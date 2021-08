El 25 de marzo de 2021, tras cuatro meses de negociaci贸n infructuosa con los empresarios de la patronal, CGT demand贸 a la Audiencia Nacional por la falta de dotaci贸n de medios y la compensaci贸n de los gastos derivados del Trabajo a distancia durante la pandemia del Covid-19 el sector de telemarketing (Contact Center).

El juicio se celebr贸 el pasado 6 de mayo y la demanda de CGT fue apoyada por CCOO, UGT y la CIG, que sin embargo hab铆an decidido no interponer demanda judicial, no sabemos todav铆a por qu茅. La sentencia sali贸 un mes despu茅s, el 4 de junio del 2021 y la misma desestimaba en primera instancia nuestras pretensiones, pero hemos decidido recurrirla ante el Tribunal Supremo por 4 motivos que pasamos a exponer:

Leyendo la sentencia salta a la vista que existe una falta de coherencia interna de la sentencia que se contradice en reiteradas ocasiones. La parte dispositiva no se correspond铆a con los antecedentes f谩cticos y la fundamentaci贸n jur铆dica de la misma sentencia. En el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia se recoge expresamente que el Conflicto Colectivo era el procedimiento adecuado: 鈥 no puede declararse la inadecuaci贸n de procedimiento鈥 . La sentencia expresamente reconoce que CGT no solicita la modificaci贸n del orden jur铆dico preestablecido sino 煤nicamente su interpretaci贸n y aplicaci贸n, reconocido que no se trata de un concepto de intereses o econ贸mico sino jur铆dico. Sin embargo, los mismos magistrados que dijeron esto m谩s adelante, si parece que dicen que estamos modificando el r茅gimen jur铆dico dado que afirman expresamente 鈥淟as normas trascritas en el fundamento de derecho anterior obligan a desestimar la demanda, ni las Disposiciones Transitoria Segunda y Tercera del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no reconocen a las personas trabajadores del sector el derecho a la compensaci贸n de los gastos鈥︹ y para colmo indicar que la 煤nica salida es la demanda individual 鈥減odr铆an plantearse reclamaciones individuales en compensaci贸n de los gastos efectuados a consecuencia del trabajo a distancia o teletrabajo鈥 La Audiencia Nacional utiliza id茅ntica tesis para desestimar tanto las excepciones de inadecuaci贸n de procedimiento y falta de acci贸n, como el fondo del asunto, lo que sin duda es causa de indefensi贸n. Por cierto, hasta el abogado de la patronal reconoci贸 en el juicio que existi贸 un conflicto real: (p谩gina 11 de la sentencia): 鈥淗a existido un proceso de negociaci贸n, la patronal entiende que no cabe retrotraer los efectos del Real Decreto 28/2020 a marzo, no cabe negociar los gastos de marzo a octubre del 202鈥 CGT con este primer motivo pide al Tribunal Supremo anular la sentencia y que si dicte una nueva que resuelva las cuestiones que se planteaban en la demanda.

El segundo motivo del recurso se dirige a discutir la falta de congruencia de la resoluci贸n judicial al no haber dado respuesta a la demanda de CGT dos cosas que los jueces olvidan; por una parte CGT defiende en la demanda que el RD de trabajo se deb铆a aplicar desde el mismo momento en que se adopt贸 la decisi贸n de que las personas trabajadoras del telemarketing prest谩ramos nuestros sus servicios desde nuestras casas, al ser evidente que la norma especificaba con meridiana claridad que el trabajo a distancia generado como consecuencia de las medidas adoptadas para la contenci贸n sanitaria derivadas del Covid -19 se le aplicar铆a la normativa laboral ordinaria y, como consecuencia de esta, la obligaci贸n taxativa, por parte de las empresas, de dotar de los medios necesarios para desarrollar el trabajo a distancia y de compensar los gastos si los mismos no hubieran sido ya abonadas a las personas trabajadoras; por otra parte los jueces se olvidan que tambi茅n ped铆amos que se reconociera a las personas trabajadoras del sector el derecho a la sustituci贸n de los equipos, medios o instrumentos propios por dotaciones titularidad de la empresa, quedando obligada a la instalaci贸n, mantenimiento, actualizaci贸n, reparaci贸n o cambio. La sentencia de instancia no hace menci贸n a estos derechos expresamente reconocido en la normativa que regula el trabajado a distancia, ni ex las razones por las cuales se entiende que el derecho a contar con los medios necesarios para la prestaci贸n del trabajo a distancia no es una petici贸n que se pueda formular colectivamente.

El tercer motivo del recurso se realiza bas谩ndonos en la ley, fundamentalmente los art铆culos 1.1 y 13 del Estatuto de los Trabajadores. Nadie defender铆a que una persona trabajadora que tuviera que desplazarse f铆sicamente a su empresa tuviera que llevar consigo los instrumentos de trabajo o procurarse los medios necesarios para la ejecuci贸n de su actividad, si esto es una verdad absoluta que no puede admitir interpretaciones en contrario ya que chocar铆a con el principio b谩sico de ajenidad que preside las relaciones laborales, no se puede relativizar ese derecho cuando hablamos de una persona trabajadora a distancia. La Audiencia Nacional en la sentencia parece configurar el trabajo a distancia, y m谩s concretamente, aquel teletrabajo derivado de la situaci贸n de emergencia sanitaria, como una prestaci贸n menor que supone una restricci贸n a los derechos de las personas trabajadores, cuando afirma que ni la ley no reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ser compensadas de los gastos en los que hayan podido concurrir, al ser necesario que dichos derechos se reconozcan, o bien a trav茅s de una negociaci贸n colectiva, o en su caso, fracasada la misma y ante la imposibilidad de una acci贸n colectiva, mediante acciones individuales, siempre y cuando se acredite la existencia de un gasto, dando por hecho que las personas trabajadoras debemos de disponer de esos medios e instrumentos que debemos de anticipar a su costa los gastos necesarios para desarrollar su trabajo. Hip贸tesis que jam谩s ser铆a considerada para una jornada de trabajo ordinaria centralizada en las instalaciones de las empresas de telemarketing, ya que en la misma si se cumplen las normas de ajenidad en los medios e instrumentos de trabajo y de abono de los gastos que las personas trabajadoras incurran. Adem谩s se resalta que el trabajo a distancia nacido a la sombra de la emergencia sanitaria que vivimos se ha convertido por el trascurso del tiempo en una forma de prestaci贸n laboral regular, no olvidemos que se ha cumplido m谩s de un a帽o desde el inicio de las medidas de contenci贸n del Covid-19 y no puede existir un plazo as铆 en el que que se autorice incumplir con las obligaciones ordinarias o si se quiere normales de la relaci贸n laboral.