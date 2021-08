–

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de la Safor s鈥檕posa a la prolongaci贸 de la CV-60 i acusa CCOO, UGT i la patronal de no defensar el medi ambient ni el valor de l鈥horta.

CGT de la Safor s鈥檕posa a la prolongaci贸 de la CV-60 i critica el suport dels sindicats majoritaris i la patronal als que acusa d鈥檃postar per un model econ貌mic caduc basat en un model d鈥檈xpansionisme urban铆stic desenfrenat. 鈥淯n model caduc que potencia del transport privat, una aposta clarament insostenible mediambientalment, i en un desenvolupament econ貌mic de monocultiu basat en el turisme i en un creixement econ貌mic sense l铆mits que no t茅 en compte que els recursos naturals tenen fi鈥 expliquen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista.

Des de CGT afirmen que 鈥渓鈥檋orta de la Safor 茅s un embornal comarcal de gran import脿ncia i una pe莽a clau en la consecuci贸 de la sobirania aliment脿ria i en la lluita contra el canvi clim脿tic鈥. En el cas de la prolongaci贸, que molts pol铆tics han vinculat al manteniment o fins i tot creixement del turisme, Luis Escobar, membre de CGT La Safor afirma que 鈥渃reiem que 茅s un error perqu猫 el turisme no ha fet m茅s que generar llocs de treball precaris i estacionals鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 sindical se suma als postulats de la Plataforma Per l鈥橦orta de la Safor i reclama el manteniment de l鈥檋orta hist貌rica de la comarca i la seua potenciaci贸 com a valor social, natural i econ貌mic. Tamb茅 reclama que les institucions 鈥渄eixen d鈥檃postar per un model caduc i que genera impacte ambiental i social鈥. 鈥淯n model, el del monocultiu tur铆stic, que genera precarietat i inestabilitat laboral i que nom茅s enriqueix uns pocs鈥, indica Escobar. CGT assenyala, com ho fa la Plataforma, que la Safor s鈥檈st脿 empobrint a causa d鈥檃quest model econ貌mic extractiu que nom茅s concentra la riquesa en uns pocs i que afebleix la resta de l鈥檈conomia. 鈥淟a comarca pateix de desindustrialitzaci贸 i d鈥檜na agricultura molt centrada en la taronja que cada vegada d贸na menys guanys鈥 assenyala Escobar.

鈥Des del sindicat seguirem denunciant p煤blicament i al centre de treball, com hem fet sempre, la precarietat que genera aquest model鈥, afirma Escobar qui anima els treballadors de l鈥檋ostaleria a afiliar-se al sindicat per defensar els seus drets.

CGT se opone a la prolongaci贸n de la CV-60 y critica el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de la Safor se opone a la prolongaci贸n de la CV-60 y acusa CCOO, UGT y la patronal de no defender el medio ambiente ni el valor de la huerta.

CGT de La Safor se opone a la prolongaci贸n de la CV-60 y critica el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal a los que acusa de apostar por un modelo econ贸mico caduco basado en un modelo de expansionismo urban铆stico desenfrenado. 鈥淯n modelo caduco que potencia del transporte privado, una apuesta claramente insostenible medioambientalmente, y en un desarrollo econ贸mico de monocultivo basado en el turismo y en un crecimiento econ贸mico sin l铆mites que no tiene en cuenta que los recursos naturales tienen fin鈥 explican desde la organizaci贸n anarcosindicalista.

Desde CGT afirman que 鈥渓a huerta de La Safor es un sumidero comarcal de gran importancia y una pieza clave en la consecuci贸n de la soberan铆a alimentaria y en la lucha contra el cambio clim谩tico鈥. En el caso de la prolongaci贸n, que muchos pol铆ticos han vinculado al mantenimiento o incluso crecimiento del turismo, Luis Escobar, miembro de CGT La Safor, afirma que 鈥渃reemos que es un error porque el turismo no ha hecho m谩s que generar puestos de trabajo precarios y estacionales鈥.

La organizaci贸n sindical se suma a los postulados de la Plataforma Per l鈥橦orta de La Safor y reclama el mantenimiento de la huerta hist贸rica de la comarca y su potenciaci贸n como valor social, natural y econ贸mico. Tambi茅n reclama que las instituciones 鈥渄ejen de apostar por un modelo caduco y que genera impacto ambiental y social鈥. 鈥淯n modelo, el del monocultivo tur铆stico, que genera precariedad e inestabilidad laboral y que solo enriquece a unos pocos鈥, indica Escobar. CGT se帽ala, como lo hace la Plataforma, que la Safor se est谩 empobreciendo a causa de este modelo econ贸mico extractivo que solo concentra la riqueza en unos pocos y que debilita el resto de la econom铆a. 鈥淟a comarca sufre de desindustrializaci贸n y de una agricultura muy centrada en la naranja que cada vez da menos ganancias鈥 se帽ala Escobar.

鈥Desde el sindicato seguiremos denunciando p煤blicamente y en el centro de trabajo, como hemos hecho siempre, la precariedad que genera este modelo鈥, afirma Escobar quien anima los trabajadores de la hosteler铆a a afiliarse al sindicato para defender sus derechos.