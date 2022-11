–

De parte de CGT Unisono Madrid November 8, 2022 218 puntos de vista

CGT UNISONO MADRID

https://www.cgtunisono.org

SECCION SINDICAL CGT UNISONO MADRID

Tue, 08 Nov 2022 19:13:10 +0000

es

hourly

1

https://wordpress.org/?v=6.1

https://i0.wp.com/www.cgtunisono.org/wp-content/uploads/2020/10/cropped-favicon-32×32-1.png?fit=32%2C32&ssl=1



CGT UNISONO MADRID

https://www.cgtunisono.org3232

185509905



Sandra Gibert, CEO de Intelcia Spain & Latam

Tue, 08 Nov 2022 19:13:10 +0000

Las nuevas pr谩cticas de Intelcia nos recuerdan a algunos cl谩sicos del cine como El Padrino, Muerte entre las Flores o El Irland茅s. Ser谩 que hacemos asociaciones mentales extra帽as, porque somos gente malpensada o porque trabajamos para una empresa demasiado peculiar鈥 Aclaremos por qu茅 lo decimos.

Desde hace una semana, Intelcia remite cartas de forma masiva, dirigidas a las personas que han tenido una baja, indic谩ndoles que se han puesto en contacto con la inspecci贸n m茅dica para que investiguen si esas bajas son fraudulentas.

Es evidente que la remisi贸n de estas cartas persigue cualquier cosa menos informar a la persona trabajadora. Utilizando un s铆mil comprensible para todo el mundo, es como si el Ministerio de Hacienda nos remitiera una carta diciendo, 鈥渓e informamos, por transparencia, de que le estamos investigando en profundidad鈥.

Ser铆a algo como para quedarse la mar de tranquilxs, 驴verdad?

Pero no se quedan ah铆 estas nuevas costumbres. Vamos a por la segunda: al abrir Creatio os pod茅is encontrar un letrero que diga algo parecido a lo siguiente:

鈥淟a direcci贸n de la empresa ha detectado que Vd. se ha ausentado a su puesto de trabajo sin haber justificado la causa, acumulando las siguientes ausencias/retrasos: Los d铆as X y X [鈥 Como bien sabe, la falta de asistencia al trabajo sin causa justificada es considerada como falta seg煤n lo previsto en los arts. 65, 66 y 67 del Convenio Colectivo del sector de Contact Center, y sancionada como tal en el art. 68 del citado convenio, etc.鈥

Esta comunicaci贸n aparece en una ventana emergente nada m谩s abrir la aplicaci贸n, y para usar cualquier funcionalidad de Creatio la 煤nica forma de avanzar es pulsar en una 煤nica opci贸n, que aparece bajo el mensaje y que pone ACEPTAR. Da igual que las faltas de asistencia no se hayan producido, da igual que tuvieras vacaciones, da igual que las hayas justificado, todo eso da igual鈥 Lo 煤nico que puedes hacer es pulsar en ACEPTAR.

Desde CGT hemos preguntado a RRHH si esto supone que el trabajador/a se muestra conforme con el contenido del mensaje, ya que han sido muchas las quejas que nos han llegado, y hasta el momento (ya han pasado 15 d铆as) nos han dado la callada por respuesta.

No lo llamaremos omert谩, lo llamaremos simplemente mala fe.

Pero la direcci贸n de la empresa (por eso dedicamos el zasca a Sandra Gibert), adem谩s dar este trato a las personas que caen de baja y a quienquiera que consideren infractor o infractora por potenciales ausencias, tambi茅n est谩 mandando cartas de advertencia en diversas campa帽as de forma masiva por 鈥搒upuestamente鈥 no cumplir unos objetivos que son, en realidad, irrealizables, ya que estos no dependen ni siquiera del agente que coge las llamadas en muchos de los casos.

