La Confederaci贸 General de Treballadors recull signatures a la Safor per a una Iniciativa Legislativa Popular de 鈥淩ecuperaci贸 del Sistema P煤blic de Salut鈥 que pret茅n derogar les lleis que donen cobertura legal a les privatitzacions de la sanitat. La proposta ja ha rebut el suport de un gran nombre d鈥檕rganitzacions socials i sindicals ha estat impulsada per la Coordinadora Antiprivatitzaci贸 de la Sanitat (CAS) d鈥櫭爉bit estatal. Aquesta proposta de llei cont茅 cinc punts b脿sics per a recuperar una Sanitat 100% p煤blica, universal i de qualitat:

Atenci贸 sanit脿ria per a totes les persones que es trobin en l鈥橢stat espanyol, sense restriccions, independentment de la seua situaci贸 administrativa.

Derogaci贸 lleis privatitzadores (Llei 15/97 i articles 67 i 90 de la Llei General de Salut) i recuperaci贸 dels centres privatitzats

Creaci贸 d鈥檜n sistema p煤blic de farm脿cia i productes sanitaris que garanteixi la fabricaci贸 dels medicaments essencials, vacunes, i productes sanitaris estrat猫gics.

Recuperaci贸 i refor莽 urgent de l鈥檃tenci贸 prim脿ria, per a la qual seria necessari destinar el 25% de la despesa sanit脿ria, perqu猫 sigui capa莽 d鈥檃ssumir les seves funcions, descarregant d鈥檃questa manera l鈥檃tenci贸 especialitzada i reduint la despesa sanit脿ria total.

Atenci贸 sanit脿ria dels centres de majors en mans del sector p煤blic, mitjan莽ant la participaci贸 de professionals d鈥檃tenci贸 prim脿ria i especialitzada necessaris, la qual cosa nom茅s ser脿 possible amb un increment substancial de les plantilles.

Una ILP necessita 500.000 signatures per arribar al Congr茅s dels diputats i CAS t茅 fins el mes de juny d鈥檃quest any per a poder recollir-les. Es pot signar a favor d鈥檃questa iniciativa o disposar de fulls per a recollir signatures passant per la seu de CGT de la Safor a Pintor Sorolla, 39 de Gandia els dilluns, dimecres o divendres de 10h a 13h

鈥淧er donar difusi贸 a la iniciativa i per denunciar la privatitzaci贸 encoberta que promouen activament els diferents governs s鈥檋a convocat a totes les capitals de prov铆ncia de l鈥橢stat concentracions per al proper 26 de mar莽 sota el nom de 鈥淩ecupera la teua sanitat鈥. Des de CGT de la Safor donem suport a la convocat貌ria de Val猫ncia que t茅 lloc el proper dissabte a la pla莽a de l鈥橝juntament de Val猫ncia a les 12 h鈥.

Privatitzaci贸 encoberta

CGT denuncia la privatitzaci贸 de sanitat que es produeix tamb茅 a la Safor i que implica no donar un bon servei o externalitzar determinats serveis. Des de CGT i CAS es denuncia que la crisi sanit脿ria provocada per la pand猫mia ha servit d鈥檈xcusa per negar el dret a la salut a una part important de la poblaci贸 durant molts mesos i per promoure la privatitzaci贸 el sistema sanitari p煤blic. Denuncien que, a m茅s, durant aquesta crisi s鈥檋a desaprofitat l鈥檕portunitar de revertir les retallades que en el passat havia patit la sanitat p煤blica i per resoldre els problemes estructurals que aquesta pateix.

鈥淟es llistes d鈥檈spera cada vegada s贸n majors mentre es tanquen llits d鈥檋ospitals i tampoc s鈥檋an millorat les condicions dels professionals sanitaris que pateixen de sobrec脿rrega laboral. Aix貌 est脿 generant el context per a que les assegurances privades intenten ampliar mercat. Donar un mal servei des de la p煤blica 茅s una forma de potenciar que la poblaci贸 que s鈥檋o puga permetre es fa莽a una asseguran莽a privada de salut i tendir cap al model nordameric脿 on la sanitat p煤blica nom茅s aten a persones en gaireb茅 situaci贸 de pobresa. Les assegurances privades han tingut en 2020 i 2021 els anys de major creixement (m茅s d鈥檜n 10% en els 煤ltims dos anys) i ja apleguen a m茅s del 20% de la poblaci贸鈥, afirmen.