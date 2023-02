–

La Federaci贸 local de Val猫ncia de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha convocat per al pr貌xim 8 de mar莽, Dia Internacional de la Dona treballadora, vaga general feminista per a la prov铆ncia de Val猫ncia.

CGT Val猫ncia ha realitzat el preav铆s de convocat貌ria de vaga general feminista per al pr貌xim 8 de mar莽, Dia Internacional de la Dona treballadora, despr茅s que la plen脿ria de sindicats de la federaci贸 local valenciana de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ratificara la decisi贸 de l鈥檃filiaci贸 mostrada en les assemblees celebrades pr猫viament.

La convocat貌ria tindr脿 car脿cter provincial i servir脿 segons fonts de CGT Val猫ncia per a 鈥渇er patent que continua havent-hi motius suficients per a reclamar la fi de les desigualtats que tant en l鈥櫭爉bit laboral com en l鈥檈con貌mic i en el social, continuen patint les dones i que queden reflectides tant en l鈥檃cc茅s a l鈥檕cupaci贸, en la promoci贸 professional, la bretxa salarial i les pensions鈥. A m茅s des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista assenyalen que 鈥渓es actuals pol铆tiques continuen resultant insuficients per a acabar amb les viol猫ncies masclistes en tots els 脿mbits de la vida, creiem que 茅s la nostra obligaci贸 defensar els interessos de la classe treballadora exercint el dret fonamental de la vaga i fent una crida a la mobilitzaci贸 de tota la societat鈥.

L鈥檃nunci arriba uns dies despr茅s que l鈥橝ssemblea feminista de Val猫ncia informara que en 2023 tornaven a cridar a la vaga general feminista com ja van fer en 2018 i 2019.