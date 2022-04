–

Hidrogea, empresa concesionaria encargada de la gesti贸n del suministro de agua potable del Municipio de Cartagena se niega a cumplir con la subida salarial pactada en el Convenio para 2022.

Seg煤n el art铆culo 11 del Convenio colectivo de empresa, firmado en 2019, esta subida deber铆a estar en el 6.4% mientras Hidrogea pretende imponer una subida del 1,75%. En la actual situaci贸n de repunte de crisis econ贸mica e hiperinflaci贸n, donde vemos como los precios de los productos m谩s b谩sicos van en aumento, Hidrogea, empresa concesionaria del Ayuntamiento de Cartagena, se niega a cumplir con lo acordado y ataca al conjunto de sus trabajadores y trabajadoras reduciendo su poder adquisitivo y, por tanto, dificultando todo su d铆a a d铆a.

Desde el Sindicato CGT manifiestan 鈥渦na vez m谩s nos vemos ante el deber de luchar por nuestros derechos, por eso hemos presentado una nueva demanda de conflicto colectivo frente a Hidrogea. En primer lugar, por su negativa a cumplir con lo establecido en el Convenio, en segundo lugar, ante la pasividad e indiferencia de una empresa que ve como los y las trabajadoras vemos reducido nuestro derecho a un incremento salarial en m谩s de un 4%. Esperamos todo el apoyo del resto de sindicatos, en uno de los momentos de mayor necesidad sindical en la empresa, nuestros compa帽eros y compa帽eras no pueden sentirse solos鈥.

Se trata de un ataque a la plantilla en su totalidad que viene a sumarse a los, frustrados por ahora, intentos de desintegraci贸n del Comit茅 de empresa y de elevar el coste del servicio a los y las ciudadanas de Cartagena, de los que tendr谩n que dar cuenta el pr贸ximo 9 de mayo en el juzgado de lo social n潞1 por la demanda de conflicto colectivo interpuesta por CGT y, sobre todo, 鈥渁l despido por represi贸n llevado a cabo contra nuestro compa帽ero y delegado Pedro, del que no s贸lo dar谩n cuenta ante el juzgado el pr贸ximo 25 de mayo.鈥

Para finalizar afirman 鈥渆s una prueba m谩s, no s贸lo de las intenciones de la empresa, que 煤nicamente busca su m谩xima rentabilidad utilizando un servicio y derecho fundamental como es el suministro de agua por encima de derechos laborales b谩sicos, sino otra respuesta en forma de nuevo abuso por parte de la concesionaria y todo ello en el marco de una negociaci贸n colectiva congelada por parte de 茅sta. Desde CGT no lo vamos a permitir, no nos preocupa tener que luchar para recuperar o no perder nuestros derechos porque hemos venido a eso, hasta que se haga justicia鈥.