La Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia (CGT PVyM) ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la Marcha por la libertad del pueblo saharaui que parti贸 el pasado 2 de junio desde Val猫ncia y que concluir谩 con una manifestaci贸n el pr贸ximo s谩bado 19 de junio en Madrid.

El pasado 2 de junio parti贸 la columna valenciana de la marcha por la libertad del pueblo saharaui que confluir谩 el pr贸ximo s谩bado con el resto de columnas que han realizado esta marcha y que salieron de diferentes ciudades del estado. CGT PVyM ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones que desde la marcha se realizan sobre el S谩hara Occidental como son la condena a 鈥渓a agresi贸n perpetrada por el ej茅rcito marroqu铆 contra la poblaci贸n saharaui, as铆 como el rechazo frontal al comportamiento del gobierno de Espa帽a ante los preocupantes acontecimientos que vive el S谩hara Occidental鈥, tal y como recoge el manifiesto de la Marcha por la libertad del pueblo saharaui, junto a la petici贸n al gobierno 鈥渁 cumplir con sus obligaciones como potencia administradora del territorio saharaui pendiente de descolonizaci贸n鈥 o la exigencia a La Moncloa para 鈥渆l cese inmediato de la venta y donaciones de armas al ej茅rcito marroqu铆鈥, la denuncia de 鈥渃r铆menes de lesa humanidad鈥 cometidos por Marruecos en los territorios ocupados del S谩hara Occidental o la solicitud 鈥渦rgente鈥 de intervenci贸n de observadores internacionales de derechos humanos, del Comit茅 internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU. El manifiesto de la Marcha adem谩s solicita 鈥渕ediaci贸n del Gobierno de Espa帽a para que los presos pol铆ticos saharauis, muchos de los cuales est谩n condenados, injustamente, a penas de entre 10 y 30 a帽os, e incluso a cadena perpetua, sean puestos en libertad lo m谩s prontamente posible鈥 e instan a las empresas espa帽olas a 鈥渄etener su actividad de expolio en el S谩hara Occidental, no solo por contravenir el derecho internacional, sino porque el 煤nico due帽o leg铆timo de esos recursos y su representante legal es la poblaci贸n saharaui, cuyos derechos fundamentales est谩n siendo atropellados鈥.

La organizaci贸n anarcosindicalista denuncia que 鈥渁 pesar de la ratificaci贸n de los acuerdos en 2001 por parte de la ONU, mostrando su pleno apoyo a la celebraci贸n de un refer茅ndum libre, justo e imparcial sobre la libre determinaci贸n del pueblo del Sahara Occidental, la realidad del refer茅ndum est谩 bien lejos de llevarse a cabo鈥. Desde 2007, remarcan desde CGT, 鈥渘inguna nueva resoluci贸n de la ONU sobre el Sahara Occidental hace ya menci贸n a la autonom铆a ni al refer茅ndum, tampoco se ha logrado que la Agencia por la Paz de la ONU haya evaluado las continuas violaciones de derechos humanos que comete Marruecos en el S谩hara Occidental鈥. CGT opina que 鈥渞esulta bastante sospechoso que, de las 16 misiones de paz de la ONU, solo la del S谩hara Occidental, la MINURSO, no tenga poderes para evaluar la falta de derechos humanos鈥.

CGT PViM mostra el seu suport a les reivindicacions de la Marxa per la llibertat del poble sahrau铆

La Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia (CGT PViM) ha mostrat el seu suport a les reivindicacions de la Marxa per la llibertat del poble sahrau铆 que va partir el passat 2 de juny des de Val猫ncia i que conclour脿 amb una manifestaci贸 dissabte que ve 19 de juny a Madrid.

El passat 2 de juny va partir la columna valenciana de la marxa per la llibertat del poble sahrau铆 que confluir脿 dissabte que ve amb la resta de columnes que han realitzat aquesta marxa i que van eixir de diferents ciutats de l鈥檈stat. CGT PViM ha mostrat el seu suport a les reivindicacions que des de la marxa es realitzen sobre el S脿hara Occidental com s贸n la condemna a 鈥渓鈥檃gressi贸 perpetrada per l鈥檈x猫rcit marroqu铆 contra la poblaci贸 sahrau铆, aix铆 com el rebuig frontal al comportament del govern d鈥橢spanya davant els preocupants esdeveniments que viu el S脿hara Occidental鈥, tal com recull el manifest de la Marxa per la llibertat del poble sahrau铆, junt la petici贸 al govern 鈥渁 complir amb les seues obligacions com a pot猫ncia administradora del territori sahrau铆 pendent de descolonitzaci贸鈥 o l鈥檈xig猫ncia a la Moncloa per a 鈥渆l cessament immediat de la venda i donacions d鈥檃rmes a l鈥檈x猫rcit marroqu铆鈥, la den煤ncia de 鈥渃rims de lesa humanitat鈥 comesos pel Marroc en els territoris ocupats del S脿hara Occidental o la sol路licitud 鈥渦rgent鈥 d鈥檌ntervenci贸 d鈥檕bservadors internacionals de drets humans, del Comit茅 internacional de la Creu Roja i de l鈥橭ficina de l鈥橝lt Comissionat per als drets humans de l鈥橭NU. El manifest de la Marxa a m茅s sol路licita 鈥渕ediaci贸 del Govern d鈥橢spanya perqu猫 els presos pol铆tics sahrau铆s, molts dels quals estan condemnats, injustament, a penes d鈥檈ntre 10 i 30 anys, i fins i tot a cadena perp猫tua, siguen posats en llibertat el m茅s promptament possible鈥 i insten les empreses espanyoles a 鈥渄etenir la seua activitat d鈥檈spoli al S脿hara Occidental, no sols per contravenir el dret internacional, sin贸 perqu猫 l鈥櫭簄ic amo leg铆tim d鈥檃queixos recursos i el seu representant legal 茅s la poblaci贸 sahrau铆, els drets fonamentals de la qual estan sent atropellats鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista den煤ncia que 鈥渕algrat la ratificaci贸 dels acords en 2001 per part de l鈥橭NU, mostrant el seu ple suport a la celebraci贸 d鈥檜n refer猫ndum lliure, just i imparcial sobre la lliure determinaci贸 del poble del S脿hara Occidental, la realitat del refer猫ndum est脿 b茅 lluny en cas que es duga a terme鈥. Des de 2007, remarquen des de CGT, 鈥渃ap nova resoluci贸 de l鈥橭NU sobre el S脿hara Occidental fa ja esment a l鈥檃utonomia ni al refer猫ndum, tampoc s鈥檋a aconseguit que l鈥橝g猫ncia per la Pau de l鈥橭NU haja avaluat les cont铆nues violacions de drets humans que comet el Marroc al S脿hara Occidental鈥. CGT opina que 鈥渞esulta bastant sospit贸s que, de les 16 missions de pau de l鈥橭NU, nom茅s la del S脿hara Occidental, la MINURSO, no tinga poders per a avaluar la falta de drets humans鈥.