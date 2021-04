–

La Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia (CGT PVyM) convoca diferentes actos en todo el territorio este 1 de Mayo para conmemorar el d铆a internacional de la clase trabajadora.

CGT PVyM convoca diferentes manifestaciones y concentraciones en las capitales de provincia Val猫ncia, Alacant y Castell贸, pero tambi茅n en Elx, Gandia y Vinar貌s para conmemorar el d铆a internacional de la clase trabajadora. Desde la organizaci贸n anarcosindicalista indican que el 1 de Mayo 鈥渟iempre ha de ser un d铆a reivindicativo y de lucha como garant铆a de los derechos鈥 y animan a 鈥渢rabajadores y trabajadoras鈥 a respaldar sus convocatorias 鈥渁biertas tambi茅n a la participaci贸n de los movimientos sociales, organizaciones y colectivos con quienes trabajamos codo a codo durante todo el a帽o鈥.

Tras un a帽o de pandemia desde CGT afirman que 鈥渉ay que seguir insistiendo por trabajo digno, jornada laboral que posibilite conciliar el trabajo con la vida, un salario y prestaciones sociales suficientes, bien cuando se tiene empleo y tambi茅n cuando no se tiene, mediante una Renta B谩sica de las Iguales, pensiones adecuadas para vivir con dignidad, para luchar contra las reformas laborales, los desahucios o las leyes mordaza鈥.

CGT explica que 鈥渟e est谩 generando una de las sociedades m谩s desiguales del mundo鈥 y hace referencia a datos del Banco de Espa帽a que indican que 鈥渆l 25% de la poblaci贸n del estado espa帽ol viv铆a ya en riesgo de pobreza o exclusi贸n social antes de la pandemia鈥 por lo que desde la organizaci贸n anarcosindicalista opinan que 鈥渓a situaci贸n cuando la pandemia termine puede ser catastr贸fica, 4,5 millones de hogares no pueden hacer frente a necesidades tan b谩sicas como pagar un alquiler o una hipoteca, mantener calientes sus casas o sencillamente comer todos los d铆as鈥. Inciden desde CGT que 鈥渢enemos cuatro millones de personas en paro, a las que el estado les niega su derecho m谩s esencial como clase trabajadora, el derecho a ganarse la vida, tampoco se les reconoce el derecho a unas prestaciones sociales o a una Renta B谩sica de las Iguales suficiente para vivir dignamente鈥.

Frente a ello, denuncia CGT 鈥渆l a帽o pasado se realizaron casi 25 millones de horas extraordinarias, de las cuales no se pagaron m谩s de 11 millones y resulta especialmente demoledor el caso de las mujeres, m谩s de la mitad de las horas extraordinarias no fueran retribuidas鈥. La organizaci贸n anarcosindicalista opina que 鈥渓a pandemia, adem谩s, ha evidenciado otras verg眉enzas del sistema, se ha puesto el inter茅s econ贸mico por encima de la vida de las personas, se han protegido intereses particulares por encima de las necesidades de la inmensa mayor铆a como se ha visto con el sistema sanitario, herido de muerte tras las continuas privatizaciones, se ha colapsado y la sanidad privada ha demostrado su enorme incapacidad鈥.

En Val猫ncia CGT convoca su tradicional manifestaci贸n alternativa que partir谩 a las 12h. desde la Plaza San Agust铆n y finalizar谩 en el Parterre contando con diferentes parlamentos de las secciones sindicales que se encuentran en conflictos con sus empresas y tambi茅n de diferentes movimientos sociales que participar谩n de la convocatoria. En Alacant la manifestaci贸n saldr谩 a las 11:30 desde la sede de CGT en la C/ Jos茅 Reus Garc铆a n潞3 y finalizar谩 en la Plaza de la Monta帽eta donde se leera el manifiesto del 1 de Mayo. En Elx, la CGT llama a una manifestaci贸n con otras organizaciones que saldr谩 a las 10:30 desde la Plaza Barcelona, bajo el lema de un 1潞 de Mayo de clase y combativo. En Castell贸 realizar谩n una marcha anarcosindicalista que partir谩 a las 11:30 desde la Plaza Donoso Cort茅s y despu茅s se concentrar谩n en la Plaza Mar铆a Agustina. En Gandia se concentrar谩n a las 12h en la Plaza del Ayuntamiento y en Vinar貌s ser谩 en la Plaza del 1 de Mayo a las 11:30.

