–

De parte de Rojo Y Negro July 5, 2021 58 puntos de vista

Ante esa nueva actitud de la empresa, CGT apost贸 junto al resto del comit茅 por suspender el inicio de la huelga prevista para el domingo 4 de julio hasta el pr贸ximo d铆a 9, pero ALSA y su c煤pula directiva debe tener claro que aqu铆 no caben m谩s excusas y que tanto nuestra organizaci贸n sindical, como el comit茅 y la plantilla al completo no van a admitir m谩s demoras en que se respete a las trabajadoras y trabajadores, se saque del ERTE a los compa帽eros/as que a煤n permanecen acogidos al mismo por decisi贸n empresarial aunque hay trabajo para todas/os, vuelvan las taquillas a prestar servicio en los mismos t茅rminos que antes del estado de alarma, se facilite la conciliaci贸n con un calendario laboral conforme a la legalidad, que se valoren los tiempos reales de cada servicio, que se aplique la subida salarial pactada en convenio y se abonen los atrasos, etc. etc.

El d铆a 8 no habr谩 m谩s treguas o se pone blanco sobre negro cada uno de los aspectos sobre los compromisos adquiridos o la conflictividad laboral no se detendr谩 y no ser谩 por culpa ni de la plantilla ni del comit茅 ni de CGT, solo ser谩 responsabilidad de la empresa.

Es el momento, ni un paso atr谩s

DIGNIDAD, RESISTENCIA Y DERECHOS PARA TODAS/OS