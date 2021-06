La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo y solidaridad a la comunicadora Pamela Palenciano, cuyo compromiso contra el terrorismo machista se ha centrado en el mon贸logo 鈥楴o solo duelen los golpes鈥.

El mon贸logo de Palenciano muestra y demuestra los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres que existen en nuestra sociedad, y c贸mo algunas actitudes y situaciones son totalmente asumidas y normalizadas en el sistema patriarcal que atraviesa nuestra sociedad.

CGT ha se帽alado que la campa帽a de odio, llena de ataques machistas hacia la compa帽era Pamela Palenciano, es otra consecuencia m谩s de la deriva que esta lacra social ha tenido en los 煤ltimos a帽os, hasta el punto de haber sectores importantes que niegan esta realidad a pesar de los datos existentes de miles de asesinatos machistas en todo el mundo. En este sentido, CGT ha recordado que en nuestro pa铆s, desde que se contabilizan estas muertes, la cifra asciende a 1145 personas, y por ello es inadmisible que se banalice con esta situaci贸n y se fomenten este tipo de campa帽as mis贸ginas contra quienes se enfrentan y combaten el terrorismo machista, como es el caso de Pamela.

CGT no solo muestra y brinda su apoyo a Pamela Palenciano, sino que tambi茅n expresa, una vez m谩s, su total rechazo a estas actitudes y acciones fascistas y retr贸gradas, propias de tiempos muy oscuros en los que las mujeres pr谩cticamente no ten铆an garant铆as de ning煤n tipo de poseer derechos y libertades fundamentales. Del mismo modo, desde CGT manifiestan que no dar谩n nunca la espalda a ninguna persona que sea sometida a ataques, acosos u hostigamientos por denunciar p煤blicamente la violencia de g茅nero que se ejerce sobre las mujeres.

Gabinete de prensa del Comit茅 Confederal de la CGT