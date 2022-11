–

Los anarcosindicalistas se帽alan la supuesta intenci贸n de la multinacional al dividir a las plantillas, porque restar谩 fuerza a la acci贸n sindical de aproximadamente 7.900 trabajadores repartidos en cuatro centros en el Estado.

La Confederaci贸n General de Trabajo (CGT), tras mantener las primeras reuniones y comunicar a las plantillas la decisi贸n de la direcci贸n en Par铆s de prescindir de las factor铆as de mec谩nica y parte de I+D+I, en el Estado espa帽ol, manifiesta su preocupaci贸n por la cesi贸n de 3.400 trabajadores a una nueva empresa, denominada HORSE, que estar谩 participada a un 50% por Renault y al otro 50% por GEELY.

Esta nueva empresa del Grupo GEELY, una empresa que cuenta con 12.000 mil empleados, de origen chino fundada en 1986 y dedicada al sector del autom贸vil, es la propietaria, en mayor o menor medida, de Smart, Mercedes-Benz, Lotus, Aston Mart铆n o Volvo, entre otras, y va a adquirir el 50% de la nueva sociedad. En principio, seg煤n CGT, no se van a producir despidos y los empleados simplemente cursar谩n baja en RENAULT para pasar a la nueva empresa. Sin embargo, la organizaci贸n anarcosindicalista ha explicado que esto es una manera clar铆sima de dividir una plantilla de m谩s de 12.000 personas trabajadoras en una empresa con una trayectoria de lucha sindical importante y tambi茅n hist贸rica en zonas como la de Valladolid, Palencia o Sevilla. CGT recuerda, en este sentido, lo ocurrido con RENFE hace algunos a帽os, cuando la plantilla qued贸 dividida entre RENFE 鈥損ropietaria de los trenes y encargada de su circulaci贸n-, y ADIF 鈥損ropietaria de la infraestructura y encargada de su gesti贸n-.

En el caso de RENAULT, que tiene principalmente cuatro plantas estrat茅gicas en el Estado espa帽ol (Valladolid, Palencia, Sevilla y las oficinas de Madrid), las labores relacionadas con el 谩mbito de la mec谩nica/motor pasar谩n a la nueva empresa china. Esto significa que pr谩cticamente la totalidad de los trabajadores de Sevilla 鈥搇a planta dedicada a construir cajas de cambio- saldr谩 de RENAULT, y lo mismo con buena parte de las personas que trabajan en la factor铆a de Motores de Valladolid, localidad donde tambi茅n se encuentran las f谩bricas de carrocer铆as y montaje de veh铆culos de dicha marca.

Para CGT, la divisi贸n de esta empresa significa, entre otras cosas, restar poder a la organizaci贸n de los trabajadores. La acci贸n sindical encaminada a paliar las condiciones de trabajo en esta empresa queda debilitada, porque los trabajadores que pasen a la nueva empresa tendr谩n que negociar sus condiciones laborales por separado una vez que se acabe el actual convenio.

Adem谩s, indican los anarcosindicalistas, RENAULT es una empresa con una gran importancia econ贸mica y social en un territorio como el de Castilla y Le贸n, cuya implantaci贸n ha dado trabajo a much铆simas familias: 鈥淧ara muchas familias, RENAULT es mucho m谩s que una empresa en Valladolid, y este movimiento de la direcci贸n est谩 siendo tomado por muchas de esas familias como una traici贸n de una empresa que consideraban como parte del patrimonio de la ciudad鈥 declaran desde el sindicato. A esto hay que sumar el hecho de que, a partir de este importante cambio, en un mismo territorio, con poca distancia f铆sica entre una y otra, existir谩n dos f谩bricas haciendo lo mismo, como ser谩n las de montaje de Valladolid y Palencia. Para CGT, esto a la larga puede tener otras consecuencias, como el recorte de plantillas. Todo esto despu茅s de d茅cadas recibiendo dinero p煤blico en forma de ayudas y subvenciones, tanto de la Administraci贸n P煤blica estatal como auton贸mica.

En 煤ltimo lugar, la organizaci贸n rojinegra ha recordado que a principios de 2021 se negoci贸 un convenio, en el que se acord贸 asumir dos a帽os de congelaci贸n salarial, y donde no se recuper贸 ni uno solo de los derechos perdidos por la plantilla en las 煤ltimas d茅cadas, a cambio de acoger nuevos proyectos que asegurasen el futuro de RENAULT y el de sus plantillas. CGT indica que este 鈥減lan鈥 fue respaldado por los sindicatos mayoritarios para asegurar el futuro de las factor铆as RENAULT y no ha impedido la puesta en marcha de cuatro ERTE, la eliminaci贸n de turnos, la congelaci贸n de los salarios en unos momentos de grave crisis para las personas trabajadoras, y la futura divisi贸n de la empresa, con una reducci贸n del 30% de la plantilla de RENAULT: 鈥淐COO, UGT y SCP firmaron un convenio que supuestamente aseguraba el futuro de las plantillas de Renault, y la realidad es que apenas dos a帽os despu茅s de dicha firma, nos vamos a encontrar con una empresa divida y con la plantilla de RENAULT reducida un 30%. Dec铆an que garantizaban el empleo y la continuidad de las f谩bricas, lo que no dijeron es que ser铆a en otra empresa鈥, exponen desde CGT.