La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) apoya y participar谩 en la convocatoria que el jueves 17 de febrero tendr谩 lugar en la calle Col贸n de Val猫ncia, de 11 a 13 horas, para conseguir que las personas profesionales del sector de transporte de mercanc铆as y personas por carretera puedan jubilarse a los 60 a帽os, en aplicaci贸n de la legislaci贸n vigente de coeficientes reductores por la peligrosidad de su profesi贸n.

CGT ha anunciado que el jueves 17 de febrero estar谩n presentes en la convocatoria de Plataforma por la Jubilaci贸n a los 60 a帽os del Sector del Transporte, que representa a miles de profesionales del transporte de mercanc铆as y personas, realizar谩n en la calle Col贸n de Val猫ncia de 11 a 13 horas, para exigir que se les aplique el Real Decreto 1698/2011 que contempla la posibilidad de, a trav茅s de coeficientes reductores, adelantar la edad de jubilaci贸n para aquellos oficios que debido al alto 铆ndice de enfermedades profesionales que padecen, la alta mortalidad que sufren en el cumplimiento de su trabajo, o el deterioro de sus capacidades f铆sicas o ps铆quicas que tienen a medida que van envejeciendo, y de esta manera que el personal de conducci贸n del transporte de personas o mercanc铆as, como ya ocurre con otras profesiones, pueda jubilarse a los 60 a帽os.

Gregorio Rabad谩n, desde CGT, organizaci贸n impulsora de la plataforma convocante, realiza un llamamiento 鈥渢anto a los profesionales del sector, como al resto de la ciudadan铆a鈥 para que respalden la convocatoria.

El sector de transporte de mercanc铆as y personas es el que tiene m谩s mortalidad profesional, por encima de la industria o la construcci贸n, informan desde la Plataforma quienes resaltan que adem谩s de no aplicarles los coeficientes reductores 鈥渢ambi茅n se ven afectados por la reforma del sistema de pensiones, que entr贸 en vigor el 1 de enero de 2013, por la que se retrasa la edad de jubilaci贸n progresivamente hasta llegar a los 67 a帽os en 2027鈥.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) secunda i participar脿 en la convocat貌ria que el dijous 17 de febrer tindr脿 lloc al carrer Col贸n de Val猫ncia, d鈥11 a 13 hores, per a aconseguir que les persones professionals del sector de transport de mercaderies i persones per carretera puguen jubilar-se als 60 anys, en aplicaci贸 de la legislaci贸 vigent de coeficients reductors per la perillositat de la seua professi贸.

CGT ha anunciat que el dijous 17 de febrer seran presents en la convocat貌ria de Plataforma per la Jubilaci贸 als 60 anys del Sector del Transport, que representa a milers de professionals del transport de mercaderies i persones, realitzaran al carrer Col贸n de Val猫ncia d鈥11 a 13 hores, per a exigir que se鈥檒s aplique el Reial decret 1698/2011 que contempla la possibilitat de, a trav茅s de coeficients reductors, avan莽ar l鈥檈dat de jubilaci贸 per a aquells oficis que a causa de l鈥檃lt 铆ndex de malalties professionals que pateixen, l鈥檃lta mortalitat que pateixen en el compliment del seu treball, o la deterioraci贸 de les seues capacitats f铆siques o ps铆quiques que tenen a mesura que van envellint, i d鈥檃questa manera que el personal de conducci贸 del transport de persones o mercaderies, com ja ocorre amb altres professions, puga jubilar-se als 60 anys.

Gregorio Rabad谩n, des de CGT, organitzaci贸 impulsora de la plataforma convocant, realitza una crida 鈥渢ant als professionals del sector, com a la resta de la ciutadania鈥 perqu猫 donen suport a la convocat貌ria.

El sector de transport de mercaderies i persones 茅s el que t茅 m茅s mortalitat professional, per damunt de la ind煤stria o la construcci贸, informen des de la Plataforma els qui ressalten que a m茅s de no aplicar-los els coeficients reductors 鈥渢amb茅 es veuen afectats per la reforma del sistema de pensions, que va entrar en vigor l鈥1 de gener de 2013, per la qual es retarda l鈥檈dat de jubilaci贸 progressivament fins a arribar als 67 anys en 2027鈥.