CGT PViM torna als carrers l鈥1 de Maig

La Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia (CGT PViM) convoca diferents actes en tot el territori aquest 1 de Maig per a commemorar el dia internacional de la classe treballadora.

CGT PViM convoca diferents manifestacions i concentracions en les capitals de prov铆ncia Val猫ncia, Alacant i Castell贸, per貌 tamb茅 a Elx, Gandia i Vinar貌s per a commemorar el dia internacional de la classe treballadora. Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista indiquen que l鈥1 de Maig 鈥渟empre ha de ser un dia reivindicatiu i de lluita com a garantia dels drets鈥 i animen a 鈥渢reballadors i treballadores鈥 a recolzar les seues convocat貌ries 鈥渙bertes tamb茅 a la participaci贸 dels moviments socials, organitzacions i col路lectius amb els qui treballem bra莽 a bra莽 durant tot l鈥檃ny鈥.

Despr茅s d鈥檜n any de pand猫mia des de CGT afirmen que 鈥渃al continuar insistint per treball digne, jornada laboral que possibilite conciliar el treball amb la vida, un salari i prestacions socials suficients, b茅 quan es t茅 ocupaci贸 i tamb茅 quan no es t茅, mitjan莽ant una Renda B脿sica de les Iguals, pensions adequades per a viure amb dignitat, per a lluitar contra les reformes laborals, els desnonaments o les lleis mordassa鈥.

CGT explica que 鈥渟鈥檈st脿 generant una de les societats m茅s desiguals del m贸n鈥 i fa refer猫ncia a dades del Banc d鈥橢spanya que indiquen que 鈥渆l 25% de la poblaci贸 de l鈥檈stat espanyol vivia ja en risc de pobresa o exclusi贸 social abans de la pand猫mia鈥 pel que des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista opinen que 鈥渓a situaci贸 quan la pand猫mia acabe pot ser catastr貌fica, 4,5 milions de llars no poden fer front a necessitats tan b脿siques com pagar un lloguer o una hipoteca, mantenir calentes les seues cases o senzillament menjar cada dia鈥. Incideixen des de CGT que 鈥渢enim quatre milions de persones en atur, a les quals l鈥檈stat els nega el seu dret m茅s essencial com a classe treballadora, el dret a guanyar-se la vida, tampoc se鈥檒s reconeix el dret a unes prestacions socials o a una Renda B脿sica de les Iguals suficient per a viure dignament鈥.

Davant d鈥檃ix貌, den煤ncia CGT 鈥渓鈥檃ny passat es van realitzar quasi 25 milions d鈥檋ores extraordin脿ries, de les quals no es van pagar m茅s d鈥11 milions i resulta especialment demolidor el cas de les dones, m茅s de la meitat de les hores extraordin脿ries no foren retribu茂des鈥. L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista opina que 鈥渓a pand猫mia, a m茅s, ha evidenciat altres vergonyes del sistema, s鈥檋a posat l鈥檌nter茅s econ貌mic per damunt de la vida de les persones, s鈥檋an protegit interessos particulars per damunt de les necessitats de la immensa majoria com s鈥檋a vist amb el sistema sanitari, ferit de mort despr茅s de les cont铆nues privatitzacions, s鈥檋a col路lapsat i la sanitat privada ha demostrat la seua enorme incapacitat鈥.

A Val猫ncia CGT convoca la seua tradicional manifestaci贸 alternativa que partir脿 a les 12 h des de la Pla莽a Sant Agust铆 i finalitzar脿 en el Parterre comptant amb diferents parlaments de les seccions sindicals que es troben en conflictes amb les seues empreses i tamb茅 de diferents moviments socials que participaran de la convocat貌ria. A Alacant la manifestaci贸 eixir脿 a les 11:30 des de la seu de CGT en la C/ Jos茅 Reus Garc铆a n煤m. 3 i finalitzar脿 en la Pla莽a de la Muntanyeta on es llegir脿 el manifest de l鈥1 de Maig. A Elx, la CGT crida a una manifestaci贸 amb altres organitzacions que eixir脿 a les 10:30 des de la Pla莽a Barcelona, sota el lema d鈥檜n 1r de Maig de classe i combatiu. A Castell贸 realitzaran una marxa anarcosindicalista que partir脿 a les 11:30 des de la Pla莽a Donoso Cort茅s i despr茅s es concentraran en la Pla莽a Maria Agustina. A Gandia es concentraran a les 12鈥痟 en la Pla莽a de l鈥橝juntament i a Vinar貌s ser脿 en la Pla莽a de l鈥1 de Maig a les 11.30.