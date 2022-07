–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia July 13, 2022

El manual ha sido elaborado por el gabinete jurídico confederal de la organización anarcosindicalista y pretende ser una herramienta para lograr una igualdad real y efectiva

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado una nueva guía para aplicar a los Planes de Igualdad y de medidas contra la brecha salarial cuyo objetivo es servir de instrumento jurídico-laboral en el marco de los procesos negociadores de los Planes de Igualdad. Con este instrumento se pretende luchar contra la desigualdad y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, tanto en la empresa como en la Administración Pública.

La organización anarcosindicalista analiza en esta guía los Reglamentos que desarrollan y concretan la negociación de los Planes de Igualdad (RD 901/2020), y las medidas contra la brecha salarial (RD 902/2020). Desde CGT han explicado que una verdadera modificación, en aras de promover los feminismos y la igualdad en materia laboral, no pasa solo por el desarrollo de los Planes de Igualdad, sino por cuestiones estructurales como la redacción de un estatuto para todas las trabajadoras en el que elimine la temporalidad, las jornadas a tiempo parcial no deseadas, las externalizaciones y subcontratas, la recuperación de una mayor protección contra el despido, el reconocimiento de la relación laboral en relación de los falsos autónomos y las falsas autónomas, etc., sin olvidar el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajos feminizado, especialmente aquellos más invisibilizados, como el trabajo desempeñado por las empleadas domésticas, las jornaleras o el colectivo de ‘Kellys’ entre otros. Además, esta guía se complementa con otros documentos elaborados por CGT que podrán ser de ayuda a quienes se enfrentan a los Planes de Género.

La organización anarcosindicalista considera que esta herramienta era muy necesaria teniendo en cuenta que la realidad laboral para las mujeres se reflejan en datos como que una de cada cuatro trabajadoras en el Estado español vive en situación de pobreza, las mujeres cobran un 35% menos de pensión, siguen recibiendo un 14% menos de salario, el 74% del empleo a tiempo parcial es realizado por mujeres, el 21’7% de las mujeres mayores de 65 años está en riesgo de pobreza frente al 16’3% de hombres.

CGT espera que este manual sea de gran utilidad a todas las personas de la clase trabajadora en la defensa de sus intereses laborales.