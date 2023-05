–

CGT y Solidaires denuncian ataque armado en territorio zapatista

A la familia de Gilberto

A la Comunidad Moisés y Gandhi

A las bases de apoyo zapatista

Al EZLN

A la Sexta Nacional e Internacional

Desde la CGT (confederacion general del Trabajo, Estado español) y la Unión sindical Solidaires (Francia) denunciamos el ataque armado de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad autónoma zapatista Moisés y Gandhi del Caracol 10. El compañero Gilberto Lopez Santiz ha sido gravemente herido por arma de fuego.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar.

Deben cesar inmediatamente los ataques contra las Bases de Apoyo del Ejercito de Liberación Nacional.

Queremos transmitir nuestro acompañamiento en estos momentos de incertidumbre y rabia.

Queremos también decirles que aquí estamos y que queremos ayudarles en cuanto este a nuestro alcance.

Difundimos, siempre pero hoy especialmente, sus palabras y que ahora nos hacemos altavoz de la agresión recibida.

Apoyamos su justa resistencia por la Vida y contra la destrucción de la Tierra y su lucha por la construcción de Comunidades solidarias y en paz.

Esperando que el Compañero salga bien de su difícil situación, permanecemos atentos a cuanto allá sucede y aquí nos tienenen acompañamiento.

CGT-E et Solidaires dénoncent l’attaque armée en territoire zapatiste

A la famille de Gilberto

A la Communauté Moisés y Gandhi

Aux Bases d’appui zapatistes

A l’EZLN

A la Sexta nationale et internationale

La CGT (Etat espagnol) et l’Union syndicale Solidaires (France) dénoncent l’attaque armée des paramilitaires de l’ORCAO contre la communauté autonome zapatiste Moisés y gandhi du Caracol 10. Le camarade Gilberto Lopez Santiz a été gravement blessé par arme à feu.

Nous tenons les trois niveaux de gouvernements pour responsables de ce qui s’est passé et de ce qui pourrait arriver.

Les attaques contre les Bases d’appui de l’Armée Zapatiste de Libération Nationale doivent cesser immédiatement.

Nous voulons transmettre notre soutien dans ce moment d’incertitude et de rage.

Nous voulons aussi vous dire que nous sommes là et que nous voulons vous soutenir de toutes les manières possibles..

Nous diffusons toujours, mais surtout aujourd’hui, vos paroles et nous devenons maitenant un porte-voix de l’agression qui a eu lieu.

Nous soutenons votre juste résistance pour la Vie et contre la destruction de la Terre et votre lutte pour la construction de communautés solidaires et pacifiques.

En espérant que le camarade se sortira bien de sa situation difficile, nous restons attentifs/ives à ce qui pourrait arriver et vous pouvez compter sur nous.