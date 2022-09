–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia September 27, 2022 166 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) convoca una concentraci贸n el viernes 30 de septiembre, a las 17:30 frente el concesionario de Opel de la avenida Castell Vell de Castell贸, contra la represi贸n sindical y en solidaridad y apoyo a C茅sar Yag眉es, miembro del comit茅 de empresa de Opel y secretario general de CGT Arag贸n 鈥 La Rioja, despedido este verano.

CGT Castell贸 se suma a las movilizaciones de apoyo y solidaridad con C茅sar Yag眉es, miembro del comit茅 de empresa de Opel y secretario general de CGT Arag贸n 鈥 La Rioja, despedido por la multinacional alemana en la que llevaba trabajando desde 1994, con una concentraci贸n el viernes 30 de septiembre, a las 17:30 frente al concesionario de Opel de la avenida Castell Vell de la capital de La Plana.

La multinacional alega 鈥渋neptitud sobrevenida鈥 para justificar el despido, mientras que desde la organizaci贸n anarcosindicalista explican que se trata de un nuevo caso de represi贸n sindical, ya que la empresa podr铆a haber adaptado cualquiera de los centenares de puestos de trabajo que tienen en Zaragoza鈥. Adem谩s desde CGT afirman que 鈥渆l sindicalismo que una organizaci贸n como la CGT practica en los centros de trabajo donde tiene representaci贸n, es castigado y perseguido por ser una amenaza contra los abusos de la patronal y sus pol铆ticas neoliberales鈥.

Los anarcosindicalistas consideran que 鈥渓a base del sindicalismo que practica la CGT es la solidaridad, el apoyo mutuo y la acci贸n directa, y por esto la campa帽a de movilizaciones cuenta con el apoyo internacional del sector de la automoci贸n, en el que la organizaci贸n lleva participando desde hace d茅cadas鈥.

CGT es concentrar脿 a Castell贸 contra la repressi贸 sindical

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) convoca una concentraci贸 el divendres 30 de setembre, a les 17.30 enfront del concessionari d鈥橭pel de l鈥檃vinguda Castell Vell de Castell贸, contra la repressi贸 sindical i en solidaritat i suport a C茅sar Yag眉es, membre del comit茅 d鈥檈mpresa d鈥橭pel i secretari general de CGT Arag贸 鈥 La Rioja, acomiadat aquest estiu.

CGT Castell贸 se suma a les mobilitzacions de suport i solidaritat amb C茅sar Yag眉es, membre del comit茅 d鈥檈mpresa d鈥橭pel i secretari general de CGT Arag贸 鈥 La Rioja, acomiadat per la multinacional alemanya en la qual portava treballant des de 1994, amb una concentraci贸 el divendres 30 de setembre, a les 17.30 enfront del concessionari d鈥橭pel de l鈥檃vinguda Castell Vell de la capital de La Plana.

La multinacional al路lega 鈥渋neptitud sobrevinguda鈥 per a justificar l鈥檃comiadament, mentre que des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista expliquen que es tracta d鈥檜n nou cas de repressi贸 sindical, ja que l鈥檈mpresa podria haver adaptat qualsevol dels centenars de llocs de treball que tenen a Saragossa鈥. A m茅s des de CGT afirmen que 鈥渆l sindicalisme que una organitzaci贸 com la CGT practica en els centres de treball on t茅 representaci贸, 茅s castigat i perseguit per ser una amena莽a contra els abusos de la patronal i les seues pol铆tiques neoliberals鈥.

Els anarcosindicalistes consideren que 鈥渓a base del sindicalisme que practica la CGT 茅s la solidaritat, el suport mutu i l鈥檃cci贸 directa, i per aix貌 la campanya de mobilitzacions compta amb el suport internacional del sector de l鈥檃utomoci贸, en el qual l鈥檕rganitzaci贸 porta participant des de fa d猫cades鈥.