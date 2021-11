–

De parte de CGT Castilla Y Leon November 19, 2021 58 puntos de vista

El Sindicato de Oficios Varios de la Confederación General del Trabajo de Segovia quiere un año

más denunciar que es mucha la violencia que diariamente sufren las mujeres en este sistema

capitalista y patriarcal, y en muchas ocasiones se invisibiliza y se normaliza. Las personas que

conforman esta Organización no quieren ser cómplices con su silencio. Por eso, el día 25 de

noviembre, abren los ojos y alzan la voz todas juntas para decir: ¡¡Basta!! Basta de asesinatos

machistas, de violencia vicaria, de violencia económica… en definitiva, basta de violencia patriarcal.

Para ello realizaran una concentración el próximo 25 de noviembre en la Plaza del Azoguejo de

Segovia, a las 12:30 horas en la cual realizarán una performance amenizada con la actuación del duo

“Binomio Nómada”, compuesto por Sandra García y María Ampudia que han creado un proyecto

que combina música, poesía y lengua de signos española (LSE).

La CGT de Segovia alzará de nuevo la voz, para exigir seguridad, respeto e igualdad, en todos los

espacios de la vida de las mujeres, recalcando que su cuerpo y su sexualidad no son armas para

destruir al enemigo, ni objeto de trata en manos de explotadores, ni vasijas reproductivas al servicio

del mercado, ni son el territorio de ninguna religión, ni de violadores solitarios o en manada. El

sindicato señala que la violencia que quita la vida a la mujeres, las tortura y oprime, las viola, cosifica

sus cuerpos y las empobrece, está aquí y en todo el mundo. Algunas veces dolorosamente visible,

pero otras muchas conviven con ellas y es aceptada por esta sociedad como, por ejemplo, la omisión

de la perspectiva de género en la medicina.

Destaca la CGT que para el capitalismo hetero-patriarcal es “natural”, y hasta necesaria, la existencia

de una ultra derecha que niega la violencia machista, persigue la diversidad sexual, fomenta el

odio hacia las personas Trans y se declara abiertamente racista, sabiéndose protegida por una

justicia punitiva. También inciden en que el actual mercado laboral no es ajeno a la violencia que

sufren las mujeres: tienen los salarios más bajos, los empleos más precarios, son la mayoría en las

colas del paro y, cuando se jubilan, perciben pensiones de miseria, perpetuando la brecha salarial y

las discriminaciones sufridas durante su vida laboral. Siendo por el contrario las mujeres, la base

que soporta los trabajos no remunerados, los cuidados imprescindibles para mantener la vida y al

propio sistema.

Desde CGT Segovia seguirán organizándose para visibilizar y denunciar la lacra de la violencia de

estado, para luchar contra quienes quieren a las mujeres calladas, sumisas, obedientes, quebradas…

Pero nos encontrarán más unidas, con mayor sororidad y diversidad, más independientes, más

luchadoras.