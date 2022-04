–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Castell贸 ha anunciado que este 1潞 de Mayo se manifestar谩 junto al sindicalismo combativo y movimientos sociales anticapitalistas para 鈥渃ambiar la realidad en la que nos ha tocado vivir鈥.

CGT saldr谩 a la calle el 1潞 de Mayo en Castell贸 en una convocatoria que comenzar谩 a las 12 con una manifestaci贸n que partir谩 desde la plaza Donoso Cort茅s y continuar谩 a las 14 horas en la plaza de la Ereta con una jornada en la que habr谩 m煤sica, comida y una feria de entidades junto al sindicalismo combativo y los movimientos sociales anticapitalistas de la ciudad para 鈥渃ambiar la realidad en la que nos ha tocado vivir鈥. 鈥淯na realidad basada en la explotaci贸n y opresi贸n de la clase obrera, que no tiene en cuenta sus necesidades y solo mira por los beneficios de unos pocos鈥 seg煤n el manifiesto conjunto para el 1潞 de Mayo elaborado conjuntamente por el sindicalismo alternativo y movimiento anticapitalista castellonense.

La organizaci贸n anarcosindicalista conjuntamente con el resto de sindicalismo combativo y movimientos sociales de Castell贸 manifiestan que 鈥渓a excusa de la pandemia para el empeoramiento de las condiciones de vida ha caducado y el gobierno m谩s progresista de la historia ha continuado atacando a la clase trabajadora鈥. Para ello ponen como ejemplo 鈥渓a reforma laboral heredada de 2010 y 2012 que no ha sido derogada, sino que se ha modificado para seguir beneficiando al empresariado, manteniendo las mismas facilidades para el despido, primando el convenio de empresa frente al sectorial, dificultando la negociaci贸n colectiva, no aumentando la indemnizaci贸n por despido y manteniendo las facilidades para los ERTEs y EREs鈥. Adem谩s explican como el aumento de contratos indefinidos 鈥渘o reflejan una realidad o mejora material, sino que 煤nicamente sirven para justificar las ayudas europeas鈥.

El manifiesto no olvida la guerra en Ucrania, la 鈥渢raici贸n鈥 al pueblo saharaui, el 鈥渃ar谩cter racista institucional de Espa帽a, al que se le suman las barbaridades de la ley de extranjer铆a鈥, el machismo y las consecuencias del empeoramiento de la vida en las mujeres 鈥渃on salarios m谩s bajos y peores condiciones de vida鈥.

Desde el sindicalismo combativo y los movimientos sociales afirman que 鈥渓a 煤nica respuesta posible es la construcci贸n de nuevas relaciones sociales fuera de las l贸gicas de acumulaci贸n, de la propiedad privada, del racismo y del machismo鈥.

La Confederaci贸n General del Trabajo tambi茅n convoca para este 1潞 de Mayo una manifestaci贸n en Vinar貌s que partir谩 a las 11:30 desde la plaza del Ayuntamiento y que finalizar谩 a las 12:30 con la lectura del manifiesto y la actuaci贸n del grupo Solk.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Castell贸 ha anunciat que aquest 1er de Maig es manifestar脿 al costat del sindicalisme combatiu i moviments socials anticapitalistes per a 鈥渃anviar la realitat en la qual ens ha tocat viure鈥.

CGT eixir脿 al carrer el 1er de Maig a Castell贸 en una convocat貌ria que comen莽ar脿 a les 12 amb una manifestaci贸 que partir脿 des de la pla莽a Donoso Cort茅s i continuar脿 a les 14 hores en la pla莽a de l鈥橢reta amb una jornada en la qual hi haur脿 m煤sica, menjar i una fira d鈥檈ntitats al costat del sindicalisme combatiu i els moviments socials anticapitalistes de la ciutat per a 鈥渃anviar la realitat en la qual ens ha tocat viure鈥. 鈥淯na realitat basada en l鈥檈xplotaci贸 i opressi贸 de la classe obrera, que no t茅 en compte les seues necessitats i nom茅s mira pels beneficis d鈥檜ns pocs鈥 segons el manifest conjunt per al 1er de Maig elaborat conjuntament pel sindicalisme alternatiu i moviment anticapitalista castellonenc.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista conjuntament amb la resta de sindicalisme combatiu i moviments socials de Castell贸 manifesten que 鈥渓鈥檈xcusa de la pand猫mia per a l鈥檈mpitjorament de les condicions de vida ha caducat i el govern m茅s progressista de la hist貌ria ha continuat atacant a la classe treballadora鈥. Per a aix貌 posen com a exemple 鈥渓a reforma laboral heretada de 2010 i 2012 que no ha sigut derogada, sin贸 que s鈥檋a modificat per a continuar beneficiant a l鈥檈mpresariat, mantenint les mateixes facilitats per a l鈥檃comiadament, prevalent el conveni d鈥檈mpresa enfront del sectorial, dificultant la negociaci贸 col路lectiva, no augmentant la indemnitzaci贸 per acomiadament i mantenint les facilitats per als ERTOs i EROs鈥. A m茅s expliquen com l鈥檃ugment de contractes indefinits 鈥渘o reflecteixen una realitat o millora material, sin贸 que 煤nicament serveixen per a justificar les ajudes europees鈥.

El manifest no oblida la guerra a Ucra茂na, la 鈥渢ra茂ci贸鈥 al poble sahrau铆, el 鈥渃ar脿cter racista institucional d鈥橢spanya, al qual se li sumen les barbaritats de la llei d鈥檈strangeria鈥, el masclisme i les conseq眉猫ncies de l鈥檈mpitjorament de la vida en les dones 鈥渁mb salaris m茅s baixos i pitjors condicions de vida鈥.

Des del sindicalisme combatiu i els moviments socials afirmen que 鈥渓鈥櫭簄ica resposta possible 茅s la construcci贸 de noves relacions socials anara de les l貌giques d鈥檃cumulaci贸, de la propietat privada, del racisme i del masclisme鈥.

La Confederaci贸 General del Treball tamb茅 convoca per a aquest 1er de Maig una manifestaci贸 a Vinar貌s que partir脿 a les 11.30 des de la pla莽a de l鈥橝juntament i que finalitzar脿 a les 12.30 amb la lectura del manifest i l鈥檃ctuaci贸 del grup Solk.

