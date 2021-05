–

De parte de Rojo Y Negro May 1, 2021 7 puntos de vista

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), en el marco de las acciones por el 1潞 de Mayo que este a帽o ha centrado en la ciudad de Ceuta con motivo del D铆a Internacional del Trabajo, ha mantenido una reuni贸n con la Asociaci贸n por la Dignidad de Mujeres y Ni帽os y Ni帽as (DIGMUN) para conocer de primera mano la realidad a la que se enfrentan los voluntarios de este colectivo tras este duro a帽o. En el encuentro han participado varios miembros de la junta directiva de la asociaci贸n, entre ellos Maribel Lorente, su presidenta, V铆ctor Fern谩ndez, tesorero, junto a la secretaria de acci贸n social de la CGT, Rosa Becerro, y el secretario general de CGT Ceuta, Reduan Mohamed.

Actualmente, DIGMUN tiene varios ejes en los que enfoca su actividad, a trav茅s de talleres encaminados a la alfabetizaci贸n de mujeres y menores, y de atenci贸n a ni帽os que viven o no con sus padres pero al tener una situaci贸n administrativa irregular no pueden ser escolarizados en los centros educativos del Estado espa帽ol. Pero adem谩s de estos talleres, sus voluntarios tambi茅n realizan labores humanitarias, como la recogida de ropa, calzado, juguetes, etc. y colaboraciones en los repartos que organiza el banco de alimentos, voluntariado europeo, atenci贸n a personas que viven sin hogar y asesoramiento en violencia de g茅nero y labores de acompa帽amiento.

Desde DIGMUN explican que el 煤ltimo a帽o tambi茅n ha sido especialmente duro para ellos, marcado especialmente por el Covid.-19 y el cierre de la frontera terrestre con Marruecos que ha afectado a muchas personas cuyo medio de vida estaba en la ciudad aut贸noma. Alrededor de 12.000 mujeres cruzaban la frontera cada d铆a para venir a trabajar en tareas del hogar, y sobre 4.000 hombres lo hac铆an igualmente para otro tipo de trabajos.

La presidenta de DIGMUN ha comentado que la situaci贸n en la que est谩n muchas personas al otro lado de la frontera es cr铆tica, donde la pobreza y la falta de medios para subsistir est谩n llevando a la desesperaci贸n a muchas personas.

La secretaria de acci贸n social de CGT, Rosa Becerro, ha declarado que asociaciones como DIGMUN en Ceuta demuestran que la solidaridad entre seres humanos soluciona situaciones tan complicadas como la que tienen muchos menores no escolarizados en la ciudad, y ha expresado su gratitud a la labor y disponibilidad de todas las personas que en base al apoyo mutuo se han organizado en DIGMUN para no dejar a nadie atr谩s en estos momentos de crisis global.

