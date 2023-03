–

Zaragoza impone un servicio privatizado de atenci贸n telef贸nica como 煤nica v铆a de acceso de la ciudadan铆a y los profesionales a los Centros de Servicios Sociales

Una apelaci贸n de CGT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Arag贸n, contra la inadmisi贸n de un recurso en primera instancia, pide la nulidad de la resoluci贸n del Ayuntamiento de Zaragoza que adjudica la prestaci贸n del Servicio de Atenci贸n Telef贸nica Especializada en el 脕rea Social y Familia. La l铆nea 900, puesta en marcha ante las excepcionales circunstancias de la pandemia, se reconvierte en un 鈥渃all center鈥 donde personal externo y no cualificado filtra las llamadas y decide sobre el acceso a las prestaciones. El procedimiento genera un claro perjuicio en el trato y la atenci贸n a la ciudadan铆a, vulnerando el derecho a la asistencia y la recepci贸n de prestaciones ante situaciones de necesidad.



El recurso de apelaci贸n se acoge al derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola, que comprende el derecho a acceder a los jueces y tribunales en defensa de los derechos e intereses leg铆timos, sin que en ning煤n caso se pueda producir indefensi贸n. Tambi茅n al derecho a obtener una respuesta razonada, motivada y fundada dentro de un plazo razonable y la posibilidad de ejercitar los recursos establecidos frente a las resoluciones que se consideren desfavorables. Es lo que sucede en el presente supuesto, ya que no se permite la defensa y contradicci贸n necesarias, inadmiti茅ndose el recurso por una supuesta ausencia de legitimaci贸n que solo podr铆a ser constatada durante el proceso.

Se trata de la primera impugnaci贸n a nivel nacional por parte de un sindicato de trabajadores contra una privatizaci贸n 鈥渆ncubierta鈥 de un servicio p煤blico esencial, como son los servicios sociales. Ante esta inadmisi贸n, que les cost贸 dictar m谩s de cuatro meses el juzgado n煤mero 1 de lo contencioso administrativo de Zaragoza, algo no habitual cuando normalmente se evacuan estas decisiones en menos de 15 d铆as, nos encontramos en la paradoja, donde los ciudadanos no pueden oponerse a una privatizaci贸n y ahora un sindicato donde se ven afectados los servicios p煤blicos esenciales del Ayuntamiento de Zaragoza y los puestos de trabajo de personal funcionario tampoco.

驴Qui茅n se puede oponer ante una externalizaci贸n de un servicio esencial? 驴Nadie?

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional afirma que la indefensi贸n se caracteriza por suponer una privaci贸n o minoraci贸n sustancial del derecho de defensa. La sentencia del Alto Tribunal 48/1984 y las de su Sala Segunda 146/2003, 199/2006 y 28/2010 se帽alan que la idea de indefensi贸n engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las violaciones de derechos constitucionales que puedan ubicarse en el marco del art铆culo 24 de la Constituci贸n.

Menoscabo a la ciudadan铆a

En cuanto a la resoluci贸n municipal, CGT argumenta para declarar su nulidad que la l铆nea 900 no supone en la actualidad una v铆a que complemente las ya existentes de atenci贸n presencial o telef贸nica en los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), sino que las sustituye para convertirse en la 煤nica forma de acceso. Cualquier ciudadano que precise contactar con su profesional de referencia, 煤nicamente puede hacerlo a trav茅s un intermediario, quien decide si deriva la llamada o no.

