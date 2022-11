–

En CGT, como ya os hemos contado otras veces, las decisiones las tomamos en asamblea (entre toda la afiliaci贸n que quiera debatir y decidir) y la firma o no del Plan de Igualdad que ha presentado la empresa no iba a ser menos.

Despu茅s de las asambleas correspondientes, despu茅s de un largo debate, en CGT hemos decidido NO FIRMAR el 煤ltimo Plan de Igualdad (PI) presentado por la empresa, y as铆 se lo hemos trasladado a la misma.

Y estas son nuestras razones:

Las prisas por dejar firmado un PI, fuera cual fuera porque va a tener una duraci贸n muy limitada en el tiempo, para CGT no es suficiente raz贸n. Hasta el momento en que a la empresa le ha entrado la urgencia de firmarlo, ha pasado casi a帽o y medio en el que se han llevado a cabo a penas 17 reuniones (s铆, se pod铆an haber realizado m谩s teniendo en cuenta el tiempo que ha llevado, y haberlo hecho de una forma organizada con un calendario estructurado como ped铆amos desde algunos sindicatos, pero la empresa no ha querido). Durante estos meses de negociaciones, la empresa no ha dado toda la informaci贸n solicitada (ni siquiera toda la que le obliga la ley), ha dado mucha de la informaci贸n de forma farragosa y dif铆cil de seguir, ha cancelado reuniones de manera unilateral y entregaba documentaci贸n a pocas horas antes de las mismas, ha convocado reuniones sin proponer orden del d铆a hasta el mismo momento de la reuni贸n, se ha saltado pasos para despu茅s volver a ellos y los cerraba sin haber llegado a un consenso de continuar, etc鈥 Normal que el proceso haya durado tanto, pero el tener urgencia por tener un PI, para CGT no es raz贸n suficiente para aprobar uno que no garantice el objetivo final de conseguir una plantilla equilibrada, que es de lo que se trata.

Entre otras cosas, ni el informe final del diagn贸stico de situaci贸n, ni las conclusiones de la auditoria han sido consensuadas con los sindicatos: la empresa las daba por cerradas avisando que ya no iba a modificar nada.

En CGT creemos firmemente en que el objetivo final de un PI es la implantaci贸n de una serie de medidas que vayan encaminadas a la consecuci贸n final de la igualdad real en Indra STI. No nos podemos quedar a las puertas de ello con un plan que ni siquiera tiene por ejemplo, fechas de compromiso concretas de la consecuci贸n de las medidas, m谩s all谩 de 芦Durante la vigencia del Plan禄 y en el que la mayor铆a de las medidas no van si quiera encaminadas a conseguir que se corrija la brecha y las desigualdades que existan en la empresa, y otras muchas son medidas que ya deber铆an de estar implantadas desde el plan anterior (驴qu茅 fue de ese PI anterior y de las medidas que de nuevo firmaron algunos sindicatos pero del que no se tiene informe alguno de aplicaci贸n de medidas, reuniones, etc?)

Para nosotras, es claramente insuficiente, lo que para los 4 sindicatos firmantes es: un plan que no empeora el anterior (estar铆a bueno haber ido para atr谩s), tiene medidas de conciliaci贸n nuevas que igualan a la plantilla (esto ya deber铆amos ser capaces de conseguirlo sin necesidad de meterlo en un PI) y tiene medidas 芦nuevas禄 (sin estar en contra de que sean pr谩cticas para la plantilla, no son medidas que tengan que ir dentro de un PI para la consecuci贸n de la igualdad real en la plantilla de ISTI), si no que deber铆an ir por ejemplo en el Convenio de Consultor铆a. Nosotras sabemos que el PI es una cosa muy seria que no puede servir de moneda de cambio para conseguir otra serie de mejoras, que se deben de luchar por tener, pero fuera del PI.

Otro punto que nos ha hecho decidir no firmar, es el tema de la no transparencia: como ya os comentamos en anteriores correos, la empresa ni siquiera nos ha dado informaci贸n a la que le obliga la ley, y para la RLPT siguen siendo totalmente opacos, entre otros, temas como: Procesos de selecci贸n, contrataci贸n, promoci贸n, evaluaciones, 鈥 procesos que la empresa garantiza verbalmente que no son discriminatorios, pero para los que no nos ha dado por ejemplo, informaci贸n cualitativa para poder comprobarlo. Pol铆tica retributiva de la empresa. Turnos: la empresa est谩 obligada a darnos informaci贸n detallada sobre este tema, pero le ha bastado incluir una frase en la informaci贸n cualitativa que nos dio que dice 芦Jornada de trabajo a turnos: La actividad que se desarrolla para los clientes requiere que en ocasiones se necesiten los reg铆menes de turnos para algunos proyectos禄 para dar por cubierta esta informaci贸n (entender茅is por qu茅 para CGT es totalmente insuficiente). Personas desasignadas: a pesar de la insistencia de la parte social en este tema, seguimos sin tener informaci贸n al respecto.

Consideramos que, aunque es un gran paso que la empresa haya empezado a hablar de medidas de discriminaci贸n positiva, estas medidas, sin un objetivo concreto a cumplir tal cual han sido plasmadas no quedan m谩s que de manera est茅tica, sin garantizar nada realmente.

Recordaros, que en el plan de igualdad tambi茅n va incluido el Protocolo de Prevenci贸n del Acoso Sexual y por Raz贸n de Sexo, y que como ya os comentamos, a pesar de que se ha mejorado mucho el anterior que se ten铆a, sigue conteniendo temas para nosotros importantes de corregir, como por ejemplo el que para poder denunciar un caso de acoso haya que pasar s铆 o s铆 por el buz贸n de canal directo, donde llegan correos de todo tipo (no exclusivamente temas de acoso) y que desde CGT insistimos en que este tema deber铆a ser tratado desde un buz贸n separado, que garantice la confidencialidad y que d茅 la seguridad y tranquilidad a las personas que puedan necesitar denunciar una situaci贸n de acoso sexual o por raz贸n de sexo.

Se han debatido y valorado m谩s razones para no firmarlo, solo hemos puesto algunas de ellas, pero no nos hemos querido extender m谩s. Por parte de CGT, no firmaremos un PI con tantas irregularidades, basado en informaci贸n opaca, y sin medidas efectivas que lleven a tener finalmente una plantilla equilibrada y sin techos de cristal ni brechas de g茅nero. En definitiva, la Conciliaci贸n es una cosa y la Igualdad otra.

Si quieres m谩s informaci贸n sobre alguno de los puntos, quieres comentarnos algo al respecto o cualquier otra cosa, no dudes en ponerte en contacto con nuestra secci贸n y te intentaremos contestar lo antes posible.

