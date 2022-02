Concentraci贸 dimecres 16 febrer a les 11h30鈥 davant els jutjats de Mollet.

El pr貌xim 16 de febrer, a les 11:30h, tenim citaci贸 en els jutjats de Mollet del Vall茅s la companya Charo Luchena, Secret脿ria General de la FC del Vall茅s Oriental i la FL de Barcelona per a declarar per la demanda que ens ha posat l鈥檈mpresa RAMCON EMPRESA DE SERVEIS, S. A. en la qual ens acusa de 芦delicte d鈥檕di禄.

El motiu 茅s la intervenci贸 de la companya, en la concentraci贸 que CGT realitzem el passat 27 de maig de 2021, davant de la Inspecci贸 de Treball de Barcelona, en repulsa de les morts produ茂des en accidents de treball (recentment s鈥檋avien produ茂t les de Juli谩n de Mollet i Xavi de Cornell脿).

La companya Charo Luchena va denunciar la mort en accident de treball del company Juli谩n a conseq眉猫ncia de la falta de mesures de seguretat de l鈥檈mpresa RAMCON S. A. en la qual treballava i la falta de supervisi贸 de l鈥橝juntament de Mollet. L鈥檈mpresa al路lega que el crit de r脿bia dels concentrats 芦No s贸n accidents, 茅s assassinat禄 茅s una cal煤mnia contra ella, perqu猫 芦l鈥檃ssassinat no podria donar-se mai en un accident laboral per les condicions pr貌pies del tipus penal d鈥檃ssassinat禄 ni ha estat imputada ni condemnada. Aix貌 no 茅s m茅s que un pur legalisme i el resultat de la mort del company aqu铆 est脿 i no es pot obviar.

Segueixen pendents processos judicials i la resoluci贸 dels Serveis Territorials del *Departament d鈥橢mpresa i *Treball de la Generalitat de Catalunya perqu猫 Inspecci贸 de Treball conclou que 芦queda acreditada la responsabilitat empresarial de RAMCON EMPRESA DE SERVEIS S. A. en l鈥檃ccident sofert pel Sr. Juli谩n禄 i est茅n acta d鈥檌nfracci贸. No oblidem tampoc que aix貌 ocorre en clara venjan莽a despr茅s d鈥檜na sent猫ncia judicial d鈥檃comiadament nul i readmissi贸 de la companya Isabel, en la mateixa empresa, la qual cosa demostra la fixaci贸 de l鈥檈mpresa amb el sindicat per les seves reivindicacions i den煤ncies de les males condicions laborals cap a la seva plantilla.

Totes dues Federacions no ens deixarem intimidar com tampoc la resta de la CGT deixarem de denunciar que els accidents laborals no es produeixen per fets fortu茂ts sin贸 que s贸n conseq眉猫ncia de les males condicions de treball, com a exemples, la pressi贸 exercida pels comandaments de l鈥檈mpresa sobre els empleats, el mal disseny o manteniment precari dels equips, l鈥檃bs猫ncia o falta de solidesa de les mesures b脿siques de seguretat o la prec脿ria situaci贸 i baixa qualificaci贸 del treball.

La FL de Barcelona portar脿 un autob煤s a la concentraci贸 que es convocar脿 davant dels jutjats de Mollet per al que ser脿 necessari apuntar-se en el correu flbcn@cgtbarcelona.org abans del divendres 11 de febrer.

Si toquen a una, ens toquen a totes!