La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Val猫ncia llama a la movilizaci贸n convocada por la Coordinadora estatal en defensa del sistema p煤blico de pensiones (COESPE) el s谩bado 16 de octubre en Madrid y pone a disposici贸n de quienes quieran asistir un autob煤s que saldr谩 desde Val猫ncia el mismo d铆a de la manifestaci贸n.

La Federaci贸n local de Val猫ncia de CGT hace un llamamiento a acudir a la manifestaci贸n que el pr贸ximo s谩bado 16 de octubre recorrer谩 las calles de Madrid en defensa del sistema p煤blico de pensiones convocada por COESPE y para ello alquilar谩 un autob煤s que pondr谩 a disposici贸n tanto de las personas afiliadas como de las no afiliadas. El autob煤s saldr谩 a las 6:30 desde la sede del sindicato en la avenida del Cid 154 de Val猫ncia y quienes quieran asistir junto a la organizaci贸n anarcosindicalista deber谩n ponerse en contacto con el sindicato o inscribirse mediante un formulario disponible en su p谩gina web. El viaje ser谩 gratuito para quienes est茅n afiliadas a CGT, mientras que quienes no lo sean tendr谩n que pagar 10 euros por el viaje de ida y vuelta.

Desde CGT consideran que 鈥渆l acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones entre Gobierno, CEOE, CC.OO y UGT es un nuevo ataque contra el sistema p煤blico de pensiones y las clases populares鈥, por lo que animan a 鈥渟eguir luchando para garantizar unas pensiones dignas鈥. Afirman desde la organizaci贸n anarcosindicalista que 鈥渓a sociedad no puede permitirse quedarse inm贸vil ante la mercantilizaci贸n de las pensiones, porque los derechos de las personas pensionistas no pueden tener fecha de caducidad鈥. 鈥淐GT no puede estar de acuerdo con un gobierno que legisla contra la gran mayor铆a social y que atenta contra los derechos fundamentales de miles de personas pensionistas presentes y futuras鈥 inciden representantes de la organizaci贸n sindical que esperan una buena asistencia a la manifestaci贸n para defender 鈥減ensiones p煤blicas, dignas y suficientes鈥.

CGT Val猫ncia organitza un viatge el 16 d鈥檕ctubre per a acudir a la manifestaci贸 en defensa de les pensions

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia crida a la mobilitzaci贸 convocada per la Coordinadora estatal en defensa del sistema p煤blic de pensions (COESPE) el dissabte 16 d鈥檕ctubre a Madrid i posa a la disposici贸 dels qui vulguen assistir un autob煤s que eixir脿 des de Val猫ncia el mateix dia de la manifestaci贸.

La Federaci贸 local de Val猫ncia de CGT fa una crida a acudir a la manifestaci贸 que el dissabte 16 d鈥檕ctubre recorrer脿 els carrers de Madrid en defensa del sistema p煤blic de pensions convocada per COESPE i per a aix貌 llogar脿 un autob煤s que posar脿 a disposici贸 tant de les persones afiliades com de les no afiliades. L鈥檃utob煤s eixir脿 a les 6:30 des de la seu del sindicat en l鈥檃vinguda del Cid 154 de Val猫ncia i els qui vulguen assistir junt l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista hauran de posar-se en contacte amb el sindicat o inscriure鈥檚 mitjan莽ant un formulari disponible en la seua p脿gina web. El viatge ser脿 gratu茂t per a les qui estiguen afiliades a CGT, mentre que qui no ho siguen hauran de pagar 10 euros pel viatge d鈥檃nada i tornada.

Des de CGT consideren que 鈥渓鈥檃cord aconseguit per a la reforma de les pensions entre Govern, CEOE, CC.OO i UGT 茅s un nou atac contra el sistema p煤blic de pensions i les classes populars鈥, per la qual cosa animen a 鈥渃ontinuar lluitant per a garantir unes pensions dignes鈥. Afirmen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista que 鈥渓a societat no pot permetre鈥檚 quedar-se imm貌bil davant la mercantilitzaci贸 de les pensions, perqu猫 els drets de les persones pensionistes no poden tindre data de caducitat鈥. 鈥淐GT no pot estar d鈥檃cord amb un govern que legisla contra la gran majoria social i que atempta contra els drets fonamentals de milers de persones pensionistes presents i futures鈥 incideixen representants de l鈥檕rganitzaci贸 sindical que esperen una bona assist猫ncia a la manifestaci贸 per a defensar 鈥減ensions p煤bliques, dignes i suficients鈥.