Hablamos con trabajadores de CGT Riders sobre las jornadas de protestas que ha habido en Barcelona, en contra del empeoramiento de los condiciones laborales de los repartidores autónomos y sobre la aplicación de la ‘Ley Rider’.

El pasado 12 de agosto entró en vigor la llamada Ley Rider que clarifica en el Estatuto de los Trabajadores que los riders son trabajadores asalariados y no autónomos. ¿Cuál ha sido la actuación de la empresa Glovo?

La ley Rider, por nosotros, es insuficiente. Para empezar no obliga a contratar. Por eso Glovo, con su equipo jurídico, ha diseñado un modelo mixto que ha empeorado nuestras condiciones materiales.

Viendo la actuación de la empresa, ¿consideráis que la Ley Rider garantiza condiciones laborales mínimas y sin precariedad de los riders?

Obviamente, podemos apreciar, que la Ley Rider no sirve para frenar la precariedad que nos impone Glovo. Además, abre las puertas, respecto a los riders asalariados, a las subcontratos tal y como está haciendo Uber Eats. Para acabar, no se compromete con la regularización de los trabajadores “riders sin papeles”.

¿Cuál ha sido la respuesta de los riders ante esta actuación de Glovo?

La respuesta ha sido la de unas jornadas de protestas nunca vistas en la Estado Español ni a Europa. Se trata de un sector bastante desmovilizado por las propias características del sector (Individualización de la jornada laboral, poca conciencia sindical, etc.). Sin embargo, el nuevo modelo de autónomo es tan precario que ha generado un descontento popular que ha estallado en un movimiento espontáneo y autogestionado. Los compañeros se organizan en grupos de Whatsapp y, sobre todo, en los puntos de encuentro que hay en Barcelona como Sants, donde CGT Riders tiene presencia. Desde estos se planifican concentraciones y bloqueos en los restaurantes de comida rápida.

¿Cuáles son vuestras demandas a Glovo y al Gobierno?



Manifestamos nuestro descontento con la empresa Glovo porque no cumple con el Estatuto de los Trabajadores, puesto que ha confeccionado un modelo mixto que no se adapta con la legislación laboral, ni con las sentencias judiciales que afirman que somos falsos autónomos. Ofrece dos opciones (la del autónomo y la del asalariado) sin ningún tipo de información sobre este tema. Por lo tanto, no están garantizando una elección segura al rider. Exigimos que proporcione unas garantías mínimas de conocimiento respecto a sus repartidores trabajadores/as. No podemos estar desinformados ante una decisión tan importando que implica nuestro futuro laboral a la empresa.



Además, reclamamos una laboralización completa de la plantilla que constituye Glovo, adecuada al convenio de Logística y Transportes por carretera. O al convenio de Hostelería para aquellas comunidades autónomas que sea más beneficioso para sus trabajadores. Por lo tanto, no pueden usar emprendidas pantallas con un convenio que no se adapte a nuestra actividad económica. Por la simple razón que están incurriendo en una clara cesión ilegal de trabajadores.



Por lo que respecta a los repartidores que quieran continuar siendo autónomos, hay que proporcionarlos a estos las vías legales necesarias para que puedan realizarlo de manera segura. Para así evitar que entren en falsas cooperativas o en empresas donde no se contemple una verdadera autonomía. Por eso, es necesario plantear una alternativa similar al del sector del taxi, siempre que sea desde una vía pública-estatal proporcionada desde los ayuntamientos.



Por otro lado, pedimos que se acaben con las mafias de nuestro sector. Estas cuentan con el beneplácito de las mismas empresas, porque subalquilan sus cuentas a los compañeros/as sin regularización. Constituye un delito grave porque es tener empleadas a personas sin papeles en situación de máxima precariedad. Por eso exigimos a las instituciones públicas que regularicen a nuestros compañeros sin papeles.



Del mismo modo reclamamos que, desde las mismas instituciones, apacigüen en los cuerpos policiales de someternos a una constante vigilancia por la simple razón de hacer nuestra actividad laboral que se traduce en penalizaciones económicas, siempre que, no sea justificable tal sanción.

También hay que tratar la problemática que suponen las ’cocinas fantasmas’ para nuestros barrios por la amenaza que suponen hacia nuestros comercios de proximidad, así como en las comunidades de vecinos que son afectadas por el ruido y contaminación que generan. Que sean revisadas constantemente desde los ayuntamientos respecto al cumplimiento de la normativa municipal y desde inspección de trabajo por la vulneración de derechos laborales que se cometen dentro de estos establecimientos.



Así mismo, un compromiso por parte de la administración, que obligue a la empresa a actuar con protocolos de protección ante los abusos sexuales que puedan sufrir las repartidoras por parte de los clientes, compañeros de trabajo o de empleados de los restaurantes. Actualmente no existe ningún canal de atención y actuación por parte de Glovo por los ataques machistas que muchas compañeras sufren por el hecho de ser mujeres. Tampoco para proteger a los compañeros/as que pertenecen al colectivo LGTBIQ.



Para finalizar, reclamamos una amnistía fiscal por parte de la Seguridad Socia puesto que, a la haber estado como falsos autónomos por empresas como Glovo, tendrían que devolvernos las cuotas pagadas sin necesidad de reclamarlas por la vía judicial.

¿Qué papel están jugando las asociaciones de Riders que están favor de ser autónomos?

Las asociaciones no han participado en las protestas. Solo una llamada One Riders que, aunque sean proautónomos, han luchado porque Glovo suba las tarifas. En cuanto a LA Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), conocida por sus conexiones con la empresa, pidieron calma en sus grupos con la promesa de una reunión para solucionar el problema. Una prueba que están al servicio de Glovo, puesto que intentan sofocar el espíritu combativo de las protestas.

¿Cuál está siendo el papel de CGT Riders y otros sindicatos en este proceso de movilización y organización?

Nosotros, el mismo día 12, hicimos una asamblea de riders en el barrio barcelonés de Sants para analizar la situación. Decidimos entre los presentes que era necesario movilizarnos en las calles, aunque fuera para pedir una subida de las tarifas. Puesto que entendemos que mientras cae el modelo mixto de Glovo, los trabajadores autónomos no pueden hacer viajes por 1 €. Por eso, hemos estado en todas las protestas y bloqueos que se han hecho. Dando difusión en las calles y grupos de Whatsapp. Otro sindicato que ha estado presente ha sido CCOO, el cual también ha estado apoyando y participante en la lucha de los riders en la calle. No podemos aislarnos de nuestros compañeros. Como anarcosindicalistas que somos tenemos que estar siempre con los trabajadores. Somos también repartidores y por eso no podemos permitir que sus condiciones se vean empeoradas.

¿Cómo veis la posibilidad que estas movilizaciones os permitan aumentar la fuerza de CGT Riders? ¿Qué ambiente se respira a las movilizaciones?

Al estar presentes en las calles hemos conocido a nuevos compañeros, a los cuales explicamos quién somos. Hemos tenido bastante aceptación puesto que han visto que estamos con ellxs. Incluso en los proautónoms. El sindicalismo de calle tiene que ser este. Construir comunidad con los riders estando con ellxs siempre. No nos podemos permitir ser su voz sino estamos con su sufrimiento. Muchos y muchas se sienten huérfanos de que alguien los escuche, que se preocupe de ellxs. Llevamos tiempo haciendo asambleas con los riders y repartidores, estamos en contacto con nuestros compañeros. Esto tiene que ser siempre. Sino pecaríamos de un aburguesamiento y un aislamiento que supondría contradecir el valores que encarnamos.

