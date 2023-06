–

La Confederaci贸 General del Treball assumeix la presid猫ncia del Comit茅 de l鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) de Val猫ncia, mentre la Uni贸 General de Treballadors (UGT) boicoteja el Conveni Col路lectiu aprovat per majoria

Despr茅s de con茅ixer el resultat de les eleccions sindicals del 8 de juny de 2023, la central anarcosindicalista 鈥 que va obtindre com a resultat un total de dos delegades -, ha accedit a la presid猫ncia del Comit茅 d鈥橢mpresa malgrat no ser el sindicat amb major representaci贸 entre les treballadores de l鈥檈mpresa.

鈥淧er segona vegada consecutiva 鈥 expliquen des de CGT 鈥 davant la falta d鈥檃ssumpci贸 de responsabilitats de les seccions sindicals m茅s votades i la manifesta divisi贸 del Comit茅, els c脿rrecs han recaigut en els membres de major i menor edat鈥. D鈥檃questa manera, Gregorio Rabad谩n, membre de CGT, assumeix la presid猫ncia del comit茅 d鈥橢mpresa en EMT Val猫ncia.

I afigen: 鈥淓l nostre comprom铆s amb les treballadores, les nostres companyes, 茅s total. 脡s per aix貌 que ens presentem a les eleccions d鈥檃quest Comit茅 d鈥橢mpresa, i per aix貌 mateix no s鈥檈scapollim a l鈥檋ora d鈥檃gafar la Presid猫ncia, fins i tot sent el sindicat amb menys representaci贸鈥.

A aquest context se suma el fet que, segons denuncia CGT a trav茅s d鈥檜n comunicat, la Uni贸 General de Treballadors (UGT) ha impugnat el Conveni Col路lectiu (2023-2025). 鈥溍塻 inadmissible que una secci贸 sindical, evidentment no signant, estiga obstaculitzant l鈥檃provaci贸 i publicaci贸 d鈥檜n conveni aprovat per majoria鈥. 鈥淓ns han mentit en el si del Comit茅, han tractat de captar vots sottovoce a trav茅s d鈥檌nflu猫ncies i, en definitiva, s鈥檋an botat els acords presos per la Comissi贸 Negociadora i l鈥橝ssemblea de Treballadores鈥.

I conclouen: 鈥淐GT, per la nostra part, continuarem posicionant-nos com a sindicat solidari i combatiu que som, per la qual cosa exigim que s鈥檃proven i respecten les decisions preses pel conjunt de treballadores鈥.