La pr谩ctica contraviene la propia resoluci贸n municipal del 2 de junio de 2022, donde se indica que 鈥渓as prestaciones objeto del presente contrato tienen, en todo caso, naturaleza administrativa funcionando, cuando as铆 se requiera y de forma excepcional, como canal de comunicaci贸n entre el personal de las dependencias municipales antedichas, sin que nunca tenga el car谩cter y contenido informativo que se reserva a este鈥. El texto a帽ade 芦la inclusi贸n de forma novedosa de un tramo horario espec铆ficamente destinado al desarrollo de tareas de secretar铆a y administrativas m谩s all谩 de la atenci贸n telef贸nica directa鈥 justificando esta decisi贸n en que 芦el personal de la entidad adjudicataria tan s贸lo se limita a transmitir una informaci贸n previamente elaborada o suministrada por los servicios sociales鈥, por lo que 鈥渁l no requerir cualificaci贸n alguna inherente a la de un profesional del 谩rea social, aparece desprovista de cualquier valor distinto del meramente administrativo鈥.

Frente a esa declaraci贸n de intenciones, las funciones del servicio de atenci贸n telef贸nica se extienden a un car谩cter y contenido informativo que se reserva a los funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento. Desde la l铆nea se est谩 haciendo mucho m谩s que coger llamadas para programar citas. Se establece un filtrado previo en el acceso a los servicios sociales, en contradicci贸n con lo establecido en Ley de Servicios Sociales de Arag贸n y el Decreto de Centros Servicios Sociales que, conscientes de la importancia de esta puerta de entrada, establecen como responsabilidad de gesti贸n directa, es decir a prestar por el propio personal de los CMSS, la informaci贸n, valoraci贸n, diagn贸stico y orientaci贸n de las situaciones sociales.

Los datos aportados por la entidad gestora en agosto lo demuestran. Se帽alan que casi 67.000 personas, alrededor de un 53% de las que han llamado para pedir una cita, no han sido derivadas a los CMSS al considerar su demanda como 鈥渘o pertinente鈥, lo que de facto supone alg煤n tipo de valoraci贸n de la situaci贸n expuesta. De 42.000 llamadas 芦pertinentes禄, unas 15.000 (casi un 25% del total) son calificadas literalmente por la l铆nea 900 como 芦resueltas禄. Y esto supone que no estamos ante 鈥渦n mero canal de comunicaci贸n entre el personal de las dependencias municipales antedichas, sin que nunca tenga el car谩cter y contenido informativo que se reserva a este禄 como afirma la Administraci贸n, ya que las cifras delatan que en la pr谩ctica personal no cualificado valora las solicitudes y determina cuales y cu谩ndo est谩n resueltas. La realidad es que el servicio realiza tareas de informaci贸n sobre tr谩mites, recursos y servicios, valoraci贸n y derivaci贸n de demandas.

Decisi贸n fuera de contexto

Los Centros Municipales de Servicios Sociales se constituyen conceptualmente como la puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales, y suponen el primer punto de atenci贸n a las necesidades sociales de la ciudadan铆a. Garantizar el acceso a estos centros tiene un car谩cter esencial, ya que de ello depende la informaci贸n y la orientaci贸n sobre las situaciones de los ciudadanos y son puerta de entrada a la pr谩ctica totalidad de los servicios y prestaciones del sistema.

Ahora se consuma la externalizaci贸n de un servicio esencial, pese a que la Administraci贸n no dispone de plena libertad para ello cuando deriva de insuficiencias internas de personal, con consecuencias inmediatas en el empleo p煤blico al afectar tanto al personal como a las funciones que desempe帽an y sus derechos (promoci贸n, traslado, formaci贸n, etc.). Se debe recordar que la prestaci贸n de este tipo de servicios p煤blicos por parte de empresas externas y sin alternativa implica un claro da帽o, al limitar y precarizar un recurso tan sensible como es la asistencia social, generando un evidente perjuicio al conjunto de la sociedad.

La l铆nea 900 nace de un contrato de emergencia, establecido durante el estado de alarma provocado por la pandemia. Se adjudica a la empresa Atenzia, la misma que gestiona el Servicio de Teleasistencia municipal. Por tanto, nace en un momento excepcional en el que la situaci贸n era altamente compleja y se buscaba un sistema de atenci贸n las veinticuatro horas del d铆a para atender las situaciones derivadas del confinamiento, como respuesta a una situaci贸n inusual.

