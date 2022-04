–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 25, 2022 168 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Val猫ncia convoca la semana previa a la manifestaci贸n del 1潞 de Mayo: una asamblea de delegados, un taller sobre la 鈥渘o reforma laboral鈥 y una visita guiada a San Miguel de los Reyes.

CGT Val猫ncia vuelve a convocar un a帽o m谩s la habitual manifestaci贸n alternativa al 鈥渟indicalismo de concertaci贸n鈥 que como cada a帽o partir谩 desde la plaza de San Agust铆n a las 12 de la ma帽ana y que tendr谩 como lema 鈥淟os derechos se conquistan luchando鈥 seg煤n informan desde la organizaci贸n anarcosindicalista. Adem谩s este a帽o realizar谩n una serie de actos previos como son 鈥渦na asamblea de delegados y delegadas, un taller sobre la no reforma laboral impartido por Tom谩s Rodr铆guez, secretario de acci贸n sindical de CGT, y una visita guiada a San Miguel de los Reyes鈥.

El martes 26 de abril a las 11 de la ma帽ana CGT Val猫ncia ha convocado a sus delegados y delegadas para celebrar una asamblea previa al d铆a internacional de la clase trabajadora en la cual se pretende abordar los retos de la organizaci贸n y la clase trabajadora. Adem谩s al concluir la asamblea, el secretario de acci贸n sindical de CGT, Tom谩s Rodr铆guez, impartir谩 un taller sobre lo que desde la organizaci贸n anarcosindicalista califican como 鈥渘o reforma laboral, ya que legitima los recortes de derechos de las reformas de PSOE en 2010 y PP en 2012 y todo ello con el entendimiento de los agentes sociales, patronal y el gobierno m谩s progresista de la historia鈥.

CGT tambi茅n organiza una visita guiada a San Miguel de los Reyes el s谩bado 30 de Abril con el objetivo de 鈥渞ecuperar nuestra memoria colectiva, ya que la actual sede de la Biblioteca Valenciana fue una prisi贸n pol铆tica durante los primeros a帽os del franquismo鈥 explican desde el sindicato que recuerda que quien quiera acudir deber谩 inscribirse en los locales de la Federaci贸n local de Val猫ncia, en la avenida del Cid 154.

La organizaci贸n anarcosindicalista realiza 鈥渦na llamada a la clase trabajadora a acudir a los actos y llenar las calles el 1潞 de Mayo ya que sobran las razones para luchar y las verdaderas conquistas sociales, las que suponen una verdadera transformaci贸n, jam谩s han surgido de un pacto entre oligarqu铆as, sino que se han conseguido en la calle y no en las urnas鈥.

CGT prepara diferents actes previs a la manifestaci贸 del 1er de Maig

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia convoca la setmana pr猫via a la manifestaci贸 del 1er de Maig: una assemblea de delegats, un taller sobre la 鈥渘o reforma laboral鈥 i una visita guiada a Sant Miquel dels Reis.

CGT Val猫ncia torna a convocar un any m茅s l鈥檋abitual manifestaci贸 alternativa al 鈥渟indicalisme de concertaci贸鈥 que com cada any partir脿 des de la pla莽a de Sant Agust铆 a les 12 del mat铆 i que tindr脿 com a lema 鈥淓ls drets es conquisten lluitant鈥 segons informen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista. A m茅s enguany realitzaran una s猫rie d鈥檃ctes previs com s贸n 鈥渦na assemblea de delegats i delegades, un taller sobre la no reforma laboral impartit per Tom谩s Rodr铆guez, secretari d鈥檃cci贸 sindical de CGT, i una visita guiada a Sant Miquel dels Reis鈥.

El dimarts 26 d鈥檃bril a les 11 del mat铆 CGT Val猫ncia ha convocat als seus delegats i delegades per a celebrar una assemblea pr猫via al dia internacional de la classe treballadora en la qual es pret茅n abordar els reptes de l鈥檕rganitzaci贸 i la classe treballadora. A m茅s en concloure l鈥檃ssemblea, el secretari d鈥檃cci贸 sindical de CGT, Tom谩s Rodr铆guez, impartir脿 un taller sobre el que des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista qualifiquen com 鈥渘o reforma laboral, ja que legitima les retallades de drets de les reformes de PSOE en 2010 i PP en 2012 i tot aix貌 amb l鈥檈nteniment dels agents socials, patronal i el govern m茅s progressista de la hist貌ria鈥.

CGT tamb茅 organitza una visita guiada a Sant Miquel dels Reis el dissabte 30 d鈥橝bril amb l鈥檕bjectiu de 鈥渞ecuperar la nostra mem貌ria col路lectiva, ja que l鈥檃ctual seu de la Biblioteca Valenciana va ser una pres贸 pol铆tica durant els primers anys del franquisme鈥 expliquen des del sindicat que recorda que qui vulga acudir haur脿 d鈥檌nscriure鈥檚 en els locals de la Federaci贸 local de Val猫ncia, en l鈥檃vinguda del Cid 154.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista realitza 鈥渦na cridada a la classe treballadora a acudir als actes i omplir els carrers el 1r de Maig ja que sobren les raons per a lluitar i les vertaderes conquestes socials, les que suposen una vertadera transformaci贸, mai han sorgit d鈥檜n pacte entre oligarquies, sin贸 que s鈥檋an aconseguit al carrer i no en les urnes鈥.

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {

background: url(https://www.cgtpv.org/wp-content/uploads/2022/04/1M-Asamblea-VLC-2604-80×60.jpeg) 0 0 no-repeat;

}

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {

background: url(https://www.cgtpv.org/wp-content/uploads/2022/04/1M-mani-2022-80×60.jpeg) 0 0 no-repeat;

}

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {

background: url(https://www.cgtpv.org/wp-content/uploads/2022/04/1M-SanMIguelDeLosReyes-3004-80×60.png) 0 0 no-repeat;

}