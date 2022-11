–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) presenta candidatura a las elecciones sindicales de educaci贸n en la provincia de Val猫ncia tras d茅cadas de ausencia 鈥渁nte la pasividad de quienes llevan demasiados a帽os aplaudi茅ndose mutuamente鈥.

CGT Val猫ncia ha decidido volver a presentar candidatura a las elecciones sindicales de educaci贸n en la provincia de Val猫ncia, tras d茅cadas de ausencia y despu茅s de atravesar un proceso de reestructuraci贸n, 鈥渁nte la pasividad de quienes llevan demasiados a帽os aplaudi茅ndose mutuamente, en lugar de hacer frente a la falta de avances en materia de derechos laborales y la continua privatizaci贸n de la educaci贸n p煤blica鈥.

La organizaci贸n anarcosindicalista afirma que en Val猫ncia 鈥渓a acci贸n sindical en los 煤ltimos a帽os ha convertido a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en sindicatos de servicios y puertas giratorias que poco tienen que ver con el d铆a a d铆a de las docentes鈥. Desde CGT explican que su propuesta 鈥渘o es un proyecto improvisado鈥 y ponen como ejemplo a las secciones de ense帽anza no universitaria que son primera fuerza en Arag贸n y Rioja y tienen 鈥渇uerte representaci贸n鈥 en Catalunya, Andaluc铆a y Castilla y Le贸n.

Explican representantes de la secci贸n sindical de ense帽anza de CGT Val猫ncia que aspiran a que en los 贸rganos de representaci贸n sectorial haya 鈥渦na mayor pluralidad y transparencia y que las demandas de docentes se conviertan en una realidad鈥. CGT considera 鈥減rioritaria la financiaci贸n de la escuela p煤blica y supresi贸n de los conciertos con centros privados para conseguir una educaci贸n p煤blica y de calidad y as铆 generar un esp铆ritu cr铆tico y transformador, adem谩s los profesores no somos bur贸cratas y nuestro tiempo y dedicaci贸n profesional deben ser para nuestro alumnado鈥. En su programa CGT tambi茅n considera la asignatura de religi贸n como 鈥渁nomal铆a democr谩tica que debe salir de las aulas鈥 y reclama que 鈥渆l arzobispado no puede tener v铆a libre para dise帽ar curr铆culos educativos y contratar personal a su antojo鈥.

Desde la secci贸n sindical de ense帽anza de CGT exigen m谩s transparencia en todos los procesos selectivos y ponen la mirada m谩s concretamente en el pr贸ximo proceso de estabilizaci贸n del personal interino que comienza este 21 de noviembre 鈥渜ue plantea muchas inc贸gnitas sobre el futuro del personal interino en fraude de ley, sin duda un sector de los m谩s precarizados del colectivo docente鈥. 鈥淐GT siempre ha defendido la estabilidad y las condiciones de trabajo dignas en todos los sectores y este supuesto proceso de estabilizaci贸n que ahora comienza no asegura ninguno de estos dos requisitos para gran parte del profesorado interino que puede quedarse sin trabajo si no consigue estabilizar su plaza con este proceso鈥 exponen desde CGT.

CGT considera que las reivindicaciones 鈥渉an cambiado poco en los 煤ltimos cuarenta a帽os鈥 y recuerda la 鈥渋mportancia de profesores libertarios como Ferrer i Gu脿rdia, Ram贸n Ac铆n, Antonia Maym贸n o Francisco Ponz谩n, entre otros ejemplos, como impulsores de la ense帽anza universal y democr谩tica鈥.

CGT presenta candidatura a les eleccions sindicals d鈥檈ducaci贸 a la prov铆ncia de Val猫ncia

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) presenta candidatura a les eleccions sindicals d鈥檈ducaci贸 a la prov铆ncia de Val猫ncia despr茅s de d猫cades d鈥檃bs猫ncia 鈥渄avant la passivitat dels qui porten massa anys aplaudint-se m煤tuament鈥.

CGT Val猫ncia ha decidit tornar a presentar candidatura a les eleccions sindicals d鈥檈ducaci贸 a la prov铆ncia de Val猫ncia, despr茅s de d猫cades d鈥檃bs猫ncia i despr茅s de travessar un proc茅s de reestructuraci贸, 鈥渄avant la passivitat dels qui porten massa anys aplaudint-se m煤tuament, en lloc de fer front a la falta d鈥檃van莽os en mat猫ria de drets laborals i la cont铆nua privatitzaci贸 de l鈥檈ducaci贸 p煤blica鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista afirma que a Val猫ncia 鈥渓鈥檃cci贸 sindical en els 煤ltims anys ha convertit a les organitzacions de treballadors i treballadores en sindicats de serveis i portes girat貌ries que poc tenen a veure amb el dia a dia de les docents鈥. Des de CGT expliquen que la seua proposta 鈥渘o 茅s un projecte improvisat鈥 i posen com a exemple a les seccions d鈥檈nsenyament no universitari que s贸n primera for莽a a Arag贸 i Rioja i tenen 鈥渇orta representaci贸鈥 a Catalunya, Andalusia i Castella i Lle贸.

Expliquen representants de la secci贸 sindical d鈥檈nsenyament de CGT Val猫ncia que aspiren al fet que en els 貌rgans de representaci贸 sectorial hi haja 鈥渦na major pluralitat i transpar猫ncia i que les demandes de docents es convertisquen en una realitat鈥. CGT considera 鈥減rioritari el finan莽ament de l鈥檈scola p煤blica i supressi贸 dels concerts amb centres privats per a aconseguir una educaci贸 p煤blica i de qualitat i aix铆 generar un esperit cr铆tic i transformador, a m茅s els professors no som bur貌crates i el nostre temps i dedicaci贸 professional han de ser per al nostre alumnat鈥. En el seu programa CGT tamb茅 considera l鈥檃ssignatura de religi贸 com a 鈥渁nomalia democr脿tica que ha d鈥檈ixir de les aules鈥 i reclama que 鈥渓鈥檃rquebisbat no pot tindre via lliure per a dissenyar curr铆culums educatius i contractar personal al seu antull鈥.

Des de la secci贸 sindical d鈥檈nsenyament de CGT exigeixen m茅s transpar猫ncia en tots els processos selectius i posen la mirada m茅s concretament en el pr貌xim proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 del personal inter铆 que comen莽a aquest 21 de novembre 鈥渜ue planteja moltes inc貌gnites sobre el futur del personal inter铆 en frau de llei, sens dubte un sector dels m茅s precaritzats del col路lectiu docent鈥. 鈥淐GT sempre ha defensat l鈥檈stabilitat i les condicions de treball dignes en tots els sectors i aquest suposat proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 que ara comen莽a no assegura cap d鈥檃quests dos requisits per a gran part del professorat inter铆 que pot quedar-se sense treball si no aconsegueix estabilitzar la seua pla莽a amb aquest proc茅s鈥 exposen des de CGT.

CGT considera que les reivindicacions 鈥渉an canviat poc en els 煤ltims quaranta anys鈥 i recorda la 鈥渋mport脿ncia de professors llibertaris com Ferrer i Gu脿rdia, Ram贸n Ac铆n, Antonia Maym贸n o Francisco Ponz谩n, entre altres exemples, com a impulsors de l鈥檈nsenyament universal i democr脿tic鈥.