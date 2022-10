–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia October 26, 2022 165 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) del Pa铆s Valenciano y Murcia ha celebrado, el pasado viernes 21 de octubre en el local de la Federaci贸n local de Val猫ncia de la organizaci贸n anarcosindicalista, el pleno de sindicatos en el que se han cubierto las secretar铆as que hab铆an quedado vacantes.

CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia ha celebrado, el pasado viernes 21 de octubre, el pleno de sindicatos, en el que la organizaci贸n anarcosindicalista ha ratificado el trabajo realizado los 煤ltimos a帽os por el actual secretariado y ha cubierto las secretar铆as que hab铆an quedado vacantes. El secretariado queda conformado por Juan Ram贸n Ferrandis que contin煤a como secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista para el Pa铆s Valenciano y Murcia, Jos茅 Mar铆a Oterino, del Sindicato de Administraciones P煤blicas de la Federaci贸n provincial de Alacant, se une al equipo como secretario de organizaci贸n, Jos茅 Antonio Lafuente, sindicato de Administraciones P煤blicas de la Federaci贸n local de Val猫ncia, se encarga de la secretar铆a de acci贸n sindical, Josep Manel Fern谩ndez, tambi茅n del sindicato de Administraci贸n P煤blica de la Federaci贸n local de Val猫ncia, se hace cargo de la secretar铆a de comunicaci贸n, Viky Criado, del sindicato de oficios varios de Alacant, seguir谩 gestionando la secretar铆a de la mujer, Javier Garc铆a Tormos, sindicato de metal y qu铆micas de Val猫ncia, ocupa la secretar铆a de Finanzas y la secretar铆a de Formaci贸n sigue a cargo de Miguel Cort茅s Pall谩s desde el sindicato administraci贸n p煤blica de Val猫ncia.

Desde el nuevo secretariado han resaltado que 鈥渓a organizaci贸n sale fortalecida del pleno ante un oto帽o-invierno muy conflictivo en el que CGT tiene que demostrar el nivel de compromiso y lucha que como sindicato de clase tenemos鈥. Juan Ram贸n Ferrandis ha remarcado que 鈥渓a defensa de los servicios p煤blicos, junto unas pensiones y salarios dignos, son las reivindicaciones sociales por las que se ha salido a la calle en las 煤ltimas semanas, y que auguran un periodo de movilizaciones por la perdida de derechos laborales, el aumento de precios y la carest铆a de la vida derivada de la guerra de Ucrania鈥.

En una organizaci贸n como CGT PVyM el Pleno de sindicatos es el m谩ximo 贸rgano de decisi贸n y a 茅l asisten representaciones elegidas directamente en las diferentes asambleas de cada uno de los sindicatos que la conforman. Los delegados y delegadas no pueden cambiar los acuerdos adoptados por su sindicato respectivo y cuentan con los votos que les corresponden seg煤n un sistema proporcional basado en las cotizaciones de los 煤ltimos nueve meses.

CGT Pa铆s Valenci脿 i Murcia celebra el seu ple a Val猫ncia

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia ha celebrat, divendres passat 21 d鈥檕ctubre en el local de la Federaci贸 local de Val猫ncia de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, el ple de sindicats en el qual s鈥檋an cobert les secretaries que havien quedat vacants.

CGT del Pa铆s Valenci脿 i Murcia ha celebrat, divendres passat 21 d鈥檕ctubre, el ple de sindicats, en el qual l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ha ratificat el treball realitzat els 煤ltims anys per l鈥檃ctual secretariat i ha cobert les secretaries que havien quedat vacants. El secretariat queda conformat per Juan Ram贸n Ferrandis que continua com a secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista per al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia, Jos茅 Mar铆a Oterino, del Sindicat d鈥橝dministracions P煤bliques de la Federaci贸 provincial d鈥橝lacant, s鈥檜neix a l鈥檈quip com a secretari d鈥檕rganitzaci贸, Jos茅 Antonio Lafuente, sindicat d鈥橝dministracions P煤bliques de la Federaci贸 local de Val猫ncia, s鈥檈ncarrega de la secretaria d鈥檃cci贸 sindical, Josep Manel Fern谩ndez, tamb茅 del sindicat d鈥橝dministraci贸 P煤blica de la Federaci贸 local de Val猫ncia, es fa c脿rrec de la secretaria de comunicaci贸, Viky Criado, del sindicat d鈥檕ficis diversos d鈥橝lacant, continuar脿 gestionant la secretaria de la dona, Javier Garc铆a Tormos, sindicat de metall i qu铆miques de Val猫ncia, ocupa la secretaria de Finances i la secretaria de Formaci贸 segueix a c脿rrec de Miguel Cort茅s Pall谩s des del sindicat administraci贸 p煤blica de Val猫ncia.

Des del nou secretariat han ressaltat que 鈥渓鈥檕rganitzaci贸 ix enfortida del ple davant una tardor-hivern molt conflictiu en el qual CGT ha de demostrar el nivell de comprom铆s i lluita que com a sindicat de classe tenim鈥. Juan Ram贸n Ferrandis ha remarcat que 鈥渓a defensa dels serveis p煤blics, ajunte unes pensions i salaris dignes, s贸n les reivindicacions socials per les quals s鈥檋a eixit al carrer en les 煤ltimes setmanes, i que auguren un per铆ode de mobilitzacions per la perduda de drets laborals, l鈥檃ugment de preus i la carestia de la vida derivada de la guerra d鈥橴cra茂na鈥.

En una organitzaci贸 com a CGT PViM el Ple de sindicats 茅s el m脿xim 貌rgan de decisi贸 i a ell assisteixen representacions triades directament en les diferents assemblees de cadascun dels sindicats que la conformen. Els delegats i delegades no poden canviar els acords adoptats pel seu sindicat respectiu i compten amb els vots que els corresponen segons un sistema proporcional basat en les cotitzacions dels 煤ltims nou mesos.