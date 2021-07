–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia July 1, 2021 72 puntos de vista





La Confederación General del Trabajo (CGT) de València ha puesto en marcha, junto a Ananda Maitreya y Balloona Matata, el bus violeta al Sahara, un proyecto socio laboral dirigido a las mujeres saharauis de los campamentos de refugiados.

Desde CGT València se ha iniciado el proyecto de Bus violeta al Sahara destinado a las mujeres saharauis de los campamentos de refugiados. Un proyecto socio-laboral que consiste en la donación de un autobús que servirá para que las mujeres saharauis puedan llevar a las estudiantes de enfermería a sus centros de estudios “ya que la mayoría no terminan los estudios por no poder desplazarse”, indica Petra Rabadán, secretaria de la mujer de la federación local de València de CGT, principal impulsora del proyecto.

Además de la entrega del autobús, donado por la EMT València a petición de la secretaria de la mujer de la organización anarcosindicalista, el proyecto socio laboral que cuenta con la colaboración de las organizaciones Ananda Maitreya y Balloona Matata, también será entregado con los materiales que han solicitado desde los campamentos de refugiados como son 6 máquinas de coser y 6 ordenadores portátiles aportados desde Ballona Matata entre otros. Petra Rabadán explica que se van a hacer cargo del mantenimiento del autobús durante un año “para que puedan arrancar y después funcionen por su cuenta”. Desde CGT se ha iniciado una recogida de fondos para “financiar el carnet de autobús a un par de mujeres” asegura la secretaria de la mujer de CGT València quien también explica que “se concederán microcréditos para que puedan empezar una actividad laboral y cuando una lo devuelva pueda aprovecharlo otra y así sucesivamente creando redes de apoyo mutuo”.

CGT posa en marxa el Bus violeta al SÃ hara

La Confederació General del Treball (CGT) de València ha posat en marxa, juntament amb Ananda Maitreya i Balloona Matata, el bus violeta al Sà hara, un projecte soci laboral dirigit a les dones sahrauís dels campaments de refugiats..

Des de CGT València s’ha iniciat el projecte de Bus violeta al Sà hara destinat a les dones sahrauís dels campaments de refugiats. Un projecte sociolaboral que consisteix en la donació d’un autobús que servirà perquè les dones sahrauís puguen portar a les estudiants d’infermeria als seus centres d’estudis “ja que la majoria no acaben els estudis per no poder desplaçar-se”, indica Petra Rabadán, secretà ria de la dona de la federació local de València de CGT, principal impulsora del projecte.

A més del lliurament de l’autobús, donat per l’EMT València a petició de la secretà ria de la dona de l’organització anarcosindicalista, el projecte sociolaboral que compta amb la col·laboració de les organitzacions Ananda Maitreya i Balloona Matata, també serà entregat amb els materials que han sol·licitat des dels campaments de refugiats com són 6 mà quines de cosir i 6 ordinadors portà tils aportats des de Ballona Matata entre altres. Petra Rabadán explica que es faran cà rrec del manteniment de l’autobús durant un any “perquè puguen arrancar i després funcionen pel seu compte”. Des de CGT s’ha iniciat una recollida de fons per a “finançar el carnet d’autobús a un parell de dones” assegura la secretà ria de la dona de CGT València qui també explica que “es concediran microcrèdits perquè puguen començar una activitat laboral i quan una el retorne puga aprofitar-lo altra i així successivament creant xarxes de suport mutu”.