l鈥檋ora d鈥檈stablir un nou model operatiu, ja que un bomber es jubila als 67 anys, i no als 59 com ho fan les treballadores de professions amb perillositat, toxicitat o insalubritat. Cal recordar en aquest sentit la mort del company Daniel Mu帽oz Varas, de 62 anys, a l鈥檈xtinci贸 de l鈥檌ncendi de Losacio (Zamora) v铆ctima de la negligent i criminal gesti贸 dels diversos governs.

A m茅s, molts Bombers i Bomberes Forestals que avui es deixen la pell contra el foc, treballen sota un contracte d鈥檕bra, per la qual cosa han de tornar a lluitar per una pla莽a que ja tenien adjudicada per incompet猫ncia de passades i presents administracions gestores del servei; fet que s鈥檋a vingut denunciant des de fa temps des de Bombers Forestals en Frau de Llei.

I es que, els Bombers Forestals, en l鈥檃ctual context de crisi clim脿tica i de col鈥apse dels ecosistemes amb escenaris cada volta m茅s extrems com els derivats de les elevades temperatures 鈥 amb ones de calor m茅s freq眉ents i caloroses i sequera i mancan莽a d鈥檃igua 鈥 i incendis de sexta generaci贸, son m茅s necessaris que mai.

Necessaris, com totes aquelles persones i treballadores que estimen i cuiden els boscos. Perqu猫 es necessari que les nostres muntanyes tornen a ser habitades 鈥 el seu aband贸, entre altres, genera grans acumulacions de combustible sense discontinu茂tat 鈥 i que el mon rural torne a ser un model de vida que afavorisca la sostenibilitat dels ecosistemes naturals i socials. Perqu猫, sense por a les runes renaixerem de les cendres.

鈥

CGT muestra apoyo a los Bomberos Forestales y a las personas y poblaciones afectadas por los incendios

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) se solidariza con todas aquellas personas y poblaciones afectadas por los numerosos incendios que se est谩n produciendo de manera simult谩nea a lo largo del Pa铆s Valenciano, del Estado Espa帽ol y de todo el Mediterr谩neo en su conjunto. A su vez, CGT muestra apoyo a las bomberas forestales que, lejos de la imagen espectacularizada de los medios de comunicaci贸n que nos saca de la realidad, forman parte de un colectivo que a d铆a de hoy lucha m谩s que nunca para estabilizar y dignificar sus puestos de trabajo donde arriesgan sus vidas para combatir la capacidad destructiva del fuego.

Es por ello que, como parte de la clase obrera organizada, y aprovechando que estos incendios han puesto de manifiesto las carencias de personal en los operativos, el sindicato de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana inscrito a CGT, exige a las instituciones 鈥 que gestionan esta actividad mediante la empresa p煤blica instrumental: Sociedad Valenciana de Gesti贸n Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) 鈥 una mejor conciliaci贸n laboral y familiar y una mejor operatividad de los servicios de extinci贸n con un nuevo modelo operativo que contemple un tercer turno para cubrir todas las franjas horarias y unas unidades de refuerzo que est茅n activas todo el a帽o.

No se pueden seguir combatiendo estos escenarios con turnos obsoletos y pseudo-guardias que no garanticen el correcto relevo de las unidades intervinientes, ni con unidades que solo trabajan 6 meses a a帽o.

Por otro lado, los coeficientes reductores de la edad de jubilaci贸n son otra cuesti贸n que hay que tener en cuenta a la hora de establecer un nuevo modelo operativo, puesto que un bombero se jubila en los 67 a帽os, y no a los 59 como lo hacen las trabajadoras de profesiones con peligrosidad, toxicidad o insalubridad. Hay que recordar en este sentido la muerte del compa帽ero Daniel Mu帽oz Varas, de 62 a帽os, en la extinci贸n del incendio de Losacio (Zamora) v铆ctima de la negligente y criminal gesti贸n de los varios gobiernos.

Adem谩s, muchos Bomberos y Bomberas Forestales que hoy se dejan la piel contra el fuego, trabajan bajo un contrato de obra, por lo cual tienen que volver a luchar por una plaza que ya ten铆an adjudicada por incompetencia de pasadas y presentes administraciones gestoras del servicio; hecho que se ha venido denunciando desde hace tiempo desde Bomberos Forestales en Fraude de Ley.

Y es que, los Bomberos Forestales, en el actual contexto de crisis clim谩tica y de colapso de los ecosistemas con escenarios cada vez m谩s extremos como los derivados de las elevadas temperaturas 鈥 con olas de calor m谩s frecuentes y calurosas y sequ铆a y carencia de agua 鈥 e incendios de sexta generaci贸n, son m谩s necesarios que nunca. Necesarios, como todas aquellas personas y trabajadoras que aprecian y cuidan los bosques. Porque es necesario que nuestras monta帽as vuelvan a ser habitadas 鈥 su abandono, entre otros, genera grandes acumulaciones de combustible sin discontinuidad 鈥 y que el mundo rural vuelva a ser un modelo de vida que favorezca la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y sociales. Porque, sin miedo a las ruinas renaceremos de las cenizas.