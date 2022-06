–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 22, 2022 84 puntos de vista





La Confederación General del Trabajo (CGT) junto a la Plataforma per la memoria del País Valencià , la Coordinadora d’Associacions per la memoria democrática del País Valencià , CNT, COS, Estrela Roja de Benimaclet y Faduval homenajeará a Valentín González, el jueves 23 de junio.

El jueves 23 de junio CGT se concentrará en el Mercado de Abastos, en el pasaje Valentín González Ramírez, junto a otras organizaciones como la Plataforma per la memoria del País Valencià , la Coordinadora d’Associacions per la memoria democrática del País Valencià , CNT, COS, Estrela Roja de Benimaclet y Faduval para homenajear al anarcosindicalista, entonces afiliado a CNT, Valentín González quien fue asesinado por la policía en la huelga que convocaron los braceros de la colla del Mercado de Abastos para reclamar que los asentadores les pagaran trabajos ya realizados.

Valentín González Ramírez fue asesinado a manos de la policía cuando participaba de la huelga legalizada y que transcurría con normalidad hasta que los policías comenzaron a cargar siguiendo las órdenes de uno de los mandos. Los huelguistas se refugiaron en una caseta hasta que los policías comenzaron a tirar por la ventana botes de humo para que salieran y seguir dándoles porrazos a los trabajadores. En uno de los momentos, la policía comenzó a golpear al padre de Valentín y éste poniéndose delante le dijo al policía “ya está bien de pegar a mi padre”. La respuesta, por parte del uniformado, fue un disparo en el pecho, a bocajarro, de una pelota de goma que le reventó el corazón. Por si no fuera suficiente, según los testigos, la policía siguió golpeándole con la porra mientras el joven anarcosindicalista estaba tendido en el suelo. Valentín fue trasladado al hospital, donde ya ingresó cadáver. Dos días después fue su entierro, se convocó huelga general en toda València y desde el Hospital Clínico hasta el Cementerio General miles de personas acompañaron al féretro en la mayor manifestación que se recuerda en la ciudad en mucho tiempo.

Desde 1993, a iniciativa de CGT y el Ateneo libertario Al Margén se constituyó una plataforma popular para reivindicar que el instituto ubicado en lo que fue el antiguo Mercado de Abastos lleve el nombre de Valentín González. Ya en 2009, cuando se cumplieron 30 años del asesinato, la Confederación General del Trabajo instaló una placa recordando los hechos. Actualmente se ha conseguido para recordar la figura de Valentín, por parte de diferentes organizaciones, que el pasaje interior del mercado lleve el nombre de “Valentín González, bracero de la colla de Abastos” y también la instalación de un monumento obra de Pascual Boqueda.

La Confederación General del Trabajo explica que quiere aprovechar esta fecha en memoria de Valentín González para “recordar también a todas las personas que fueron asesinadas y reprimidas por la policía y los grupos de extremaderecha, en lo que estuvo muy lejos de ser una modélica transición”.

La Confederació General del Treball (CGT) al costat de la Plataforma per la memòria del País Valencià , la Coordinadora d’Associacions per la memòria democrà tica del País Valencià , CNT, COS, Estrela Roja de Benimaclet i Faduval homenatjarà a Valentín González, el dijous 23 de juny.

El dijous 23 de juny CGT es concentrarà en el Mercat d’Abastos, en el passatge Valentín González Ramírez, al costat d’altres organitzacions com la Plataforma per la memòria del País Valencià , la Coordinadora d’Associacions per la memòria democrà tica del País Valencià , CNT, COS, Estrela Roja de Benimaclet i Faduval per a homenatjar l’anarcosindicalista, llavors afiliat a CNT, Valentín González qui va ser assassinat per la policia en la vaga que van convocar els bracers de la colla del Mercat d’Abastos per a reclamar que els assentadors els pagaren treballs ja realitzats.

Valentín González Ramírez va ser assassinat a les mans de la policia quan participava de la vaga legalitzada i que transcorria amb normalitat fins que els policies van començar a carregar seguint les ordres d’un dels comandaments. Els vaguistes es van refugiar en una caseta fins que els policies van començar a tirar per la finestra pots de fum perquè isqueren i continuar donant porrades als treballadors. En un dels moments, la policia va començar a colpejar al pare de Valentín i aquest posant-se davant li va dir al policia “ja està bé de pegar al meu pare”. La resposta, per part de l’uniformat, va ser un tret en el pit, a boca de canó, d’una pilota de goma que li va rebentar el cor. Per si no fora suficient, segons els testimonis, la policia va continuar colpejant-li amb la porra mentre el jove anarcosindicalista estava tendit en el sòl. Valentín va ser traslladat a l’hospital, on ja va ingressar cadà ver. L’endemà passat va ser el seu soterrar, es va convocar vaga general en tota València i des de l’Hospital Clínic fins al Cementeri General milers de persones van acompanyar al fèretre en la manifestació més gran que es recorda a la ciutat en molt de temps.

Des de 1993, a iniciativa de CGT i l’Ateneu llibertari Al Margén es va constituir una plataforma popular per a reivindicar que l’institut situat en el qual va ser l’antic Mercat d’Abastos porte el nom de Valentín González. Ja en 2009, quan es van complir 30 anys de l’assassinat, la Confederació General del Treball va instal·lar una placa recordant els fets. Actualment s’ha aconseguit per a recordar la figura de Valentín, per part de diferents organitzacions, que el passatge interior del mercat porte el nom de “Valentín González, bracer de la colla d’Abastos” i també la instal·lació d’un monument obra de Pascual Boqueda.

La Confederació General del Treball explica que vol aprofitar aquesta data en memòria de Valentín González per a “recordar també a totes les persones que van ser assassinades i reprimides per la policia i els grups d’extremadreta, en el que va estar molt lluny de ser una modèlica transició”.