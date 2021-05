–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) sigue con la campa帽a por la derogaci贸n de las reformas laborales y vuelve a convocar una concentraci贸n el jueves 27 de mayo en la calle Col贸n de Val猫ncia.

CGT ha convocado una concentraci贸n por la derogaci贸n de las reformas laborales, tanto la del gobierno de Rodr铆guez Zapatero en 2010 como la de Rajoy en 2012, el jueves 27 de mayo, a las 12 de la ma帽ana, en la calle Col贸n 60 de la ciudad de Val猫ncia. Esta convocatoria se enmarca dentro de la campa帽a que la organizaci贸n anarcosindicalista est谩 desarrollando, la cual ya les llev贸 a realizar una concentraci贸n en el mismo lugar y entregar una carta el pasado 22 de abril a la delegada de gobierno, Gloria Calero.

Ana Bel茅n Mart铆nez, secretaria general de CGT en Val猫ncia, ha explicado que 鈥渓as distintas reformas laborales han ido encaminadas a la liberalizaci贸n del mercado del trabajo, de los bienes y servicios, han introducido el mantra de la flexibilidad de las condiciones laborales, la descentralizaci贸n productiva, la entrada de las ETT, de las contratas y subcontratas, los ERE, dotando a la patronal de absoluta potestad para modificar las condiciones de trabajo, el abaratamiento del despido, en definitiva la precarizaci贸n m谩s absoluta de la clase trabajadora鈥.

La secretaria general de la organizaci贸n anarcosindicalista afirma que 鈥渆n una situaci贸n de crisis estructural, valga la paradoja, agravada por las medidas sanitarias y econ贸micas adoptadas por la COVID-19, mientras que los denominados agentes sociales se ponen de perfil y el gobierno de PSOE y Unidas Podemos hablan de derogar los aspectos m谩s lesivos de la reforma laboral del PP, incumpliendo sus compromisos de gobierno y olvid谩ndose de su propia reforma laboral, CGT estar谩 en las calles exigiendo y luchando por la derogaci贸n de las reformas laborales鈥. Mart铆nez realiza un llamamiento a toda la clase trabajadora y la sociedad en su conjunto a respaldar la convocatoria 鈥減orque es la vida la que debe estar en el centro y no el capital鈥 reclamando que no hay otro camino m谩s que 鈥渄ignidad y lucha鈥.

Concentraci贸n del pasado 22 de Abril por la derogaci贸n de las reformas laborales

CGT torna a convocar per la derogaci贸 de les reformes laborals

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) segueix amb la campanya per la derogaci贸 de les reformes laborals i torna a convocar una concentraci贸 el dijous 27 de maig al carrer Col贸n de Val猫ncia.

CGT ha convocat una concentraci贸 per la derogaci贸 de les reformes laborals, tant la del govern de Rodr铆guez Zapatero en 2010 com la de Rajoy en 2012, el dijous 27 de maig, a les 12 del mat铆, al carrer Col贸n 60 de la ciutat de Val猫ncia. Aquesta convocat貌ria s鈥檈mmarca dins de la campanya que l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista est脿 desenvolupant, la qual ja els va portar a realitzar una concentraci贸 en el mateix lloc i entregar una carta el passat 22 d鈥檃bril a la delegada de govern, Gl貌ria Calero.

Ana Bel茅n Mart铆nez, secret脿ria general de CGT a Val猫ncia, ha explicat que 鈥渓es diferents reformes laborals han anat encaminades a la liberalitzaci贸 del mercat del treball, dels b茅ns i serveis, han introdu茂t el mantra de la flexibilitat de les condicions laborals, la descentralitzaci贸 productiva, l鈥檈ntrada de les ETT, de les contractes i subcontractes, els ERO, dotant a la patronal d鈥檃bsoluta potestat per a modificar les condicions de treball, l鈥檃baratiment de l鈥檃comiadament, en definitiva la precaritzaci贸 m茅s absoluta de la classe treballadora鈥.

La secret脿ria general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista afirma que 鈥渆n una situaci贸 de crisi estructural, valga la paradoxa, agreujada per les mesures sanit脿ries i econ貌miques adoptades per la COVID-19, mentre que els denominats agents socials es posen de perfil i el govern de PSOE i Unidas Podemos parlen de derogar els aspectes m茅s lesius de la reforma laboral del PP, incomplint els seus compromisos de govern i oblidant-se de la seua pr貌pia reforma laboral, CGT ser脿 als carrers exigint i lluitant per la derogaci贸 de les reformes laborals鈥. Mart铆nez realitza una crida a tota la classe treballadora i la societat en el seu conjunt a recolzar la convocat貌ria 鈥減erqu猫 茅s la vida la que ha d鈥檈star en el centre i no el capital鈥 reclamant que no hi ha un altre cam铆 m茅s que 鈥渄ignitat i lluita鈥.