June 9, 2022





La Confederación General del Trabajo (CGT) destaca la readmisión de los trabajadores despedidos y la internalización de los trabajos ante “el vergonzante cruce de declaraciones” de los responsables políticos actuales y anteriores sobre la reciente sentencia judicial y la resolución de Inspección de Trabajo que sanciona a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València por cesión ilegal de trabajadores.

CGT ha salido al paso de las declaraciones cruzadas entre los responsables políticos, calificadas por la organización anarcosindicalista como “vergonzante cruce de declaraciones” ante la última sentencia judicial que obliga a la readmisión por parte de EMT València de una de las trabajadoras despedidas después de la resolución de Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores que se saldó con sendas multas de 100.000 y 75.000 euros para la empresa municipal y 25.000 euros a cada una de las empresas que ofrecían la subcontratación (Ballester y Covamur) y el pago a la Seguridad Social por parte de EMT València de 350.000 euros debido a la infracotización derivada del pago de salarios inferiores a los debidos por aplicación de un convenio colectivo inapropiado.

Desde CGT han querido destacar que “ningún responsable político se ha dignado a hablar con quienes han sido perjudicados en este caso, los trabajadores y trabajadoras despedidas”. “Solo les interesa el juego del poder” inciden desde la organización anarcosindicalista. “Nadie del consejo de administración se dignó a interesarse, ni por la situación de doble escala salarial y no digamos por los derechos laborales en las empresas públicas” explican fuentes de CGT.

Las empresas de limpieza Covamur y Ballester, siguen denunciando desde CGT, “primero explotaron a los trabajadores, no les pagaban festivos ni nocturnidad y EMT València en lugar de asumir parte de las cuotas a la Seguridad Social, cuando Inspección de Trabajo declaró la cesión ilegal de trabajadores, acabó poniendo en una situación difícil a estos trabajadores y trabajadoras, primero negando la cesión ilegal mediante alegaciones al acta de infracción, y después eliminando con prisas la concesión que tenían desde 2013, con lo cual los doce trabajadores fueron despedidos, algunos sin indemnización”.

CGT incide en mostrar “el desprecio a que quienes fueron buitres privatizadores en EMT, ahora quieran utilizar una denuncia laboral de CGT para sus tejemanejes políticos” y exigen “a los actuales gestores que acaben de una vez con la subcontratación, la doble escala salarial y la infracotización en las empresas públicas, pongan soluciones cuanto antes a la precariedad y las cesiones ilegales”. La organización anarcosindicalista también ha informado de más denuncias sobre subcontratación ilegal en la EMT y se pregunta si la empresa va a cumplir con el acuerdo al que llegaron en agosto de 2019 de acabar con las externalizaciones en 2023.

La Confederació General del Treball (CGT) destaca la readmissió dels treballadors acomiadats i la internalització dels treballs davant “el vergonyós encreuament de declaracions” dels responsables polítics actuals i anteriors sobre la recent sentència judicial i la resolució d’Inspecció de Treball que sanciona a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per cessió il·legal de treballadors.

CGT ha eixit al pas de les declaracions creuades entre els responsables polítics, qualificades per l’organització anarcosindicalista com a “vergonyós encreuament de declaracions” davant l’última sentència judicial que obliga a la readmissió per part d’EMT València d’una de les treballadores acomiadades després de la resolució d’Inspecció de Treball per cessió il·legal de treballadors que es va saldar amb sengles multes de 100.000 i 75.000 euros per a l’empresa municipal i 25.000 euros a cadascuna de les empreses que oferien la subcontractació (Ballester i Covamur) i el pagament a la Seguretat Social per part d’EMT València de 350.000 euros a causa de la infracotització derivada del pagament de salaris inferiors als deguts per aplicació d’un conveni col·lectiu inapropiat.

Des de CGT han volgut destacar que “cap responsable polític s’ha dignat a parlar amb els qui han sigut perjudicats en aquest cas, els treballadors i treballadores acomiadades”. “Només els interessa el joc del poder” incideixen des de l’organització anarcosindicalista. “Ningú del consell d’administració es va dignar a interessar-se, ni per la situació de doble escala salarial i no diguem pels drets laborals en les empreses públiques” expliquen fonts de CGT.

Les empreses de neteja Covamur i Ballester, continuen denunciant des de CGT, “primer van explotar als treballadors, no els pagaven festius ni nocturnitat i EMT València en lloc d’assumir part de les quotes a la Seguretat Social, quan Inspecció de Treball va declarar la cessió il·legal de treballadors, va acabar posant en una situació difícil a aquests treballadors i treballadores, primer negant la cessió il·legal mitjançant al·legacions a l’acta d’infracció, i després eliminant amb presses la concessió que tenien des de 2013, amb la qual cosa els dotze treballadors van ser acomiadats, alguns sense indemnització”.

CGT incideix a mostrar “el menyspreu al fet que els qui van ser voltors privatitzadors en EMT, ara vulguen utilitzar una denúncia laboral de CGT per als seus tripijocs polítics” i exigeixen “als actuals gestors que acaben d’una vegada amb la subcontractació, la doble escala salarial i la infracotització en les empreses públiques, posen solucions com més prompte millor a la precarietat i les cessions il·legals”. L’organització anarcosindicalista també ha informat de més denúncies sobre subcontractació il·legal en l’EMT i es pregunta si l’empresa complirà amb l’acord al qual van arribar l’agost de 2019 d’acabar amb les externalitzacions en 2023.