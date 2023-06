–

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) a la comarca de l鈥橝lcoi脿 ha obtingut dos representants de cinc a les eleccions sindicals dutes a terme a l鈥檈mpresa Sarabia pl脿stics S.L.

La central anarcosindicalista obt茅 representaci贸 en les primeres eleccions sindicals que hi participa en l鈥檈mpresa Sarabia pl脿stics S.L., dedicada a l鈥檈laboraci贸 d鈥檈nvasos de pl脿stic per a menjar, situada al pol铆gon de l鈥橝lfa莽 a Ibi, amb 73 treballadors en plantilla.

Segons les treballadores del sindicat roig i negre, la CGT es configura aix貌 com a 鈥渓鈥櫭簄ica alternativa real i combativa dins del centre de treball鈥. I afigen: 鈥溍﹕ prec铆s que s鈥檕rganitzem, no sols per defensar els nostres drets, tamb茅 per a avan莽ar, totes juntes, com a classe treballadora鈥.