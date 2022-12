–

El dilluns 12 arriba una nova edici贸 de les Jornades Llibert脿ries de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia que tornen a l鈥橭ctubre Centre de Cultura Contempor脿nia per a celebrar la seua vint-i-quatrena edici贸 al llarg de la setmana reflexionant sobre alternatives anarquistes enfront del col路lapse del capitalisme.

Un any m茅s CGT Val猫ncia organitza una nova edici贸 de les Jornades Llibert脿ries, que sota el lema 鈥淎ra 茅s el moment. Alternatives anarquistes enfront del col路lapse del capitalisme鈥 comen莽aran el dilluns 12 de desembre en l鈥橭ctubre CCC amb una assemblea de delegats i afiliats de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista en la qual reflexionaran sobre els Plans d鈥橧gualtat i la bretxa salarial 鈥減er la qual a final d鈥檃ny a les dones se鈥檒s deur脿 quasi 3.500 euros de salari i quasi 4.400 euros de pensi贸 en comparaci贸 amb els homes鈥 tal com ha analitzat Luc铆a Vicent Valverde, professora d鈥檈conomia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), en el set茅 n煤mero de 鈥楲a Brecha鈥, publicaci贸 econ貌mica i sociolaboral de CGT.

Les Jornades Llibert脿ries, que es desenvolupen de manera ininterrompuda al llarg dels 煤ltims 24 anys, constaran de diferents xarrades vespertines que podran seguir-se de manera presencial o a trav茅s de streaming a trav茅s del canal de CGT del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia en la plataforma YouTube. La primera de les confer猫ncies tractar脿 sobre la crisi clim脿tica i energ猫tica i ser脿 a c脿rrec de Luis Gonz谩lez Reyes, doctor en Ci猫ncies Qu铆miques i membre d鈥橢cologistes en Acci贸, soci de la cooperativa Gar煤a, responsable d鈥檈ducaci贸 ecosocial en FUHEM i autor o coautor de diversos llibres entre els quals destaca 鈥淓n l鈥檈spiral de l鈥檈nergia.

Durant la setmana es tractaran diferents tem脿tiques i alternatives a les conseq眉猫ncies del col路lapse del capitalisme amb convidats com Carlos Taibo, escriptor, editor i professor de Ci猫ncia Pol铆tica en la Universitat Aut貌noma de Madrid, autor d鈥檜n gran nombre d鈥檕bres en les quals tracta diversos temes com la geopol铆tica, R煤ssia i Uni贸 Sovi猫tica, Catalunya, el 15M, moviment llibertari, decreixement i sobre el col路lapse, qui des de posicions anarquistes reflexionar脿 sobre com fer front a l鈥檈cofeixisme. Al programa de CGT en Acci贸 que s鈥檈metr脿 en directe des del mateix centre Octubre debatran sobre repressi贸 sindical i la resposta que des de l鈥檃narcosindicalisme han de donar. A m茅s tamb茅 dedicaran la vesprada del dijous a parlar sobre mitjans de comunicaci贸 amb Aniceto Arias, membre de R脿dio Klara, i Lucas Marco, periodista redactor de l鈥檈dici贸 valenciana d鈥檈ldiario.es. El divendres tancaran presentant les 煤ltimes novel路les gr脿fiques de Rub茅n Uceda i l鈥檃ctuaci贸 en directe de Josolana, 鈥淓l guerrer de la paraula鈥 (Juanito Piquete).

En els 24 anys d鈥檃questes jornades culturals s鈥檋a reflexionat des d鈥檜na perspectiva llibert脿ria sobre diferents tem脿tiques, lluites, propostes i moviments que han aparegut en l鈥櫭簂tim quart de segle; des de l鈥檃ntiglobalitzaci贸 a la defensa del clima, passant per l鈥檕kupaci贸, l鈥檃ntimilitarisme, la renovaci贸 pedag貌gica, la lluita contra el racisme i la xenof貌bia, el feminisme, la precarietat, el decreixement i molts altres processos d鈥檕rganitzaci贸 i mobilitzaci贸 autogestion脿ria.