]]>

1338

AGENDA 2023

Tue, 08 Nov 2022 19:07:50 +0000

chos a帽os volvemos a imprimir en papel nuestra agenda y gu铆a laboral con los acuerdos existentes en la empresa, adem谩s de una peque帽a gu铆a para las personas contratadas por ETT. Las personas afiliadas a CGT y que nos proporcionaron su direcci贸n al afiliarse la recibir谩n directamente en [鈥]]>

Desde CGT y como venimos haciendo desde hace muchos a帽os volvemos a imprimir en papel nuestra agenda y gu铆a laboral con los acuerdos existentes en la empresa, adem谩s de una peque帽a gu铆a para las personas contratadas por ETT. Las personas afiliadas a CGT y que nos proporcionaron su direcci贸n al afiliarse la recibir谩n directamente en su domicilio antes de finalizar diciembre.

Quienes est谩n trabajando presencialmente la recibir谩n en su puesto de trabajo y el resto de personas pueden solicitarla al siguiente correo electr贸nico agendascgt@gmail.com, indicando nombre y apellidos y direcci贸n postal donde desean recibir la agenda.

Solo utilizaremos estos datos para efectuar el env铆o de la agenda, no siendo guardados en ning煤n fichero.

]]>

1336

BANCO SANTANDER

Tue, 08 Nov 2022 19:05:06 +0000

En junio de 2021 la empresa despidi贸 a algunas personas con contrato indefinido de la campa帽a del BANCO SANTANDER alegando amortizaci贸n del puesto de trabajo por causar organizativas.

Desde CGT siempre negamos la existencia de las mismas y ahora se ha confirmado que ten铆amos raz贸n, una afiliada a CGT que demand贸 a la empresa por este motivo acaba de recibir la sentencia del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid que le da la raz贸n, declarando el despido como improcedente y condenando a la empresa a readmitir a la trabajadora o a indemnizarla con 33 d铆as por a帽o trabajado.

Y no es la primera sentencia que ganamos por este mismo motivo.

Af铆liate a CGT, Siempre sale a cuenta.

]]>

1333

TONTO UTIL

Tue, 08 Nov 2022 19:02:25 +0000

Hace unos pocos d铆as UGT sacaba un comunicado que hablaba de sindicatos in煤tiles. Como son algo cobardicas no se atrev铆an a decir que nos consideraban a CGT un sindicato in煤til por no firmar las mierdas de convenios que ellos si nos han firmado una negociaci贸n tras otras.

Ellos si son 煤tiles, los tontos 煤tiles que necesita la patronal para hacer cada vez m谩s grande su negocio a costa de nuestros derechos y a cambio de un cada vez mayor n煤mero de liberados, in煤tiles

]]>

1330

Importante sobre la entrega de los partes de baja y alta

Tue, 08 Nov 2022 19:00:33 +0000

telcia) se est谩 induciendo a pensar que los partes de baja solo se pueden entregar por Creatio y eso no es verdad. La normativa solo obliga a las personas en situaci贸n de baja m茅dica a comunicarlo a la empresa (entrega del parte de [鈥]]>

Parece que de forma interesada (hay elecciones sindicales en alg煤n centro de Intelcia) se est谩 induciendo a pensar que los partes de baja solo se pueden entregar por Creatio y eso no es verdad.

La normativa solo obliga a las personas en situaci贸n de baja m茅dica a comunicarlo a la empresa (entrega del parte de baja o de alta) con tres d铆as de plazo desde que se

produce la misma, pero en ning煤n caso limita la forma de entrega.

Por tanto, no pueden imponernos la entrega de los partes por CREATIO, pudi茅ndolo hacer por cualquier medio que entendamos que queda suficiente constancia de la recepci贸n del mismo por parte de la empresa. Y as铆 lo ha reconocido incluso la propia empresa por escrito.

Esto quiere decir que podremos entregar los partes de baja, la persona afectada o alguien en su nombre, presencialmente en nuestro centro de trabajo. Tambi茅n podemos enviarlos utilizando el servicio p煤blico de Correos, siempre que quede constancia de la entrega a la empresa.

