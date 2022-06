–

En el d铆a de ayer, los servicios jur铆dicos de la Federaci贸n de Ense帽anza de CGT presentaron la interposici贸n de contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisici贸n de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, y se regula el r茅gimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposici贸n transitoria decimos茅ptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

CGT Ense帽anza valoramos muy positivamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea sobre el abuso de temporalidad del personal interino que ven铆a a reconocer el incumplimiento de la directiva europea 1999/70 por parte de los gobiernos espa帽oles de los 煤ltimos a帽os. Sin embargo, desde CGT entendemos que la aplicaci贸n de las sentencias por parte del actual Gobierno, tanto en el llamado Icetazo como en el RD 270/2022 no recogen lo marcado por el TSJU.

El RD 270/2022 no solo no sirve para estabilizar a las personas interinas en abuso de temporalidad sino que adem谩s entendemos que es discriminatorio y va en contra de la 鈥渋gualdad de oportunidades y libre concurrencia鈥. 鈥淓n concreto hay dos puntos pol茅micos que son los que hemos recurrido en este primer momento, la limitaci贸n de los 10 a帽os tanto para el reconocimiento de la experiencia docente como para el reconocimiento de haber superado un proceso de concurso-oposici贸n鈥 apunta Kike Garc铆a, Secretario de Comunicaci贸n de la Federaci贸n de Ense帽anza.

El RD 270/2022 que regula como ser谩n los procesos extraordinarios de estabilizaci贸n de personal interino marca una fecha l铆mite injustificada de 10 a帽os para el baremo de m茅ritos de las personas que vayan a participar en el concurso oposici贸n como en el concurso de m茅ritos. En el apartado de experiencia docente, el m谩ximo de puntos se consigue con 10 cursos trabajado, lo que iguala a personas interinas con 17 o 18 cursos trabajados, que las hay, con las que llevan 10. Desde CGT no se entiende de d贸nde sale esta limitaci贸n temporal que resta posibilidades a las personas que llevan m谩s a帽os en abuso de temporalidad.

Pero a煤n m谩s grave, a entender de esta Federaci贸n, es la limitaci贸n de la fecha de 2012, de nuevo los 10 a帽os, para poder obtener puntuaci贸n por haber superado alg煤n proceso selectivo. Es decir, las personas que hayan aprobado un concurso oposici贸n desde 2012 pueden llegar a obtener hasta 5 puntos en uno de los apartados de la baremaci贸n del Concurso de M茅ritos. Sin embargo, hay muchas CCAA donde o no se han convocado oposiciones nunca o se ha hecho antes de 2012. Por citar un ejemplo, en Arag贸n hay especialidades como Historia del Arte o Alem谩n en Cuerpo de Infantil-Primaria donde nunca se han convocado concurso de oposici贸n. En otras como M煤sica de Secundaria, Italiano de Escuela de Idiomas y Fabricaci贸n y Carpinter铆a y Mueble de Formaci贸n Profesional no ha habido concurso oposici贸n en Arag贸n posterior a la fecha de 2012 marcada por el RD 270/2022. Esto significa que, habiendo habido en otras CCAA oposiciones posteriores a esa fecha los y las interinas de otras CCAA podr铆an obtener en Arag贸n una puntuaci贸n que las personas interinas de Arag贸n no pueden por no haberse convocado procesos de oposici贸n desde la citada fecha. Este ejemplo, con otras especialidades es extensible a todos los territorios del Estado por lo que nos encontramos con situaciones de desigualdad donde no se puede competir en igualdad de condiciones.

Estos son los dos motivos que han propiciado la interposici贸n de contencioso administrativo que no quita para presentar nuevos recursos una vez publicadas las distintas convocatorias.