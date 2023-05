–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha vuelto a reunir a miles de trabajadores y trabajadoras, en las distintas convocatorias a lo largo del territorio del Pa铆s Valenciano y Murcia, este 1潞 de Mayo, contra la p茅rdida de poder adquisitivo, la siniestralidad y precariedad laboral.

Miles de trabajadores han respondido a las distintas convocatorias que CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia ha realizado este 1潞 de Mayo, d铆a internacional de la clase trabajadora, en Val猫ncia, Alacant, Elx, Alcoi, Castell贸 y Murcia. Juan Ram贸n Ferrandis, secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista en estos territorios, se ha mostrado 鈥渕uy satisfecho por la jornada de lucha y por la respuesta que la clase trabajadora ha dado a los distintos llamamientos de CGT reivindicando sus derechos y ti帽endo de rojinegro las calles鈥

En Val猫ncia, la convocatoria de CGT ha reunido a varios miles de personas 鈥渃ontra la p茅rdida de poder adquisitivo, la precariedad y la siniestralidad laboral鈥 en la manifestaci贸n que como viene siendo habitual desde hace m谩s de 15 a帽os, la organizaci贸n anarcosindicalista realiza alternativa a CC.OO y UGT 鈥減or la distancia inevitable que nos separa con un sindicalismo que pacto tras pacto ha ido cediendo derechos colectivos, al amparo del inter茅s de la patronal, los poderes econ贸mico 鈥 empresariales y de los gobiernos de turno鈥 explica Juan Miguel Font, secretario general de la Federaci贸n local de CGT Val猫ncia. La jornada reivindicativa ha concluido con un concierto en la plaza del Ayuntamiento en el que han actuado los grupos valencianos Los De Marras y Orkesta Para铆so.

La Federaci贸n Provincial de CGT en Alacant bajo el lema 鈥1潞 de Mayo para vencer鈥 ha convocado actos en Alacant, Elx y Alcoi. En Alacant la manifestaci贸n ha partido a las 11 horas desde las escaleras del Instituto Jorge Juan, formando un bloque alternativo junto a otros sindicatos y asociaciones ciudadanas. En Elx CGT ha formado parte del bloque anarcosindicalista junto a CNT y distintos colectivos libertarios, que sal铆an a las 11 horas desde la Plaza de Barcelona de esta ciudad. Por su parte el Sindicato de Oficios Varios de Alcoi ha organizado, como ya viene siendo tradicional, un almuerzo a las 9:30 en su nuevo local sindical (Carrer Sant Dom猫nec, 6 baix), para asistir a las 12 a la colocaci贸n de una placa en el lugar donde estuvo la sede de la Primera Internacional, en la Calle Santo Tom谩s n潞 14.

CGT Castell贸, junto a CNT, COS e Intersindical, adem谩s de La Cosa Nostra, Subversives Castell贸, Endavant i el SEPC han coreado consignas anticapitalistas y combativas por las calles de la capital de La Plana, en la manifestaci贸n que sal铆a a las 12h desde la Plaza de la Independencia.

En Murcia, CGT ha participado formando parte del Bloque Cr铆tico en la manifestaci贸n que a las 11 part铆a desde la Plaza Fuensanta finalizando con una fiesta en el Jard铆n de Floridablanca.

CGT tiny de roiginegre el 1r de Maig

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha tornat a reunir milers de treballadors i treballadores, en les diferents convocat貌ries al llarg del territori del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia, aquest 1r de Maig, contra la p猫rdua de poder adquisitiu, la sinistralitat i precarietat laboral.

Milers de treballadors han respost a les diferents convocat貌ries que CGT del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia ha realitzat aquest 1r de Maig, dia internacional de la classe treballadora, a Val猫ncia, Alacant, Elx, Alcoi, Castell贸 i M煤rcia. Juan Ram贸n Ferrandis, secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista en aquests territoris, s鈥檋a mostrat 鈥渕olt satisfet per la jornada de lluita i la resposta que la classe treballadora ha donat a les diferents crides de CGT reivindicant els seus drets i tenyint de roiginegre els carrers鈥

A Val猫ncia, la convocat貌ria de CGT ha reunit diversos milers de persones 鈥渃ontra la p猫rdua de poder adquisitiu, la precarietat i la sinistralitat laboral鈥 en la manifestaci贸 que com 茅s habitual des de fa m茅s de 15 anys, l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista realitza alternativa a CC.OO i UGT 鈥減er la dist脿ncia inevitable que ens separa amb un sindicalisme que pacte rere pacte ha anat cedint drets col路lectius, a l鈥檈mpara de l鈥檌nter茅s de la patronal, els poders econ貌mic 鈥 empresarials i dels governs de torn鈥 explica Juan Miguel Font, secretari general de la Federaci贸 local de CGT Val猫ncia. La jornada reivindicativa ha concl貌s amb un concert en la pla莽a de l鈥橝juntament en el qual han actuat els grups valencians Los De Marras i Orkesta Para铆so.

La Federaci贸 Provincial de CGT a Alacant sota el lema 鈥1r de Maig per a v茅ncer鈥 ha convocat actes a Alacant, Elx i Alcoi. A Alacant la manifestaci贸 ha partit a les 11 hores des de les escales de l鈥橧nstitut Jorge Juan, formant un bloc alternatiu al costat d鈥檃ltres sindicats i associacions ciutadanes. A Elx CGT ha format part del bloc anarcosindicalista al costat de CNT i diferents col路lectius llibertaris, que eixien a les 11 hores des de la pla莽a de Barcelona d鈥檃questa ciutat. Per la seua part el Sindicat d鈥橭ficis Varis d鈥橝lcoi ha organitzat, com ja 茅s tradicional, un esmorzar a les 9.30 en el seu nou local sindical (Carrer Sant Dom猫nec, 6 baix), per a assistir a les 12 a la col路locaci贸 d鈥檜na placa en el lloc on va estar la seu de la Primera Internacional, al Carrer Sant Tom脿s n煤m. 14.

CGT Castell贸, al costat de CNT, COS i Intersindical, a m茅s de La Cosa Nostra, Subversives Castell贸, Endavant i el SEPC han corejat consignes anticapitalistes i combatives pels carrers de la capital de La Plana, en la manifestaci贸 que eixia a les 12h des de la pla莽a de la Independ猫ncia.

A M煤rcia, CGT ha participat formant part del Bloc Cr铆tic en la manifestaci贸 que a les 11 partia des de la Pla莽a Fuensanta finalitzant amb una festa al Jard铆 de Floridablanca.