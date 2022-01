–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha January 17, 2022 62 puntos de vista

Queremos precisar algunas dudas surgidas en torno a los contagios que se han producido en el periodo que va aproximadamente desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero. En nuestro anterior comunicado hablamos de 芦brote禄 cuando nos referimos a ese tiempo, y luego han surgido diferentes versiones para definir esta palabra. En el informe epidemiol贸gico que publica semanalmente la Comunidad de Madrid, se sigue definiendo como 芦cualquier agrupaci贸n de 3 o m谩s casos con infecci贸n activa en los que se ha establecido un v铆nculo epidemiol贸gico禄. A las preguntas que desde esta secci贸n sindical hicimos a Sanidad, para que nos aclarasen el n煤mero de casos positivos contabilizados y si se hab铆a producido un brote o no, nos contestaron que esos datos tienen car谩cter confidencial, as铆 que en rigor ni confirman ni desmienten nada. S铆 nos confirmaron que se hab铆an notificado los casos detectados y que se estaba realizando un seguimiento de la situaci贸n epidemiol贸gica, aplicando las medidas de prevenci贸n y control recomendadas.

Una contestaci贸n de agradecer pero que deja sin respuesta directa las preguntas planteadas. El Real le dijo a la prensa el d铆a 3 de enero que los contagios entre el personal ascend铆an a 25. Los datos que manejamos y que tambi茅n comprenden al personal art铆stico triplican de sobra esa cifra, repetimos que en el periodo de dos semanas mencionado al inicio. Desde CGT-Sanidad y tambi茅n otras profesionales del sector nos confirman que los brotes no son algo est谩tico y que el COVID no surge de manera espont谩nea, as铆 unas personas que se contagien en un lugar pueden luego generar un brote en otro sitio diferente al difundir el virus y contagiar a m谩s gente. As铆 las cosas, con los n煤meros que manejamos y el tipo de actividad que desarrollamos ellas opinan que evidentemente ha habido un brote en el Real, pero que tampoco importa darle ese nombre o cualquier otro: el caso es que ha habido un elevado n煤mero de personas contagiadas coincidentes en las mismas fechas y el mismo lugar. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Sabemos que no estamos en la situaci贸n sanitaria de hace un a帽o. En principio no tenemos nada que reclamarle al Real en cuanto a dotaci贸n de material de prevenci贸n y pruebas realizadas, ni tampoco en cuanto a que el personal se contagie aqu铆 como en cualquier otro lugar. Sin embargo, su silencio a nuestros requerimientos y la falta de informaci贸n ofrecida no tienen excusa, siendo adem谩s la segunda vez que sucede un caso similar. Hemos realizado funciones muy mermadas de personal t茅cnico y cantantes, y eso ha sido una absoluta falta de consideraci贸n tanto al p煤blico como a la plantilla.

Damos las gracias a los pocos medios informativos que se han hecho eco de la noticia y de nuestra voz, sabemos que nuestros gestores tienen mucha mano con la prensa pero afortunadamente no llegan a todos los medios. Tambi茅n a las profesionales en el 谩mbito sanitario que al margen de la posici贸n oficial han sabido darnos una versi贸n clara y rigurosa de los hechos. Terminamos diciendo que quienes dan cr茅dito al discurso interesado que predica que en CGT-TR nos movemos solo para da帽ar y perjudicar al teatro muestran muy poco criterio, sobra repetir que nuestro compromiso con este centro es tan v谩lido como el de cualquiera, pero eso no es un cheque en blanco para nadie.

Madrid, 17 de enero de 2022

Secci贸n Sindical CGT Teatro Real

Correo: delegadocgttr@gmail.com 鈥 Blog: LA TRAMOYA DEL REAL 鈥 Facebook: CGT TEATRO REAL