Y es que esa es la cuesti贸n importante. Debemos asegurarnos de que tenemos un recib铆 por parte de la empresa. La forma de entrega ya ser谩 la que m谩s nos convenga a cada persona, Creatio, presencial, burofax o paloma mensajera.

Por tanto, no es necesario que venga ning煤n sindicato redentor a salvarnos con una demanda para que Creatio no sea la 煤nica forma de entrega de los partes de baja. La demanda

se ha presentado por que en Vigo hay elecciones a principios de noviembre.

]]>

1327

Cada vez m谩s pobres

Tue, 08 Nov 2022 18:57:34 +0000

cha, lo que lleva en vigor el actual convenio del sector, no ha venido acompa帽ada del aumento de nuestros maltrechos salarios. Los trabajadores y trabajadoras de telemarketing hemos padecido una importante p茅rdida de nuestro poder adquisitivo. Mientras que la [鈥]]>

La subida acumulada del IPC en los 煤ltimos siete a帽os y medio, desde 2015 hasta la fecha, lo que lleva en vigor el actual convenio del sector, no ha venido acompa帽ada del aumento de nuestros maltrechos salarios.

Los trabajadores y trabajadoras de telemarketing hemos padecido una importante p茅rdida

de nuestro poder adquisitivo. Mientras que la vida ha subido en este periodo un 19,6%, los

salarios tan solo lo han hecho un 7,4%. Es decir, somos algo m谩s de un 12% m谩s pobres

que hace siete a帽os.

Y trasladado a n煤meros, a modo de ejemplo un teleoperador de 39 horas tendr铆a que

percibir actualmente 114 euros/mes m谩s aproximadamente, un teleoperador especialista 120

euros/mes m谩s, un gestor 127 euros/mes m谩s o un coordinador 131 euros/mes m谩s.

Mientras tanto, los beneficios de la mayor铆a de las empresas del sector durante este

tiempo han crecido exponencialmente, sobre todo Intelcia, pero no ha repercutido de la misma manera en nuestros sueldos.

Las empresas se siguen forrando. Nosotros y nosotras continuamos empobreci茅ndonos.

Afrontar el pago de las hipotecas, el coste del combustible, la luz y el gas o el de la cesta de

la compra cada vez se hace m谩s insostenible.

En este cuadro pod茅is ver el incremento anual del IPC y de la subida de salario desde

el a帽o 2015.

]]>

1324

UN脥SONO VA BIEN, INTELCIA NO VEAS

Tue, 08 Nov 2022 18:55:19 +0000

Probablemente, los nuevos due帽os de Intelcia sean gente de palabra. Cuando llegaron en el

verano de 2021 a la empresa nos dijeron que no hab铆a motivo de preocupaci贸n, que todo seguir铆a

como hasta entonces.

Y hay que reconocer que eso lo han cumplido. La empresa sigue viento en popa, mejor que

nunca. Los beneficios no dejan de crecer a帽o tras a帽o, llegando este a帽o pasado a la nada despreciable cantidad de 12,6 millones de euros. Nunca hab铆an ganado tanto.

Desde su fundaci贸n en el a帽o 1.999 Un铆sono/Intelcia s贸lo ha arrojado perdidas un a帽o, y no fue

como consecuencia del negocio, sino como consecuencia del ERE del a帽o 2017. El resto de a帽os

siempre han hecho clin, clin, caja.

En el cuadro que sigue aparecen los resultados de la empresa en los 煤ltimos diez a帽os, expresados en millones de euros. Parece m谩s que evidente que la empresa es un negocio redondo.

Pero鈥 驴y a quienes trabajamos para la empresa c贸mo nos ha ido?, la respuesta tambi茅n es

f谩cil, mal, tirando a peor.

