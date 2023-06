–

Huelga en Telepizza contra los recortes del convenio y los salarios de miseria

Desde el sindicato de CGT en Telepizza anuncian la convocatoria de huelga para el pr贸ximo

s谩bado 10 de junio, as铆 como una concentraci贸n de protesta para el mismo d铆a a las 19:30h, parada del tranv铆a de Plaza San Francisco.

Denuncian que Telepizza, gracias a la firma de los sindicatos de UGT y CCOO a nivel estatal, ha impuesto a la plantilla un convenio del sector que elimina las pocas conquistas que ten铆a la plantilla.

Asier Guerrero, delegado electo de CGT en Telepizza, explica que en el anterior convenio de 2016-18, ya les redujeron un 83% el plus de nocturnidad, pero que en este 煤ltimo 鈥渄e la noche a la ma帽ana, nos han quitado pr谩cticamente todos los complementos extra-salariales: (Plus de transporte, de ropa, de cantidad y calidad, de reparto, de quebranto de moneda, de categor铆a y el plus salarial que en Zaragoza ganamos con la huelga de 2019)鈥. Plantean que 鈥渆s el propio Convenio el que reconoce que esta medida buscar铆a dejar sin efecto las propias subidas del Salario M铆nimo decretadas鈥.

Pero seg煤n cuenta el sindicato, no ha sido la 煤nica medida, aparte de deber a la plantilla salarios atrasados: 鈥淭elepizza se ha inventado una nueva categor铆a con una doble escala salarial para que los y las compa帽eras que entran nuevas cobren menos que nosotros鈥. Por otro lado, 鈥渆l convenio tampoco recoge una Clausula de Revisi贸n salarial indexado al IPC real mensual para impedir que deval煤en nuestros sueldos. En lugar de eso, hay una subida del 3% que solo se cobra si hay una subida del Salario M铆nimo鈥.

En ese sentido, 鈥渓a subida del SMI decretada por el gobierno (8%) no s贸lo es rid铆cula cuando el coste de la vida alcanza los 1500 euros mensuales seg煤n los expertos, sino que tampoco alcanza el sueldo mas bajo de la hosteler铆a鈥, denunciaba Adrian Ruiz, tambi茅n delegado electo por CGT en la ciudad de Zaragoza. Y que 鈥渆stas subidas son vergonzosas cuando llevamos a帽os de recortes salariales鈥.

Por otro lado, lejos de ese 3% CGT aboga 鈥減or equiparar el sueldo de Telepizza al Convenio de Hosteler铆a鈥, al que pertenec铆an antes. Adem谩s, denuncian que toda subida salarial deja de ser un derecho cuando se mantiene el Articulo 14, que dice que 鈥渓a empresa podr谩 recortarnos los

salarios cuando quiera鈥.

CGT considera que 鈥渆stas negociaciones han sido totalmente antidemocr谩ticas y a espaldas de miles de trabajadoras鈥. Ya que 鈥渘i siquiera han sido votados directamente por los y las trabajadoras para poder negociar, ni tampoco se han propuesto hacer un refer茅ndum鈥 aclaraba

Asier Guerrero.

Aprovechando la movilizaci贸n, CGT llama 鈥渁 los y las trabajadoras de las Fast Food a organizarse como los pizzeros鈥 puesto que UGT y CCOO los acaba de expulsar del convenio de hosteler铆a. Y anima a los compa帽eros de OSTA (que recientemente denunciaron ese nuevo

convenio) a 鈥渃onfluir juntos el pr贸ximo 10 de junio鈥.

Es por todo eso que desde el sindicato CGT piden 鈥渓a solidaridad de estudiantes y j贸venes, de los movimientos sociales, pensionistas, del movimiento de mujeres y de todos los sindicatos para que apoyen y rodeen de solidaridad esta lucha de la juventud precaria que esta harta de ver como sus vidas empeoran mientras la patronal engrosa millones a costa de la poblaci贸n trabajadora鈥. Y especialmente piden a la poblaci贸n y a los clientes que el d铆a de la huelga no consuman.

Los delegados de CGT se帽alan 鈥渜ue la concentraci贸n de la juventud precaria pretende ser tambi茅n un altavoz y un punto de uni贸n y confluencia con otras luchas y movimientos sociales, porque solo as铆 podemos frenar la que se nos viene encima a todos y todas, en un escenario cada vez m谩s marcado por posibles ajustes, crisis y m谩s guerras鈥.

