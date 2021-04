–

De parte de CGT Fesi Bac April 21, 2021 92 puntos de vista

Hay a quien el apodo o calificativo por el que se le conoce no puede ser m谩s apropiado: 鈥Buitres鈥.

Y de lo que no cabe la menor duda es de la trayectoria de la Direcci贸n de WiZink, entidad perteneciente al Fondo de 鈥淚nversi贸n鈥 estadounidense V盲rde Partners, eso s铆, a trav茅s de otra entidad interpuesta radicada en Luxemburgo.

Direcci贸n que, primero, se ha aprovechado de su clientela (qu茅 feo), concentrando casi la totalidad de su negocio en las tarjetas 鈥渞evolving鈥, producto que finalmente ha sido considerado como USURA por el Tribunal Supremo, tanto por el elevado inter茅s cobrado como por las caracter铆sticas de ese tipo de cr茅dito que convierten al cliente en 鈥渃autivo鈥 (qu茅 verg眉enza).

Y despu茅s esa Direcci贸n, para hacer frente a la responsabilidad econ贸mica derivada de esa actuaci贸n ilegal, dado que el beneficio de ese negocio generado durante a帽os ya se lo hab铆an reembolsado a su matriz, han abaratado los costes laborales procediendo a la externalizaci贸n de tareas tras acometer un Despido Colectivo por el que perdieron su puesto de trabajo 123 trabajadores. ERE en el que estos directivos no quisieron renunciar a sus sobresueldos, sus prebendas de lujo, o indemnizaciones millonarias, que pudiesen minoran el n煤mero de afectados. Todo ello mediante un acuerdo con CCOO y UGT, coautores de estos despidos, por el cual los secretarios generales de esas secciones, Jos茅 Manuel Carpintero y Jos茅 Javier Gonz谩lez, se vieron beneficiados con prejubilaci贸n aunque no estaban afectados en el expediente. Una vez m谩s su pol铆tica de 鈥淭煤 me das, yo te doy, y a la plantilla que le den鈥︹. (qu茅 inmoral).

Pero aqu铆 no queda todo, sino que en el colmo de su avaricia, en recabar hasta el 煤ltimo euro posible, dada la situaci贸n de teletrabajo obligatorio que nos impone Wizink, la empresa ha procedido a la supresi贸n de la modesta cantidad que ven铆amos recibiendo como transporte, como si ello fuese un 鈥渞egalo鈥, cuando en realidad fue una compensaci贸n por el traslado desde el anterior centro de trabajo que estaba ubicado en La Moraleja.

Sin embargo, en contrapartida, parecen olvidar otras condiciones que le favorecen. Como sucede con la larga situaci贸n de teletrabajo obligatorio impuesto por la empresa, que con independencia que responda a motivos sanitarios en un inicio, generan unos costes a los trabajadores que el banco no abona, y que le producen un beneficio/enriquecimiento injusto.

Por esta raz贸n, desde CGT hemos reclamado a WiZink que abone a la plantilla, con car谩cter retroactivo, la cantidad mensual de 55,-鈧 que el convenio colectivo s贸lo reconoce a futuro, m谩s una compensaci贸n mensual equivalente de 120,-鈧 por el espacio del que se aprovecha en nuestros domicilios (total de 175,-鈧/mes). Resulta abusivo por WiZink, que con lo que cuesta a un trabajador sufragar la compra o alquiler de su vivienda, tenga despu茅s que destinar gratuitamente un lugar para trabajo en ella, cuando es la empresa la obligada a proporcionarlo.

Dado que en el acto de conciliaci贸n previo a la demanda, donde CCOO no se ha adherido y UGT ni siquiera ha comparecido, WiZink se ha negado a ofrecer compensaci贸n alguna por este motivo, CGT ya hemos interpuesto la correspondiente demanda, para que sea un juez el que decida.

20 de Abril de 2021