En las p谩ginas interiores de este bolet铆n os vais a encontrar con un art铆culo donde se aprecia

claramente la perdida de poder adquisitivo que hemos tenido en estos 煤ltimos a帽os, pero es que adem谩s las condiciones laborales no han mejorado nada. Era por tanto verdad la promesa de los nuevos

due帽os de Un铆sono/Intelica, todo sigue igual de mal para los trabajadores y trabajadoras de la

empresa.

Pero no es una apreciaci贸n nuestra, son los datos puros y duros. A continuaci贸n, publicamos un

cuadro comparativo del n煤mero y tipo de contratos de hace 10 a帽os, 5 a帽os, antes de la pandemia,

antes de la reforma laboral de 2021 y en la actualidad.

A simple vista llama la atenci贸n que entre 2012 y 2022 la plantilla ha disminuido en 600

personas, sin embargo, los beneficios en ese mismo periodo se han disparado. No nos hemos

convertido en super agentes que atendemos el doble de llamadas que hace dos a帽os. Esas

600 personas menos que aparecen en la plantilla, en realidad siguen ah铆, trabajando, pero que

nosotros y nosotras, son nuestros compa帽eros de ETT.

En cuanto a las modalidades contractuales se ve tambi茅n la tendencia de la empresa, utilizar

siempre la m谩s precaria que le permita la ley, cuando no directamente salt谩ndose la norma. Si antes

eran contratos de obra, ahora son interinos y fijos discontinuos.

]]>

1321

LA PATRONAL REVIENTA LA NEGOCIACI脫N

Tue, 08 Nov 2022 18:49:39 +0000

La propuesta de la patronal ha sido una nueva falta de respeto a las plantillas. Una propuesta que quiere condenarnos a la miseria y que demuestra que no quieren negociar nada, sino imponer una precariedad insostenible. En materia salarial, la propuesta patronal es la siguiente:

2020: 0%

2021: 0% (lo que supone una p茅rdida de 946鈧 para una persona teleoperadora especialista a jornada completa debido a la subida del IPC de ese a帽o).

2022: 3% (Ya han abonado el 2,5% a cuenta dentro de las empresas que forman parte de la patronal del sector) (lo que supone una p茅rdida de 1671,92鈧 este a帽o para una persona teleoperadora especialista a jornada completa debido a la subida del IPC de 2021 y 2022).

2023: 3% (lo que supondr铆a una p茅rdida de 1722鈧 ese a帽o para una persona teleoperadora especialista a jornada completa sin tener en cuenta el IPC de 2023).

2024: 3% (lo que supone una p茅rdida de 1773,74鈧 ese a帽o para una persona teleoperadora especialista a jornada completa sin tener en cuenta el IPC de 2023 ni de 2024). 2025: IPC previsto sin suelo ni techo 2026: IPC previsto sin suelo ni techo

Estos 煤ltimos a帽os (2025 y 2026) suponen que, si el IPC estimado por el gobierno fuera negativo, incluso nos bajar铆an el salario. Esto significa que, si aceptamos la propuesta de la patronal, estar铆amos perdiendo la friolera de 6113鈧 cada uno y cada una de nosotras en total en 4 a帽os, que ir铆an directamente a los bolsillos de nuestras empresas (sin contar con que en 2025 y 2026 el IPC previsto pueda ser inferior al real, ya que no habr铆a revisi贸n).

