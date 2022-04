–

Para estas nuevas elecciones al comit茅 de empresa en CGT volvemos a presentar lista abierta, dando opci贸n a trabajar a nuestro lado a cualquier compa帽er@ del centro que se sienta af铆n a nuestras ideas. Al igual que el resto de afiliaci贸n ser谩 necesario firmar una hoja de dimisi贸n que quedar谩 a resguardo de la secci贸n sindical, como compromiso de trabajo honesto y transparente que no ampare beneficios personales para nadie.

Es patente que los sindicatos no hacemos las cosas igual. Aqu铆 hemos alcanzado una diferencia m谩xima con el acuerdo COVID, triste episodio del que hemos salido reforzad@s aunque con algunas cicatrices. Durante este tiempo en CGT no hemos aceptado el aplazamiento del pago de las subidas salariales que nos correspond铆an, hemos defendido unas vacaciones irrenunciables no sujetas a pacto limitativo alguno, hemos sido pioner@s en denunciar unas antig眉edades ilegales, hemos hecho p煤blicas todas las irregularidades que se han cometido en relaci贸n al COVID, hemos seguido apoyando las denuncias de todos los colectivos que desarrollan sus actividades en el centro, hemos enfrentado sanciones y despidos, hemos denunciado p煤blicamente y en los Juzgados e Inspecci贸n todas las injusticias que se producen en el Real鈥.

Sabemos que la uni贸n de la plantilla es muy importante a la hora de defendernos, pero tambi茅n conocemos las diferencias ideol贸gicas que existen en este colectivo tan amplio. Para nosotr@s es fundamental seguir fieles a nuestra hoja de ruta, la que llevamos ya 10 a帽os construyendo mediante debates en nuestras asambleas. La uni贸n que ofrecemos y demandamos al colectivo debe ser siempre para avanzar, nunca para retroceder.

Queremos retomar las asambleas regulares y la publicaci贸n de las actas, algo que hasta ahora no ha sido posible al contar con la oposici贸n de los otros grupos en el comit茅. Tambi茅n pensamos que hay que reconducir seriamente la relaci贸n entre la FTR y la plantilla. Pod茅is participar entrando ahora en nuestra lista, y en cualquier caso defender vuestros puestos de trabajo y vuestras condiciones laborales votando a la CGT. Es tiempo de elegir qu茅 tipo de vocales y de teatro queremos tener