Desde esa l铆nea se ofrec铆a informaci贸n sobre el derecho o no a ser atendidos en servicios sociales, sobre la urgencia o no de cualquier situaci贸n, filtrando por tanto el acceso a los servicios sociales. Tambi茅n se informaba sobre el derecho o no a prestaciones econ贸micas como Ayudas de Urgencia, Ingreso M铆nimo Vital, el Ingreso Aragon茅s de Inserci贸n y sobre todo tipo de servicios.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido mantener la l铆nea de atenci贸n tras el fin de la alerta sanitaria sin una motivaci贸n justificada. El recurso interpuesto por CGT recuerda que esa actuaci贸n ha de responder a criterios que la justifiquen y deber铆a incorporar informes de suficiencia econ贸mico-financiera y valoraci贸n jur铆dica que avalen su adecuaci贸n a Derecho. Tambi茅n que, en lo relativo a los recursos humanos, deber铆a aportar un informe que permita la evaluaci贸n general de la situaci贸n de los contratos afectados, a fin de valorar las circunstancias y posibles riesgos que pudiera implicar la decisi贸n.

Se da la circunstancia de que, simult谩neamente, el programa temporal de empleo en Servicios Sociales Comunitarios y Especializados solicita la provisi贸n interina de distintos puestos de muy concreto perfil profesional tales como trabajadores sociales, psic贸logos, educadores, DUE-ATS y auxiliares de Casas de Amparo. Y se aduce la necesidad de atender la demanda de prestaciones de servicios sociales, citando de forma expresa el incremento de solicitudes de informaci贸n, valoraci贸n y orientaci贸n y la demanda de prestaciones.

Privacidad y gesti贸n de la demanda

La puesta en marcha del sistema conlleva otras consecuencias preocupantes. Cuando el ciudadano solicita informaci贸n general en relaci贸n con los servicios sociales o consulta la situaci贸n de expedientes y/ tramitaciones concretas (ayudas de urgencia, prestaciones domiciliarias, Ingreso Aragon茅s de Inserci贸n, Ingreso M铆nimo Vital, apoyo a la familia, Ayudas de Integraci贸n Familiar, Dependencia, etc.), ha de revelar a una persona ajena al Ayuntamiento datos personales (extremos 铆ntimos, personales y sensibles) de m谩xima protecci贸n.

Se obvian, adem谩s, las diferencias entre la demanda expl铆cita (la mera informaci贸n que se solicita) con la demanda impl铆cita y las necesidades reales, que forman parte esencial del acercamiento de la ciudadan铆a a los servicios. Es indudable que el fin 煤ltimo de cualquier intervenci贸n en el 谩mbito del trabajo social es precisamente la demanda latente, que no se puede calibrar cuando la decisi贸n de un operador es la que discrimina qu茅 llamadas deriva al centro de referencia de servicios sociales y cu谩les no. Conocer las dimensiones y exigencias de la demanda latente es uno de los beneficios que aporta la prestaci贸n coordinada e integral realizada desde la multiplicidad de recursos de la administraci贸n p煤blica y que ahora desaparece con las limitaciones que resultan de la privatizaci贸n.

No es una cuesti贸n menor la existencia de muchas personas que, por sus condicionantes particulares, presentan dificultades para comunicarse por este medio. Las llamadas al n煤mero 900 de atenci贸n telef贸nica no son realmente gratuitas, ya que sin saldo en el m贸vil no es posible hacerlas. A todo ello se a帽ade que, tras prestar servicio durante las 24 horas durante el confinamiento, la l铆nea pas贸 a atender 煤nicamente de lunes a viernes. Excepto en dos horas, es un horario que coincide con el de funcionamiento de los CMSS, con lo que su 煤nica ventaja competitiva ha desaparecido totalmente.