En cuanto a teletrabajo no han querido solucionar ninguno de los problemas que hay sobre la mesa. La compensaci贸n por los gastos de electricidad, calefacci贸n, internet, etc la cifran en las siguientes cantidades: 1,18鈧 por d铆a de trabajo efectivo en teletrabajo para las personas que tengan jornadas iguales o superiores a 30 horas y la cantidad de 0,93鈧 para quienes tengan jornadas inferiores a 30 horas. El pago ser谩 desde desde la firma del convenio, no desde que venimos teletrabajando al inicio de la pandemia. Adem谩s de ello, han limitado a que solo el 50 por ciento de la plantilla pueda llegar a tener teletrabajo durante toda su jornada, sin que sea una obligaci贸n llegar a dicho porcentaje. Han indicado tambi茅n que las personas que tengan 6 d铆as (o m谩s) al trimestre en teletrabajo ser谩 considerado teletrabajo h铆brido. Es decir, no se obligan a nada y lo que pagan no compensa los gastos que los trabajadores y las trabajadoras vienen afrontando desde el inicio de la pandemia. En cuanto a contrataci贸n, vuelven a insistir en lo mismo. Pocas novedades, ya que pretenden que se sustituya el antiguo contrato de obra por el fijo discontinuo, que puede ser despedido cuando acabe su obra igualmente y mandado al paro por periodos de hasta 6 meses. En cuanto a los contratos temporales su pretensi贸n es que sean de hasta 10 meses. Por imperativo legal, los art铆culos 14, 17 y 18 ya estaban tocados de muerte.

Lo hemos contado en muchos comunicados haci茅ndonos eco de sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, auspiciadas y ganadas por parte de CGT. Ahora tratan de vendernos como 鈥渦n gesto de buena voluntad鈥 por parte de la patronal aquello que ya se ha ganado en los tribunales. Concretamente el art铆culo 17 ya no se puede aplicar tras la reforma laboral, y en cuanto al art铆culo 18, ahora proponen una aplicaci贸n estricta del art铆culo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Por parte de CGT hemos trasladado al resto de sindicatos presentes en la mesa negociadora nuestra profunda preocupaci贸n por la marcha del convenio.

Especialmente en lo relativo a dos cuestiones: la p茅rdida de poder adquisitivo y la temporalidad y jornadas parciales forzosas de muchas personas. Les hemos propuesto una primera jornada de huelga y hemos apuntado a una posible fecha para el pr贸ximo d铆a 28 de noviembre. Por parte de CGT esta fecha puede ser otra que se pacte entre los distintos sindicatos y lo 煤nico que buscamos es que se plantee una convocatoria que sea unificada por parte de todos los sindicatos y que dicha convocatoria persiga unos m铆nimos comprensibles y asumibles por la plantilla.

CCOO, UGT, CIG, ELA y LAB, sindicatos presentes en la mesa de negociaci贸n, han adquirido el compromiso de darnos una respuesta sobre nuestro planteamiento de movilizaciones en pr贸ximos d铆as. Cuando tengamos toda la informaci贸n y una fecha definitiva y acordada de movilizaciones, os lo comunicaremos a todas y todos.

Leer m谩s: https://www.cgt-telemarketing.es/blog/1348-la-patronal-revienta-la-negociacion.html

Copyleft Sector Federal de Telemarketing

]]>

1318

NO ES NO A TODAS LAS PROPUESTAS POR LA IGUALDAD EFECTIVA

Sat, 22 Oct 2022 18:00:41 +0000

NO ES NO A TODAS LAS PROPUESTAS POR LA IGUALDAD EFECTIVA Ha sido, tal vez, la intervenci贸n m谩s pat茅tica en lo que llevamos de negociaci贸n por parte de la patronal del sector. Han acudido a la reuni贸n sin una sola propuesta, negando cuestiones tan evidentes como que 鈥渆l acompa帽amiento a hijos al m茅dico no es materia de conciliaci贸n鈥, o diciendo barbaridades como que 鈥渓as cuestiones relativas a personas que est谩n someti茅ndose a cambio de sexo no entran dentro de los planes de igualdad entre hombres y mujeres鈥. Su unica propuesta es 鈥渧amos a cumplir con la ley鈥.

Vamos, como vienen diciendo desde 2007 sin que haya ni siquiera un primer plan de igualdad aprobado en la mayor铆a de las empresas del sector. Sus actos incluso van m谩s all谩: hay m煤ltiples empresas condenadas por incumplir la Ley de Igualdad, cientos de sentencias de personas a las que no les han reconocido los derechos del art铆culo 34.8 y que se han visto obligadas a denunciar, y hasta la propia patronal CEX ha sido condenada por discriminaci贸n hacia las mujeres en cuanto al pago de determinados conceptos, como los pluses de domingos, entre otros. Que un sector tan feminizado sea de los m谩s precarios no es casualidad, ya que por desgracia son dos cuestiones que van de la mano.

