August 25, 2022





El pasado uno de mayo la organizaci贸n anarcosindicalista fue v铆ctima, una vez m谩s, de la represi贸n motivada por la aplicaci贸n de la mal llamada 鈥渓ey de seguridad ciudadana鈥, conocida como 鈥渓ey mordaza鈥.

Tres trabajadoras afiliadas a la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Valencia fueron rodeadas por miembros de la polic铆a en la Calle de la Paz, en el transcurso de la manifestaci贸n del primero de mayo de este 2022. El motivo de esta actuaci贸n policial fue que las tres personas hab铆an encendido unos botes de humo que conten铆an los colores de la bandera rojinegra, s铆mbolo de la organizaci贸n, en el propio contexto de la manifestaci贸n, guardando la distancia y las medidas de seguridad que dicho material requiere.

Los polic铆as aseguraron a las personas portadoras de los botes que simplemente les ped铆an la documentaci贸n por prevenci贸n, pero que en ning煤n caso iban a realizar la apertura de ning煤n expediente sancionador. Transcurridos tres meses de la identificaci贸n y la manifestaci贸n, en plenas vacaciones estivales, las tres personas han recibido en sus domicilios una multa por el importe de 601 euros cada una, seg煤n dice la denuncia, en aplicaci贸n de la ley de seguridad ciudadana. Asimismo, el secretario general de la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenci脿 i Murcia ha recibido en estas mismas fechas una multa de un importe inferior por una concentraci贸n a la que asisti贸 en representaci贸n de la CGT. La Confederaci贸n General del Trabajo piensa que se trata de una vuelta m谩s de tuerca al sindicalismo m谩s combativo simplemente por defender los derechos de los y las trabajadoras.

Desde la organizaci贸n anarcosindicalista han comunicado su negativa a pagar las multas por considerarlas totalmente fuera de lugar y van a iniciar todas las acciones necesarias para hacer frente a lo que consideran una forma de represi贸n m谩s, para el sindicato esta ley est谩 enfocada a evitar cualquier protesta o reivindicaci贸n en las calles.

CGT Val猫ncia torna a patir la repressi贸 de la 鈥渓lei Mordassa鈥

El passat u de maig l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista va ser v铆ctima, una vegada m茅s, de la repressi贸 motivada per l鈥檃plicaci贸 de la mal anomenada 鈥渓lei de seguretat ciutadana鈥, coneguda com a 鈥渓lei mordassa鈥.

Tres treballadores afiliades a la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia van ser envoltades per membres de la policia al Carrer de la Pau, en el transcurs de la manifestaci贸 del primer de maig d鈥檃quest 2022. El motiu d鈥檃questa actuaci贸 policial va ser el que les tres persones enceneren uns pots de fum que contenien els colors de la bandera roja i negra, s铆mbol de l鈥檕rganitzaci贸, en el propi context de la manifestaci贸, guardant la dist脿ncia i les mesures de seguretat que aquest material requereix.

Els policies van assegurar a les persones portadores dels pots que simplement els demanaven la documentaci贸 per prevenci贸, per貌 que en cap cas anaven a realitzar l鈥檕bertura de cap expedient sancionador. Transcorreguts tres mesos de la identificaci贸 i la manifestaci贸, en plenes vacances estivals, les tres persones han rebut en els seus domicilis una multa per l鈥檌mport de 601 euros cadascuna, segons diu la den煤ncia, en aplicaci贸 de la llei de seguretat ciutadana. Aix铆 mateix, el secretari general de la Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 i Murcia ha rebut en aquestes mateixes dates una multa d鈥檜n import inferior per una concentraci贸 a la qual va assistir en representaci贸 de la CGT. La Confederaci贸 General del Treball pensa que es tracta d鈥檜na volta m茅s de rosca al sindicalisme m茅s combatiu simplement per defensar els drets dels i les treballadores.

Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista han comunicat la seua negativa a pagar les multes per considerar-les totalment fora de lloc i iniciaran totes les accions necess脿ries per a fer front al que consideren una forma de repressi贸 m茅s, per al sindicat aquesta llei est脿 enfocada a evitar qualsevol protesta o reivindicaci贸 als carrers.

CGT continuar脿 lluitant per la derogaci贸 total de la 鈥渓lei mordassa鈥.