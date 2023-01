–

La Confederació General del Treball (CGT) del País Valencià i Murcia titlla de “vergonyosa” la concessió d’una medalla d’or per part de l’Ajuntament de Vila-real al col·legi dels carmelites al qual diversos alumnes han denunciat per abusos en els anys 70.

L’Ajuntament de Vila-real amb els vots a favor de PSOE, UP, PP, VOX i Ciutadans han acordat atorgar una medalla d’or al col·legi dels Carmelites, malgrat la denúncia sobre abusos als quals van ser sotmesos diversos ex alumnes per part Francisco Armell, tal com relaten 5 ex alumnes de l’antic seminari que es mostren “indignats”. La Confederació General del Treball ha volgut mostrar el seu suport a les víctimes d’aquests abusos i titlla de “vergonyosa” la concessió d’aquest reconeixement institucional.

L’actitud de l’Ajuntament de Vila-real contrasta amb l’ocorregut a Xà bia, Alacant, municipi del qual era natural el sacerdot Francisco Armell i que després de conéixer-se les denúncies es va posar a la feina per a retirar-li el premi honorífic que li van concedir en 1999.

Adolfo, militant de CGT, víctima d’aquests abusos, no s’explica com tots els partits, excepte Compromís que votà en contra, estan d’acord amb la decisió de concedir aquest reconeixement a “una institució que no és capaç ni de demanar perdó per l’ocorregut, no estem demanant ni tan sols compensació econòmica, a la qual per cert tindríem tot el dret”. Adolfo també mostra la seua estupefacció davant els qui els reclamen proves de l’ocorregut “que volen que guardem els calçotets bruts dels anys 70” es pregunta.

Els ex alumnes tenen clar que no pararan fins que reconeguen el que allí va ocórrer i no deixaran de denunciar “la hipocresia de l’Ajuntament de Vila-real i els partits que donen suport a la concessió d’aquesta medalla”.