El lunes 12 llega una nueva edici贸n de las Jornadas Libertarias de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Val猫ncia que vuelven al Octubre Centre de Cultura Contempor脿nia para celebrar su vig茅simo cuarta edici贸n a lo largo de la semana reflexionando sobre alternativas anarquistas frente al colapso del capitalismo.

Un a帽o m谩s CGT Val猫ncia organiza una nueva edici贸n de las Jornadas Libertarias, que bajo el lema 鈥淎hora es el momento. Alternativas anarquistas frente al colapso del capitalismo鈥 comenzar谩n el lunes 12 de diciembre en el Octubre CCC con una asamblea de delegados y afiliados de la organizaci贸n anarcosindicalista en la que reflexionar谩n sobre los Planes de Igualdad y la brecha salarial 鈥減or la que a final de a帽o a las mujeres se les deber谩 casi 3.500 euros de salario y casi 4.400 euros de pensi贸n en comparaci贸n con los hombres鈥 tal como ha analizado Luc铆a Vicent Valverde, profesora de econom铆a de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el s茅ptimo n煤mero de 鈥楲a Brecha鈥, publicaci贸n econ贸mica y sociolaboral de CGT.

Las Jornadas Libertarias, que vienen desarroll谩ndose de forma ininterrumpida a lo largo de los 煤ltimos 24 a帽os, constar谩n de diferentes charlas vespertinas que podr谩n seguirse de forma presencial o a trav茅s de streaming a trav茅s del canal de CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia en la plataforma YouTube. La primera de las conferencias tratar谩 sobre la crisis clim谩tica y energ茅tica ycorrer谩 a cargo de Luis Gonz谩lez Reyes, doctor en Ciencias Qu铆micas y miembro de Ecologistas en Acci贸n, socio de la cooperativa Gar煤a, responsable de educaci贸n ecosocial en FUHEM y autor o coautor de varios libros entre los cuales destaca 鈥淓n la espiral de la energ铆a.

Durante la semana se tratar谩n diferentes tem谩ticas y alternativas a las consecuencias del colapso del capitalismo con invitados como Carlos Taibo, escritor, editor y profesor de Ciencia Pol铆tica en la Universidad Aut贸noma de Madrid, autor de un gran n煤mero de obras en las cuales trata varios temas como la geopol铆tica, Rusia y Uni贸n Sovi茅tica, Catalu帽a, el 15M, movimiento libertario, decrecimiento y sobre el colapso, quien desde posiciones anarquistas reflexionar谩 sobre c贸mo hacer frente al ecofascismo. En el programa de CGT en Acci贸n que se emitir谩 en directo desde el mismo centro Octubre debatir谩n sobre represi贸n sindical y la respuesta que desde el anarcosindicalismo deben dar. Adem谩s tambi茅n dedicar谩n la tarde del jueves a hablar sobre medios de comunicaci贸n con Aniceto Arias, miembro de R脿dio Klara, y Lucas Marco, periodista redactor de la edici贸n valenciana de eldiario.es. El viernes cerrar谩n presentando las 煤ltimas novelas gr谩ficas de Rub茅n Uceda y la actuaci贸n en directo de Josolana, 鈥淓l guerrero de la palabra鈥 (Juanito Piquete).

En los 24 a帽os de estas jornadas culturales se ha reflexionado desde una perspectiva libertaria sobre diferentes tem谩ticas, luchas, propuestas y movimientos que han aparecido en el 煤ltimo cuarto de siglo; desde la antiglobalizaci贸n a la defensa del clima, pasando por la okupaci贸n, el antimilitarismo, la renovaci贸n pedag贸gica, la lucha contra el racismo y la xenofobia, el feminismo, la precariedad, el decrecimiento y muchos otros procesos de organizaci贸n y movilizaci贸n autogestionaria.