Continuando con el apoyo a la Gira por la Vida que anunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (México) allá por el mes de octubre, CGT ha organizado un concierto para dar la bienvenida a la Gira por la Vida y a las delegaciones zapatistas que puedan acercarse a Madrid para los actos convocados “A 500 años del inicio de la resistencia”.

En su “primer y sexto comunicado”, hace ya más de 10 meses, el EZLN anunciaba: “Que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021 -500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México-. Y que, inmediatamente después, seguiremos el camino.

Que hablaremos al pueblo español. No para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos.

Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas:

Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía.

Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso -el mismo que flagela todos los rincones del planeta-; el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas.”

En su último comunicado al respecto de la Gira por la Vida, el Subcomandante Moises, informaba: “Ya tenemos lista una compañía zapatista aerotransportada fuerte en 177 zapatistas. Está integrada en su totalidad por originarios de raíz maya, de las lenguas cho´ol, tzotzil, tzeltal, tojolabal y castilla. Somos nacidos en la geografía que llaman México. Nuestros ancestros nacieron y murieron en estas tierras. Como el Estado Mexicano no reconoce nuestra identidad y origen, y nos dice que somos “extemporáneos” (así dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, que somos mexicanos “extemporáneos”), hemos decidido bautizar a esta unidad de Escucha y Palabra como “La Extemporánea”. […] “La compañía aerotransportada “La Extemporánea”, conmigo al frente, ha estado preparándose desde octubre del 2020 y llevamos casi un mes en cuarentena. En unos días más, que les comunicaremos en su oportunidad, iniciaremos nuestro viaje. Ahora estamos tratando de vacunarnos tod@s para no llevarles problemas de salud, y esperando a que baje un poco la llamada “tercera ola” de contagios en México. Después iremos al caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, y ahí nos concentraremos. De ahí nos trasladaremos a la Ciudad de México donde iremos l@s 177 delegad@s a las oficinas de la SRE a que nos diga, de frente y en público, que no tenemos derechos por ser “extemporáneos”, y que su “aspiracionismo” le obliga a delegar su responsabilidad en burócratas racistas e ignorantes. Después, tal vez, París, Francia. Las fechas precisas les diremos después, porque parece que, para el gobierno francés, también somos inoportunos; además, claro, de la nueva ola mundial de COVID 19. Ni modos, debe ser la globalización. […] “Con el Escuadrón 421 completaremos la primera oleada zapatista e iniciaremos las visitas a quienes nos invitaron y, con atención y respeto, les escucharemos. Si así lo piden, les platicaremos de nuestra pequeña historia de resistencia y rebeldía”. […] “Con nosotr@s viajará una delegación del Congreso Nacional Indígena-CIG, fuerte en 10 indígenas de las lenguas: Maya originaria, Popoluca, Binizá, Purhépecha, Raramuri, Otomí, Naayeri/Wixarika y Nahua; así como 3 herman@s del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos. En total 13.”

Para dar la bienvenida a esta delegación zapatista así como a las personas, colectivos y organizaciones de la Europa de Abajo y a la Izquierda, CGT ha organizado este concierto en el Auditorio Pilar Barden de Rivas-Vaciamadrid que contará con las actuaciones solidarias del grupo Boikot y de Amparo Sánchez con su banda. Ambas formaciones se han mostrado desde el inicio de esta Gira por la Vida dispuestas a aportar todo su arte para esta bienvenida de la Gira por la Vida. El concierto será retransmitido también en directo a todo el planeta a través del canal Rojo y Negro TV en YouTube.

Personas, organizaciones y colectivos de toda la Europa de Abajo y a la Izquierda que han participado en el apoyo a la Gira han anunciado ya su llegada a Madrid y asistencia al concierto, así como para participar en los actos que se convoquen en Madrid para el 13 de agosto en el 500 aniversario de la resistencia indígena en México. Aún quedan algunas entradas para completar el aforo permitido, siguiendo las medidas de prevención de la COVID19, de modo que si alguien mas quisiera participar en el concierto, puede enviar sus solicitudes al correo acreditacion@cgt.org.es.

Viva la digna lucha y rebeldía

Viva la Gira por la Vida

Fuente: Secretaría de RR.II. de CGT