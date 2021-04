–

Un centenar de personas han respaldado la convocatoria de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en Val猫ncia dentro de la campa帽a por la derogaci贸n de las reformas laborales.

CGT ha iniciado la campa帽a por la derogaci贸n de las reformas laborales con una concentraci贸n en la C/ Col贸n n潞60 de Val猫ncia a la que han acudido alrededor de un centenar de personas, a pesar de la lluvia intensa ca铆da hoy sobre la ciudad. Con esta concentraci贸n y la posterior entrega de una carta a la delegada del gobierno, Gloria Calero, la organizaci贸n anarcosindicalista ha denunciado que 鈥渟igue pasando el tiempo y las reformas laborales de los gobiernos de Zapatero y Rajoy no han sido derogadas ni modificadas sustancialmente, por lo tanto las empresas siguen disponiendo de las mismas herramientas que les permiten seguir destruyendo puestos de trabajo a toda m谩quina y precarizar a煤n m谩s las condiciones laborales de la clase trabajadora鈥.

La apuesta de CGT es 鈥渓a derogaci贸n en su totalidad de las reformas laborales para evitar despidos masivos una vez finalizados los ERTE de la pandemia que a煤n nos azota, las indemnizaciones de miseria en caso de despido, el incremento de la temporalidad que impide a la gente poder desarrollar proyectos de vida dignos, el desmantelamiento de la negociaci贸n colectiva, la falta de supervisi贸n por parte de la autoridad laboral en los ERE y la rebaja en cuanto a sus requisitos鈥.

CGT ha indicado que 鈥渓a campa帽a no ha hecho m谩s que comenzar鈥 e insiste en 鈥渧olver a retomar las calles para defender los intereses de la clase trabajadora y una buena oportunidad para reivindicarlos es este 1潞 de Mayo que volveremos a gritar bien fuerte que esta crisis no la vamos a pagar los de siempre鈥.

CGT es concentra per la derogaci贸 de les reformes laborals

Un centenar de persones han recolzat la convocat貌ria de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) a Val猫ncia dins de la campanya per la derogaci贸 de les reformes laborals.

CGT ha iniciat la campanya per la derogaci贸 de les reformes laborals amb una concentraci贸 en la C/ Col贸n n潞60 de Val猫ncia a la qual han acudit al voltant d鈥檜n centenar de persones, malgrat la pluja intensa caiguda hui sobre la ciutat. Amb aquesta concentraci贸 i el posterior lliurament d鈥檜na carta a la delegada del govern, Gloria Calero, l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ha denunciat que 鈥渃ontinua passant el temps i les reformes laborals dels governs de Zapatero i Rajoy no han sigut derogades ni modificades substancialment, per tant les empreses continuen disposant de les mateixes eines que els permeten continuar destruint llocs de treball a tota m脿quina i precaritzar encara m茅s les condicions laborals de la classe treballadora鈥.

L鈥檃posta de CGT 茅s 鈥渓a derogaci贸 铆ntegrament de les reformes laborals per a evitar acomiadaments massius una vegada finalitzats els ERTO de la pand猫mia que encara ens assota, les indemnitzacions de mis猫ria en cas d鈥檃comiadament, l鈥檌ncrement de la temporalitat que impedeix a la gent poder desenvolupar projectes de vida dignes, el desmantellament de la negociaci贸 col路lectiva, la falta de supervisi贸 per part de l鈥檃utoritat laboral en els ERO i la rebaixa quant als seus requisits鈥.

CGT ha indicat que 鈥渓a campanya no ha fet m茅s que comen莽ar鈥 i insisteix a 鈥渢ornar a reprendre els carrers per a defensar els interessos de la classe treballadora i una bona oportunitat per a reivindicar-los 茅s aquest 1r de Maig que tornarem a cridar ben fort que aquesta crisi no la pagarem els de sempre鈥.