De parte de CGT Pais Valencia I Murcia February 9, 2023





La Confederación General del Trabajo (CGT) presenta la campaña de recaudación “La Naranja Justiciera” para hacer frente a la condena en costas del Tribunal Supremo en el caso del saqueo en Radio Televisión Valenciana (RTVV).

CGT València ha puesto en marcha la campaña “La Naranja Justiciera” para hacer frente a la condena a costas del Tribunal Supremo en el caso del saqueo en RTVV. La campaña va a consistir en el reparto de naranja “donada al sindicato por agricultores y agricultoras que se han cansado de regalarla a la mafia agroalimentaria, con el fin de crear una caja de resistencia para hacer frente a los costes de los procesos judiciales contra la corrupción que impulsa la CGT” explican desde la organización anarcosindicalista.

Con esta acción CGT pretende denunciar al mismo tiempo “las trabas que el sistema, con el poder judicial como máximo garante, utilizan para obstaculizar los procesos legales contra la corrupción, y la situación que vive el sector agrario con el control absoluto y mafioso de los precios por las grandes superficies comerciales que aboca a la ruina a las agricultoras y agricultores, que tienen que vender sus productos por debajo del coste de producción, haciendo cada vez más difícil y precario el trabajo en el campo” afirman.

El caso del saqueo en RTVV

El proceso judicial contra la gestión corrupta de RTVV ha culminado con la sentencia reciente del Tribunal Supremo que ha confirmado la sentencia absolutoria del ex director de RTVV, José López Jaraba, dictada por la Audiencia Provincial de València, y ha condenado en costas al Consell y a CGT quienes presentaron el recurso de casación.

El saqueo en RTVV generó una deuda de más de 1200 millones de euros, y desembocó en su cierre y en el despido de más de 1600 trabajadoras y trabajadores.

CGT califica esta decisión del TSJ como “sentencia de sistema corrupto” y afirma que “en éste y en otros tantos casos de corrupción, tras años de instrucción, vemos como el poder judicial absuelve impunemente a quienes dilapidaron y saquearon el patrimonio de todos”. Además señalan que “como castigo ejemplar frente a nuestro atrevimiento por plantar cara al sistema, nos condenan en costas”.

Fuentes de la organización anarcosindicalista explican que “las cifras del saqueo en RTVV exigían una acción contundente en todos los frentes, que CGT ha abanderado en solitario, ningún partido político ni sindicato ha agotado todas las vías judiciales como hemos hecho nosotras, tanto en la vía laboral contra el cierre de RTVV y el despido de todas sus trabajadoras y trabajadores, como en la vía penal, donde hemos sufrido el castigo ejemplar del sistema, condenándonos a pagar las costas judiciales del único acusado”.

Desde CGT afirman que van a continuar “en la misma línea, a pesar de la estrategia del miedo y la intimidación, por todas las vías demostrando que el sistema está podrido y alentando al pueblo a que se rebele junto a CGT” y animan “a colaborar en la campaña de la naranja justiciera, que está disponible en la sede del sindicato de la avenida del Cid 154 de València, para hacer frente al pago de las costas, y seguir financiando otras acciones contra la corrupción sistémica y el saqueo permanente de lo público”.

CGT presenta la seua campanya “La Taronja Justiciera” per a fer front a les costes del cas del saqueig d’RTVV

La Confederació General del Treball (CGT) presenta la campanya de recaptació “La Taronja Justiciera” per a fer front a la condemna en costes del Tribunal Suprem en el cas del saqueig en Rà dio Televisió Valenciana (RTVV).

CGT València ha posat en marxa la campanya “La Taronja Justiciera” per a fer front a la condemna a costes del Tribunal Suprem en el cas del saqueig en RTVV. La campanya consistirà en el repartiment de taronja “donada al sindicat per agricultors i agricultores que s’han cansat de regalar-la a la mà fia agroalimentà ria, amb la finalitat de crear una caixa de resistència per a fer front als costos dels processos judicials contra la corrupció que impulsa la CGT” expliquen des de l’organització anarcosindicalista.

Amb aquesta acció CGT pretén denunciar al mateix temps “les traves que el sistema, amb el poder judicial com a mà xim garant, utilitzen per a obstaculitzar els processos legals contra la corrupció, i la situació que viu el sector agrari amb el control absolut i mafiós dels preus per les grans superfícies comercials que aboca a la ruïna a les agricultores i agricultors, que han de vendre els seus productes per davall del cost de producció, fent cada vegada més difícil i precari el treball en el camp” afirmen.

El cas del saqueig en RTVV

El procés judicial contra la gestió corrupta d’RTVV ha culminat amb la sentència recent del Tribunal Suprem que ha confirmat la sentència absolutòria de l’exdirector d’RTVV, José López Jaraba, dictada per l’Audiència Provincial de València, i ha condemnat en costes al Consell i a CGT els qui van presentar el recurs de cassació.

El saqueig en RTVV va generar un deute de més de 1200 milions d’euros, i va desembocar en el seu tancament i en l’acomiadament de més de 1600 treballadores i treballadors.

CGT qualifica aquesta decisió del TSJ com a “sentència de sistema corrupte” i afirma que “en aquest i en altres tants casos de corrupció, després d’anys d’instrucció, veiem com el poder judicial absol impunement als qui van dilapidar i van saquejar el patrimoni de tots”. A més assenyalen que “com a cà stig exemplar enfront del nostre atreviment per plantar cara al sistema, ens condemnen en costes”.

Fonts de l’organització anarcosindicalista expliquen que “les xifres del saqueig en RTVV exigien una acció contundent en tots els fronts, que CGT ha abanderat en solitari, cap partit polític ni sindicat ha esgotat totes les vies judicials com hem fet nosaltres, tant en la via laboral contra el tancament d’RTVV i l’acomiadament de totes les seues treballadores i treballadors, com en la via penal, on hem patit el cà stig exemplar del sistema, condemnant-nos a pagar les costes judicials de l’únic acusat”.

Des de CGT afirmen que continuaran “en la mateixa línia, malgrat l’estratègia de la por i la intimidació, per totes les vies demostrant que el sistema està podrit i encoratjant al poble al fet que es rebel·le al costat de CGT” i animen “a col·laborar en la campanya de la taronja justiciera, que està disponible en la seu del sindicat de l’avinguda del Cid 154 de València, per a fer front al pagament de les costes, i continuar finançant altres accions contra la corrupció sistèmica i el saqueig permanent de la cosa pública”.