Nosotras no vemos normal tener que remitirnos a negociaciones individuales en cada empresa y que el Convenio no contenga unos m铆nimos que allanen el camino y eviten judicializarlo todo. La CGT s铆 ha hecho los deberes. Hemos presentado una plataforma completa donde figuran una serie de medidas en materia de igualdad que, entendemos, deber铆an serde obligado cumplimiento para todo el sector. Medidas relacionadas con el acceso al empleo, la promoci贸n interna, la conciliaci贸n, la ordenaci贸n del tiempo de trabajo o las retribuciones, entre muchas otras. Tambi茅n hemos propuesto que se aborden cuestiones como la prevenci贸n del acoso sexual o por raz贸n de sexo. Tambi茅n medidas para poner fin a las jornadas parciales forzosas, para eliminar a la brecha salarial y para que el colectivo de mujeres, en un sector claramente feminizado, no sea el que sufra de forma m谩s directa y constante los efectos de la precariedad del Contact Center.

Leer m谩s: https://www.cgt-telemarketing.es/blog/1345-no-es-no-a-todas-las-propuestas-por-la-igualdad-efectiva.html

Copyleft Sector Federal de Telemarketing

]]>

1314

La patronal del Contact Center (CEX)

Thu, 06 Oct 2022 18:29:26 +0000

El contact center ha sido uno de los sectores productivos que m谩s han incrementado sus beneficios a consecuencia de la pandemia. Esto se debe, entre otras razones, a un aumento generalizado del

consumo digital y telem谩tico de distintos productos y servicios, y sobre todo se debe al enorme ahorro que ha supuesto para las empresas el teletrabajo, del que, salvo una 煤nica excepci贸n, no han abonado un solo euro a trabajadores y trabajadoras.



Por otra parte, accionistas mayoritarios de diversas empresas han aprovechado la coyuntura para hacer caja y vender sus empresas al mayor precio posible. Tal ha sido el caso de la anterior due帽a de Un铆sono, Mar铆a del Pino, que sali贸 por patas con la pasta despu茅s de haber jurado a la plantilla en diversos focus group que 鈥ella no vender铆a jam谩s la empresa鈥. Ahora nos llamamos Intelcia y, como dir铆a aquel, la vida sigue igual鈥 igual de mal.



Dec铆amos hace poco que las empresas de nuestro sector parecen 鈥Los juegos del hambre鈥. Mientras algunas compa帽铆as han desaparecido o est谩n pr贸ximas a desaparecer, tras pasar por continuos procesos de despido colectivo, en el otro lado est谩 el gigante Konecta, en pleno proceso de digesti贸n de Comdata (antes Digitex). Y bajo este movimiento tect贸nico, diversos grupos inversores est谩n al acecho.



En esta 茅poca de bonanza para el sector (hablamos de beneficios r茅cord a帽o tras a帽o), lo 煤nico que plantean para el pr贸ximo convenio colectivo es recortes (de derechos y econ贸micos) para los trabajadores y trabajadoras. Las empresas de contact center, cuya actividad se limita a ser intermediarias de mano de obra, con salarios de miseria, se ha ahorrado buena parte de sus instalaciones y suministros en estos 煤ltimos meses. Es decir: negocio a riesgo cero. No son creadores de riqueza, ya que s贸lo garantizan precariedad. No representan el futuro, ni el progreso, ni la digitalizaci贸n, ni la modernidad en las relaciones laborales.



Algunos los han llamado piratas.

No parece que la definici贸n sea muy justa.

Los piratas, al menos, asum铆an riesgos para hacer de las suyas.

]]>

1310