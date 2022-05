–

Por segunda vez en lo que va de a帽o CGT denuncia ante el Servicio Murciano de Salud que la empresa adjudicataria del servicio de transporte de enfermos por carretera incumple de manera sistem谩tica el Pliego de Prescripciones T茅cnicas en el Lote 2-6, transporte programado del 谩rea de Salud II perteneciente al municipio de Cartagena.

Con esta nueva denuncia desde CGT buscan que el Servicio Murciano de Salud deje de observar como mero espectador e intervenga para acabar con los incumplimientos que la empresa adjudicataria est谩 llevando a cabo en la gesti贸n del servicio, que afectan tanto al derecho al servicio, usuarios y usuarias, como atacan directamente a los derechos laborales de las y los trabajadores.

鈥淒espu茅s de cuatro meses el SMS no ha movido un solo dedo para acabar con esta precariedad鈥, se refieren desde el sindicato a la imposibilidad de realizar el trabajo en condiciones dignas ya que 鈥渆n el a帽o 2018 el pliego de prescripciones t茅cnicas establec铆a una plantilla de 53 conductores/as para este lote, en la actualidad y con toda la situaci贸n de emergencia que hemos y seguimos viviendo as铆 como las medidas de protecci贸n que implica, la plantilla se ha reducido en un 25%, quedando en torno a 13 ambulancias paradas por falta de conductores鈥.

La denuncia no queda ah铆, desde el sindicato informan al SMS de otra denuncia interpuesto ante la inspecci贸n de trabajo ya que trabajar en estas condiciones implica: 鈥淎nte la reducci贸n del 25% de la plantilla Orthem debe a cada uno/a de los/as trabajadores/as 22 horas 30 minutos por la realizaci贸n de cursos de formaci贸n desde que se iniciaron en septiembre de 2021, incumple con los dos d铆as consecutivos de descanso, deniega la mayor铆a de las peticiones de los asuntos propios, no respeta los cuadrantes cambiando los servicios de un d铆a para otro, no se forma a los/as trabajadores/as en pr谩cticas desde el inicio, se realizan jornadas fuera de las establecidas y se contemplan como horas presenciales y no extras, los Epis se solicitan y hay demora para su entrega con la excusa de que est谩n en ello, las situaciones de estr茅s se est谩n acentuando y la empresa da largas para la realizaci贸n del Estudio Psicosocial, el cual est谩 obligada a realizar por ley鈥

Desde CGT insisten en que estas son las consecuencias del concierto y la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos: empresas que buscan obtener el m谩ximo beneficio a costa de los derechos de los y las trabajadoras y de los y las usuarias.

鈥淐on nuestros derechos no se juega鈥