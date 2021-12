–

CGT denuncia la cesi贸n ilegal de los trabajadores adscritos a la plantilla de la empresa contratista Viriato Seguridad SL, que prestan sus servicios como expendedores de gasoil en los centros de trabajo de EMT: Cochera Dep贸sito Sur (San Isidro) y Dep贸sito Norte de EMT.

La secci贸n sindical de CGT en EMT Val猫ncia denuncia que 鈥淓MT en vez de sacar a concurso una convocatoria de 40 peones de limpieza acordada desde el a帽o 2019 para cubrir los puestos que est谩n subcontratados, ha vuelto a contratar de manera ilegal un servicio de pe贸n nocturno por medio de una empresa llamada Seguridad Viriato para realizar el trabajo de expendedor de autobuses鈥. Adem谩s denuncia la organizaci贸n anarcosindicalista 鈥渄esde el d铆a 10 de diciembre de 2021 contrat贸 los supuestos servicios de la empresa Viriato Seguridad para realizar las tareas propias de EMT SAU, como son las tareas de expendedor de gasoil de autobuses en los dos dep贸sitos de San Isidro y Deposito Norte, que desbordan de forma manifiesta las previsiones contenidas al respecto en el art铆culo 42 del Estatuto de los Trabajadores鈥.

Seguridad Viriato no puede ceder trabajadores a la EMT, ya que no es una ETT y su objeto social hace referencia a aquellas actividades empresariales vinculadas a las actividades de seguridad privada, no al servicio de mantenimiento de servicios auxiliares de limpieza y repostaje de gasoil. 鈥淪u trabajo en EMT no consta de una obra o servicio, m谩s bien una total disposici贸n que tienen de estos trabajadores de la contrata por parte de EMT鈥 informan desde CGT quienes explican que 鈥渓os empleados deber铆an conocer perfectamente la obra o servicio que van a realizar, pero se da la circunstancia de que, al comienzo de su primera jornada de trabajo, los trabajadores no conoc铆an las instalaciones, ni las tareas que iban a efectuar, lo que evidencia que no hab铆an sido formados, ni preparados en materia de riesgos laborales en funci贸n a la evaluaci贸n de riesgos del puesto de expendedor de gasoil de EMT鈥.

Dos trabajadores de Viriato Seguridad abandonaron la EMT, neg谩ndose a realizar las tareas de expendedor explicando que ellos eran vigilantes de seguridad y que no iban a expender gasoil, lo que seg煤n la secci贸n sindical de CGT 鈥渆videncia claramente que no fueron formados para realizar esas tareas, simplemente fueron puestos a disposici贸n de EMT鈥.

La empresa Viriato Seguridad SL tiene su propio convenio de empresa, CGT afirma que no conoce si existen pliegos de condiciones de contrato con la EMT. Seg煤n la ley de contratos del sector p煤blico en las empresas adjudicatarias deber谩n aplicar el convenio del sector y no el de empresa, por lo que se deber铆a como m铆nimo respetar las condiciones establecidas en el convenio del sector de limpiezas y edificios de la provincia de Val猫ncia, o aplicar el convenio de EMT con relaci贸n al puesto de pe贸n de mantenimiento flota, intentando evitar una reducci贸n en las condiciones laborales en la adjudicaci贸n de contratas en el sector p煤blico.

Adem谩s, EMT ha firmado otro contrato de servicio de limpieza de autobuses con la empresa CLECE, por un tiempo m铆nimo de dos a帽os, prorrogables a dos m谩s, por lo que desde CGT aseguran 鈥渧a a continuar la precariedad, los bajos sueldos y el incumplimiento de los convenios sectoriales se seguir谩 dando en EMT鈥. La organizaci贸n anarcosindicalista expone que 鈥淓MT no cumple sus obligaciones de control, desde las distintas direcciones de EMT no se ha llevado nunca una fiscalizaci贸n de las condiciones laborales de estos trabajadores, existen condiciones p茅simas en la que la plantilla subcontratada ha trabajado en condiciones de explotaci贸n, con horas nocturnas camufladas, sin cobrar los festivos, ni nocturnidad, sin cotizaci贸n de horas, en la que los contratos de 15 d铆as se han concatenado para poder tener a las trabajadoras con miedo a no ser renovadas, por lo que rara vez han protestado por sus condiciones y cuando lo han hecho han extinguido sus contratos鈥.

