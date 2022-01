–

El a帽o 2015, cuando se puso en funcionamiento el Concurso Internacional de Humor Gr谩fico y

Derechos Laborales, la CGT de Osona llevaba dos a帽os en funcionamiento.

Desde la constituci贸n del Sindicato hemos tenido claro que la labor sindical se tiene que llevar en

paralelo con una difusi贸n cultural cr铆tica con el concepto de 芦cultura禄 que desde las instituciones del

estado y el capital nos quieren se帽alar.

En un primer momento se quer铆a editar un libro con todas o casi todas las vi帽etas recibidas.

Se intent贸 una suscripci贸n popular, pero no funcion贸. Todo el material estaba catalogado y en formato

digital. No darle una difusi贸n a este material hubiera sido una p茅rdida de tiempo y de esfuerzos por

parte de aquellos que participaron en su elaboraci贸n, que principalmente fueron los caricaturistas

participantes de todo el mundo. Por ellos y porque sus dibujos no quedaran almacenados en un pen-

drive (que vete t煤 a saber cuando alguien lo encontrar铆a y dir铆a: 芦驴Pero que hace esto aqu铆 que no

esta dando vueltas por los locales de los sindicatos?!!!禄) pedimos al SP de CGT Catalunya la posibilidad

de editar unos cuantos dibujos para hacer una exposici贸n y aprovechar para hablar de derechos

laborales en toda su extensi贸n: salud, contratos, discriminaci贸n de g茅nero, huelga, etc.

Hicimos una primera selecci贸n y la llevamos de gira por bibliotecas y centros c铆vicos de la comarca

con una respuesta tan interesante como para plantearnos de cara al 8 de marzo hacer otra selecci贸n

que incorporara espec铆ficamente vi帽etas con contenido de discriminaci贸n por cuesti贸n de g茅nero. Y

as铆 ampliamos la exposici贸n hasta unos cincuenta dibujos.

La comarca se ha quedado peque帽a, buena se帽al para un proyecto cultural, y queremos que la

exposici贸n se difunda por todos los Sindicatos de la Confederaci贸n. Este concurso no pod铆a quedar

en el olvido, nos pertenece a todas las que formamos parte de la CGT. Y, desde la modestia de un

Sindicato peque帽o, creemos que la exposici贸n creada puede ser un buen material para difundir la

cultura libertaria m谩s all谩 de nuestros locales.

Aunque hayan pasado algunos a帽os desde la fecha del concurso, el tema contin煤a vigente: la falta de

protecci贸n efectiva de las trabajadoras y trabajadores en cuesti贸n de derechos laborales, una

protecci贸n que muchas veces hemos tenido que denunciar nosotras mismas, tanto al empresariado

como al estado, por incumplimiento de esta protecci贸n. La memoria del estado y el capital respecto

a nuestros derechos es 铆nfima cuando no nula y siempre tenemos que estar en la calle y en las plazas para reivindicarlos.

Que esta exposici贸n sea una herramienta m谩s para acompa帽ar la denuncia y la lucha.