La capacidad de atenci贸n telef贸nica de uno o dos administrativos en los veinte puntos de atenci贸n que suponen los CMSS es muy superior a la que puedan dar seis personas en ese mismo horario a trav茅s del n煤mero 900, lo que genera un cuello de botella y desanima a los usuarios. Al no conseguir acceder a los servicios sociales municipales, acaban acudiendo a las Redes Vecinales de Apoyo y a diferentes ONGs, cuyos mecanismos de acceso son parad贸jicamente mucho m谩s flexibles y adaptados que los de un servicio p煤blico, aquel que deber铆a ser garante de los principios de universalidad, la igualdad, la equidad y una atenci贸n de calidad.

El servicio est谩 impactando tambi茅n en las din谩micas de trabajo y funcionamiento de los CMSS, que cada vez m谩s se centran en responder a la demanda generada por la propia l铆nea y que supone en muchos casos duplicar los contactos, obligando a la ciudadan铆a a repetir los detalles de su situaci贸n hasta dos y tres veces.

La atenci贸n personalizada se hace imposible cuando se interpone una llamada de tel茅fono ajena en medio de la comunicaci贸n entre la persona usuaria y el centro de servicios sociales de referencia, al igual que el trabajo en equipo y en red. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Arag贸n y otros actores tienen esa misma 煤nica v铆a de acceso a los y las profesionales de los servicios sociales municipales, en detrimento de su coordinaci贸n. Se impide as铆 una de las piedras angulares sobre las que se articula cualquier intervenci贸n en Trabajo Social: la coordinaci贸n entre servicios y/o profesionales.

La situaci贸n se ha denunciado tanto por el Colegio Profesional de Trabajo Social, como por entidades vecinales, sindicatos municipales, Consejos de Salud, las Redes de Apoyo Ciudadano de los diferentes barrios e incluso los profesionales de los centros que de Acci贸n Social o de sus propios compa帽eros son derivados a la l铆nea 900 para ser atendidos. Las profesionales colegiadas trabajadoras de los servicios sociales comunitarios de la ciudad de Zaragoza. Se帽alan que, ante la carga administrativa que genera el sistema, se ha ampliado el tiempo de tramitaci贸n de las ayudas de urgencia. En este sentido, en el recurso contra la resoluci贸n se aportan quejas de, por ejemplo, CCOO, CGT, CSIF, OSTA y UGT, de los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, los profesionales del centro de servicios Sociales San Pablo o las directoras t茅cnicas de los Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad de Zaragoza.

Nulidad de la resoluci贸n

Por todo ello, se estima que la resoluci贸n lesiona derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. El servicio que se externaliza como 鈥渃all center鈥 recibe llamadas de personas que necesitan atenci贸n social, ayudas que afectan a los derechos m谩s b谩sicos del ciudadano (comida, vivienda, seguridad), solicitudes que afectan a conflictos familiares, 铆ntimos y personales, dependencia o violencia familiar y en las que se recogen datos personales de m谩xima protecci贸n.

Entre otros fundamentos de derecho, el recurso considera que la privatizaci贸n ignora la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Arag贸n donde se dice que 鈥se considerar谩n servicios p煤blicos de gesti贸n directa por parte de las Administraciones p煤blicas de Arag贸n los servicios de informaci贸n, gesti贸n, evaluaci贸n, valoraci贸n, orientaci贸n y diagn贸stico, tanto b谩sico como especializado, as铆 como la gesti贸n de las prestaciones econ贸micas previstas en el Cat谩logo de Servicios Sociales鈥. Tambi茅n la Orden CDS/1560/2018, de 30 de agosto donde se especifica que 鈥渆l servicio de informaci贸n, valoraci贸n, diagn贸stico y orientaci贸n social es un servicio social general, dirigido a toda la poblaci贸n, de titularidad p煤blica local, de naturaleza esencial, de gesti贸n directa por empleados p煤blicos y gratuito鈥 y la ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Arag贸n que establece los principios rectores del sistema de servicios sociales: la universalidad, la igualdad, la equidad, la calidad y la descentralizaci贸n.