CGT denuncia que 鈥渆n las administraciones o empresas p煤blicas, se lavan las manos en cuanto no se cumplen los derechos laborales en sus empresas contratistas, solo hay que ver el nulo compromiso de incluir cl谩usulas sociales en las licitaciones de los contratos de servicios de limpieza o mantenimiento鈥. La limpieza, o el mantenimiento solo son algunos de los trabajos prestados anteriormente por empleados p煤blicos y ahora realizados por empresas privadas 鈥渟in que haya supuesto mejores condiciones laborales, una mayor calidad del servicio, o un abaratamiento del coste鈥 indican desde la organizaci贸n anarcosindicalista quienes tambi茅n afirman que 鈥渆l personal subcontratado en EMT no sale ganando con esta situaci贸n, los salarios que les corresponder铆an si estuvieran contratados directamente por la empresa ser铆an m谩s elevados y en lugar de trabajo estable, lo que encuentran habitualmente son unas condiciones laborales de absoluta precariedad y la calidad del servicio no aumenta鈥.

La secci贸n sindical explica que 鈥渆l beneficio empresarial a costa de la precariedad es may煤sculo, as铆 que no es de extra帽ar que las empresas que viven de las externalizaciones de servicios p煤blicos, hayan proliferado por doquier鈥. En lo que se refiere a la EMT, 鈥渓a degradaci贸n ha llegado de la mano de las privatizaciones y externalizaciones, los cambios constantes en el 谩rea t茅cnica han sido vertiginosos, la plantilla de peones de limpieza de EMT baja al m铆nimo y la subcontrataci贸n sube, por lo que est谩n trabajando en la misma EMT grupos con distinta escala salarial, distintos derechos y convenios鈥 indican fuentes de la organizaci贸n anarcosindicalista.

Y lo peor, afirman desde CGT, llega cuando se descubre por parte de la Inspecci贸n de Trabajo irregularidades como la cesi贸n ilegal de las empresas de limpieza Covamur y Ballester, 鈥渜ue primero explotaron a los trabajadores, despu茅s dejaron de pagar parte de las cuotas a la seguridad social de esos trabajadores, y una empresa p煤blica como EMT, que deber铆a haber fiscalizado todo y asumir su responsabilidad, acaba d谩ndole un apret贸n a la soga de estos trabajadores y trabajadoras, primero negando la cesi贸n ilegal por medio de alegaciones al acta de infracci贸n, y despu茅s eliminando con prisas la concesi贸n que ten铆a en 2013, con lo cual los doce trabajadores fueron despedidos sin indemnizaci贸n y sin la posibilidad de ser subrogados por EMT, con lo que nos les ha quedado otra que la presentaci贸n de demandas en los juzgados鈥.

Desde CGT 鈥渓laman a todo el consejo de administraci贸n, para que no pongan el foco de atenci贸n en los montantes econ贸micos por el que ha sido multada la EMT, 150.000 euros y 350.000 en cotizaciones de esos trabajadores, de las obligaciones no se deber铆an eludir, por su supuesta preocupaci贸n por la ciudadan铆a deber铆an anteponer los derechos de estos trabajadores cedidos ilegalmente, a sus guerras pol铆ticas y sobre todo atajar de una vez las situaciones de precariedad y explotaci贸n en EMT, de las cuales hemos visto que algunos no denuncian ni siquiera estando en la oposici贸n鈥.

La secci贸n sindical de CGT en EMT afirma que 鈥2021 se est谩 viviendo en los talleres como el a帽o de m谩s conflictividad en el 脕rea T茅cnica, donde se est谩n perdiendo derechos constantes por incumplimientos de acuerdos, abusos de autoridad en cuanto a modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, cambios de calendarios y vacaciones, promociones internas incumplidas, dobles escalas salariales y un largo n煤mero de conflictos pendientes en juzgados que hace cada vez m谩s insostenible la situaci贸n laboral en Talleres y que previsiblemente acabar谩n en movilizaciones por parte de este colectivo.